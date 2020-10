PlayStation 5 Spider-Man Miles Morales Limited Edition Zie hier de meest indrukkwekkende Limited Edition console ooit - geïnspireerd op de game Spider-Man Miles Morales die gelijktijdig met de PS5 verschijnt.

Het aftellen is begonnen. Nog maar zes weken geduld en dan komt de PlayStation 5 uit! Op 19 november zullen de eerste gamers in Nederland hun nieuwe console in ontvangst mogen nemen. Het verlangen naar de PS5 is enorm groot, hoewel de preorder verkopen inmiddels van start zijn gegaan was de eerste productie batch binnen no-time volledig uitverkocht. Mondjesmaat wordt de voorraad weer aangevuld, desalniettemin meldt menig Nederlandse webshop inmiddels ´begin 2021´ als levertermijn voor zowel de standaard PS5 met disc-drive als de PS5 Digital Edition.

Sony heeft al laten weten ook meerdere Limited Edition varianten uit te willen brengen – net zoals er ook verschillende PS4 Pro Limited Edition spelcomputers zijn uitgebracht. Zo werd halverwege 2018 een knalrode PS4 Pro Spiderman Edition onthuld, waar LetsGoDigital destijds ook een uitgebreide review van geschreven heeft. Zal Sony opnieuw besluiten om een speciale editie uit te brengen, ditmaal in teken van Spider-Man: Miles Morales?

PS5 Spider-Man Limited Edition console

Jullie kennen vast Giuseppe Spinelli nog. De Italiaanse digitale artiest, online bekend als Snoreyn, heeft in samenwerking met LetsGoDigital verschillende indrukwekkende videoproducties gemaakt in het teken van PlayStation 5. Het begon met een fan-made PS5 trailer, naderhand heeft Giuseppe, ook de nieuwe DualSense controller in beeld gebracht en een PlayStation 5 Black Edition ontworpen.

Ditmaal brengt Giuseppe in samenwerking met LetsGoDigital een gloednieuwe PS5 Spider-Man Miles Morales Edition. De console wordt vergezeld door een PS5 Digital Edition, die in dezelfde stijl is opgetrokken. Voor diegene die twijfelen aan de echtheid van deze video: het betreft een door ons ontworpen concept – alle getoonde beelden zijn digitaal vormgegeven, dit product is NIET bevestigd door Sony. Helaas….

De zwarte spelcomputer heeft hetzelfde kenmerkende design als de reguliere PS5 en is aan beide kanten prachtig gedecoreerd met een 3D vormgegeven Spider -het Miles Morales logo- die in een dieprode kleurstelling wordt weergegeven. Het spinnenweb strekt zich uit over de gehele console en biedt dankzij het glanzende materiaal een perfect contrast met de matzwarte behuizing van de console.

Bijzonder is ook, het spinnenweb kan rood licht reflecteren wat zorgt voor een extra speels effect en tevens doet denken aan Miles Morales outfit. De zwart/rode kleurstelling geeft de console een extra heldhaftige uitstraling, zeker gecombineerd met de rode LED verlichting rondom de ventilatieopeningen.

Giuseppe heeft ook de tijd genomen om de DualSense controller een bijpassend design te geven. Op de touchpad van de zwarte game controller is de kenmerkende slogan ‘Be Yourself’ te lezen en ook de gamepad zelf is rijkelijk versierd met een glanzend spinnenweb. Verder zijn er diverse rode elementen aangebracht op en rondom de knoppen en touchpad, deze geven de DualSense controller een volledig eigen identiteit mee.

De zijplaten van de Sony PS5 lijken dusdanig te zijn ontworpen dat deze afneembaar en vervangbaar zijn, vergelijkbaar met een computerbehuizing. Mogelijk stelt dit gebruikers in staat om zelf te kiezen voor een bepaald videogame-thema, zonder dat Sony hiervoor een compleet nieuwe Limited Edition console hoeft uit te brengen.

Door simpelweg de skin te veranderen heb je dan een compleet nieuw vormgegeven spelcomputer tot je beschikking. Een relatief goedkope oplossing, waarbij je door de tijd heen ook nog kunt besluiten om een nieuwe skin te kopen en zo het thema aan kunt passen.

Verder blijft het nog onduidelijk of de PlayStation 5 ook over RGB LEDs zal beschikken. RBG verlichting is de afgelopen jaren enorm populair geworden voor PC gaming. Zo worden er nagenoeg geen gaming toetsenborden meer uitgebracht zonder RGB verlichting.

Het zorgt niet alleen voor een extra kleurrijk accent, maar helpt gamers ook om betere prestaties te leveren. Middels de kleurrijke verlichting kan namelijk worden aangegeven dat er iets in de game gebeurt, waar gamers vervolgens op kunnen anticiperen. Ook bij het gamen in de avonduren kan RGB-verlichting een meerwaarde leveren. Voor diegene die de RGB LED´s als afleiding ervaren zal er ongetwijfeld de mogelijkheid bestaan om deze naar wens aan te passen / uit te zetten, mogelijk dat dit per profiel ingesteld kan worden.

Lanceertitel voor de Sony PlayStation 5

Als PlayStation fan zal het je vast niet ontgaan zijn dat Spider-Man: Miles Morales één van de lanceertitels voor de PS5 wordt. Het betreft een standalone game uit de handen van PlayStation Studios ontwikkelaar Insomniac Games. Afgelopen maand gaf Sony nog nieuwe gameplay beelden vrij. Ook werd onlangs bekend dat de nieuwe Spider-man game over een optionele 60fps mode beschikt. Het volledige spel zal zo’n 50GB aan bestandsruimte opslokken.

