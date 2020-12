PS5 DualSense controller: Problemen met adaptieve triggers Diverse gebruikers melden een nieuw probleem met de PlayStation 5. Ditmaal lijken de adaptieve triggers van de DualSense controller kapot te gaan.

De PlayStation 5 (PS5) is inmiddels ruim een maand verkrijgbaar. Door de geringe voorraad is het nog altijd bijzonder moeilijk om een exemplaar te kopen. Er is al veel geschreven over Sony’s 5de generatie game console, die op tal van vlakken verbeterd is ten opzichte van de PS4. Helaas zijn er echter ook een hoop functies en mogelijkheden die nog niet of beperkt beschikbaar zijn, zo rapporteerde we in ons uitgebreide PlayStation 5 review. Daar komt nu een nieuw probleem bij; de eerste gebruikers melden zich met een defecte DualSense controller.

In tegenstelling tot de console zelf, levert de DualSense controller wél een next-gen game ervaring, zo concludeerde we in onze PS5 review. De nieuwe adaptieve triggers zorgen voor een fantastische game ervaring, maar dan moeten ze natuurlijk wel blijven werken. De controller leek beduidend minder last te hebben van allerlei kinderziektes. Toch doen zich nu ook de eerste problemen met de gamepad voor.

Adaptieve triggers van de DualSense werkt niet meer

De Duitse website PC Games Hardware meldt dat verschillende gebruikers online melding maken over een DualSense controller met defecte adaptieve triggers. Het mechanisme van de adaptieve triggers werkt op basis van kunststof wieltjes en veren. Deze componenten kunnen verslijten en hoe harder en hoe vaker de speler de triggers bedient, hoe sneller deze uit hun verband getrokken kunnen worden, aldus de site.

Zo meldt een Reddit-gebruiker dat hij tijdens het spelen van Marvel’s Spider-Man Miles Morales plotseling zijn R2-trigger voelde breken. Het voelde alsof het interne mechanisme van de weerstand defect was, waarna alleen de normale, niet-adaptieve functie van de trigger nog functioneerde. Dit euvel lijkt niet op zichzelf te staan, want inmiddels hebben meerdere Reddit-gebruikers een soortgelijk probleem geconstateerd.

Mocht ook jouw DualSense kapot gaan, dan doe je er verstandig aan om bij Sony aan te kloppen voor garantie. Want hoewel deze mankementen over het algemeen zelf zijn op te lossen, kan Sony besluiten om de controller niet langer onder garantie te repareren, als jij er zelf al aan gesleuteld hebt.

Vooralsnog blijft het onduidelijk wat de omvang van dit probleem is. Mogelijk zijn er slechts een handjevol gamers die last hebben van deze kapotte adaptieve triggers. Op dit moment is het echter niet uit te sluiten dat het om een constructiefout gaat waar op den duur veel meer gamers last van zullen krijgen. Ten slotte is her product pas een maand verkrijgbaar, van slijtage zou dan ook nog geen sprake mogen zijn. Sony zelf houdt z’n lippen vooralsnog stijf op elkaar, wellicht dat het bedrijf op een later moment nog een officiële verklaring zal afgeven.

Drifting probleem bij de Nintendo Joy-Con controller

Het probleem met de DualSense controller en z’n adaptieve triggers staat natuurlijk niet helemaal op zich zelf. De Joy-Con controllers van de Nintendo Switch worden al jaren geroemd om de enigszins vergelijkbare HD-Rumble functie. Van deze controllers is echter al langer bekend dat er een grove constructiefout is gemaakt, waardoor veel Joy-Con gamepads op den duur last krijgen van drifting. Ook al raak je de joystick niet aan, de console denkt nog altijd dat de stick beweegt. Dit doet ernstig afbreuk aan het spelplezier.

Hoewel Nintendo al lange tijd bekend is met dit probleem, is er nog altijd geen gedegen oplossing gevonden. 9 Europese consumentenorganisaties zijn deze maand een gezamenlijke actie begonnen om ervoor te zorgen dat Nintendo dit euvel nou eindelijk eens gaat oplossen en haar klanten tegemoet zal komen op een schappelijke wijze. Het is te hopen dat Sony het niet zover uit de hand laat lopen.