PlayStation 5 en DualSense controller vastgelegd door Sony Eindelijk is de documentatie beschikbaar waarin de Sony PlayStation 5, de PS5 Digital Edition en alle bijbehorende accessoires tot in detail getoond worden.

Maanden en zelfs jaren werd er gesproken over de PlayStation 5. Twee maanden geleden was het dan zover, de Sony PS5 werd officieel uitgebracht. Er zijn twee varianten aangekondigd van de 5de generatie game console; een PS5 met disk-drive en een PS5 Digital Edition. Zowel de spelcomputer als de bijbehorende DualSense controller kregen een volledig nieuw ontwerp en werden voorzien van tal van nieuwe functies (zie onze PS5 review).

Lang voordat er iets bekend was over het design van de PlayStation 5 ontdekte LetsGoDigital een patent van Sony Entertainment Interactive. Later bleek dat het ging om de PS5 Dev Kit, deze console wordt door game ontwikkelaars gebruikt om spellen voor de PS5 op te programmeren. Hoewel destijds al bekend was dat deze game console waarschijnlijk niet hetzelfde ontwerp zou krijgen als de consumenten variant, bleef verdere informatie lange tijd geheim.

Het heeft dan ook tot eind september 2020 geduurd voordat Sony Interactive Entertainment een octrooi heeft aangevraagd voor de nieuwe DualSense controller. Deze documentatie werd eind 2020 goedgekeurd en gepubliceerd in de database van The Hague International Design System, onderdeel van WIPO (World Intellectual Property Office).

Halverwege november 2020 heeft het bedrijf bij dezelfde instantie ook een patent aangevraagd voor de PS5, de PS5 Digital Edition, de bijbehorende faceplates en het verwisselbare voetje. Ook alle beschikbare accessoires komen aan bod, waaronder de Pulse 3D headset, het DualSense Charging Station en de PS5 Media Remote afstandsbediening. Dit octrooi werd drie dagen geleden vrijgegeven, op 8 januari 2021.

PlayStation 5 DualSense controller in fel paars

Om te beginnen met de wireless controller. Nog voordat Sony alle details omtrent de PlayStation 5 had gedeeld besloot het bedrijf al wel vast de DualSense controller te introduceren. De game pad, die vooralsnog alleen verkrijgbaar is in het wit, kreeg een geüpdatete design en sterk verbeterde functies ten opzichte van de DualShock controller van de PS4. Zo werden er adaptieve triggers en haptische feedback toegevoegd.

De uitgebreide documentatie die Sony heeft vastgelegd toont tot in detail uit welke onderdelen de DualSense bestaat. Opmerkelijk genoeg wordt de joystick ook getoond in een nieuwe felle kleurstelling. Hoewel de meeste beelden bestaan uit een zwart/wit schets zijn er ook enkele kleuren renders toegevoegd, waarin de fel paarse joystick getoond wordt. Mogelijk gaat het hier om een toekomstige nieuwe kleur, het lijkt een variant te zijn op de uiterst populaire ‘Electric Purple’ DualShock 4 controller.

Sony PS5 console en bijbehorende accessoires

Het tweede patent van Sony Interactive Entertainment is waar mogelijk nog uitgebreider. Het begint met acht beelden van de Media afstandsbediening, vervolgens wordt ook de Pulse 3D headset van alle kanten gevisualiseerd evenals het DualSense Charging Station. Met laatstgenoemde accessoire kun je twee Dualsense controllers tegelijkertijd opladen.

Voor diegene die graag meer wil weten over de verwisselbare faceplates van de PlayStation 5 biedt dit octrooi ook interessante informatie. Want zowel de PS5 als de PS5 Digital Edition worden tot in detail geïllustreerd. Ook de faceplates en zelfs de bijbehorende bevestigingsbouten zijn vastgelegd.

Vanzelfsprekend ontbreekt ook de kenmerkende verwijderbare voet van de PlayStation 5 niet. Deze dien je aan de spelconsole te bevestigen, ongeacht of deze in horizontale of verticale positie geplaatst wordt.

Met het vastleggen van deze twee patenten heeft Sony zowel het design van de PS5 (Digital Edition) als alle bijbehorende accessoires rechtmatig vastgelegd. Het heeft lange tijd geduurd, maar uit deze documentatie blijkt dat Sony wel degelijk ook de veelbesproken faceplates heeft laten vastleggen.

Nadat bekend werd dat de zijpanelen van de PlayStation 5 verwisselbaar zijn, doken er al snel overal webshops op voor de verkoop van custom-made PS5 faceplates. Sony maakte echter al snel duidelijk hier niet van gediend te zijn. Vooralsnog heeft het bedrijf nog geen officiële faceplates uitgebracht, ook zijn er nog geen nieuwe kleurvarianten van de DualSense controller aangekondigd.

Waarschijnlijk zal Sony voorlopig z’n handen nog vol hebben aan het creëren van een toereikende voorraad. Want hoewel de PlayStation 5 alweer bijna twee maanden geleden werd uitgebracht, is de spelcomputer al sinds de lancering niet verkrijgbaar. Een PS5 kopen is zo’n beetje onmogelijk, bestellingen kunnen niet worden uitgeleverd en telkens als er een nieuwe voorraad beschikbaar lijkt te komen, wordt het op het laatste moment toch weer uitgesteld. Hopelijk dat Sony hier de komende maanden verandering in weet aan te brengen, zodat iedereen die graag een nieuwe PlayStation wil kopen, daar ook de mogelijkheid toe krijgt.

Bekijk hier de documentatie van de PlayStation 5 console en de PlayStation 5 DualSense controller.