Sony weet maar al te goed dat de interesse voor dit nieuwe spel enorm groot is. Zo was het eerste PS5 game hoesje die getoond werd door Sony het hoesje van Spider-Man Miles Morales. Veel PlayStation 4-eigenaren vroegen zich dan ook af of het spel ook speelbaar zal zijn op de huidige console. Het korte antwoord is Ja, er wordt ook een PS4 versie uitgebracht, maar er zal geen sprake zijn van een gratis upgrade voor diegene die Marvel’s Spider-Man reeds heeft aangeschaft.

Het goede nieuws is dat de PlayStation 5 backwards compatibel is, wat inhoudt dat de bestaande Marvel’s Spider-Man: Miles Morales wél speelbaar zal zijn op de nieuwe game console. Echter, in dat geval mis je de upgrades die de remaster biedt.

Het nieuwe spel Spider-Man Miles Morales is een standalone game. De standaard editie wordt verkocht voor €60 daarnaast kun je kiezen voor de bundel, á €80. De bundel wordt ook wel de Spider-man Miles Morales Ultimate Edition genoemd, bij deze versie zit het spel Spider-Man Miles Morales inbegrepen én een voucher-code voor Spider-Man: Remastered. De Remastered versie wordt uitsluitend uitgebracht op de PlayStation 5.

De Remastered versie bevat de volledige game, inclusief alle drie de DLC-hoofdstukken van Marvel’s Spider-man: The City That Never Sleeps. Ook worden er verschillende nieuwe foto modes toegevoegd, je kunt nu lichtbronnen in de omgeving plaatsen en van Spider-Suit verwisselen tijdens het maken van de foto. Daarnaast worden er drie nieuwe kostuums beschikbaar gesteld, een zogenaamde T.r.a.c.k. Suit, een Amazing Suit en een derde, nog onbekende out-fit.

Voor beide edities is het al mogelijk om een pre-order te plaatsen via de PlayStation Store, op 12 november wordt het spel uitgebracht – dit is tevens de lanceringsdatum voor de PS5 in de US. In Europa zullen we echter nog een weekje langer geduld moeten hebben, hier komt de PlayStation 5 op 19 november uit.

Welke extra’s biedt de PS5 in vergelijking met de PS4 versie?

Mocht je besluiten om Spider-Man Miles Morales voor de PS4 te kopen, dan ontvang je een gratis PS5 digitale versie cadeau, zo staat op de webpagina van PlayStation vermeld. Heb je al een PS4 versie gekocht, dan hoef je geen pre-order te plaatsen voor de PS5 versie – deze optie wordt je aangeboden zodra je de bestaande disc in de PS5 stopt. Vanzelfsprekend werkt dit niet voor de PS5 Digital Edition, aangezien deze console niet over een diskdrive beschikt.

De PS5 versie zal gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden die de console te bieden heeft, denk aan beduidend snellere laadtijden, ray-tracing en natuurlijk 3D audio. 3D audio kun je overigens het best ervaren met een compatibele headset. Hardwarematige ray-tracing maakt het mogelijk om veel mooiere schaduweffecten en reflecties te creëren, denk bijvoorbeeld aan Spider-Man die tegen een raam aan hangt – de reflecties op dat raam zien er veel natuurgetrouwer uit.

Ook zijn de karakters opnieuw ontworpen en beduidend gedetailleerder vormgegeven dan voorheen. Het vernieuwde gezicht van Peter Parker heeft op internet overigens veel reacties losgemaakt, zo vinden velen hem nu jonger lijken terwijl hij in Miles Morales juist meer ervaren zou moeten zijn – wat overduidelijk strijdig met elkaar is. Cory Barlog, creatief directeur bij Sony Interactive Entertainment Santa Monica Studio, reageerde via Twitter op de commotie door te stellen vertrouwen te hebben in de ontwikkelaars en de keuzes zie ze maken – aangezien ze net zo van Spider-Man houden als jij.

Verder zal de DualSense game controller ook diverse nieuwe mogelijkheden bieden, waaronder haptische feedback en adaptieve triggers. Door de beter voelbare feedback wordt je nog dieper in het spel getrokken, wat bijdraagt aan een extra meeslepende game-ervaring. Bij de PS4 variant zijn deze extra functies niet voorhanden omdat deze console uitsluitend compatibel is met de bestaande DualShock controller.

PS5 preorder & prijs informatie

De PlayStation 5 preorder verkopen zijn inmiddels van start gegaan, vlotjes verloopt dit echter niet. De eerste batch was gigantisch snel uitverkocht en zodra er weer enige voorraad beschikbaar is heb je slechts enkele minuten de tijd voordat de console alweer compleet is uitverkocht. Vooral de versie met disk-drive is erg in te trek. Deze kost €500. Daarmee is de Sony PS5 exact net zo duur als de Xbox Series X, die op 10 november 2020 wereldwijd gelanceerd zal worden.

De prijs van de PS5 Digital Edition is vastgesteld op €400. Met deze console kun je uitsluitend digitale games spelen. Een nadeel hiervan is dat je bent aangewezen op de PlayStation Store, waar relatief weinig games met korting worden aangeboden. Je zal dus regelmatig meer geld kwijt zijn voor het aankopen van spellen. Bovendien is het niet mogelijk om een spel te verkopen, als je deze na verloop van tijd eigenlijk nooit meer speelt. Ook het kopen van goedkope tweedehands spellen is er niet bij als je voor de digitale editie kiest.

De PS5 Digital Edition van Sony is overigens beduidend duurder dan de All Digital Edition van Microsoft. De Xbox Series S heeft namelijk een verkoopprijs van €300. Microsoft heeft er dan ook voor gekozen om deze game console te voorzien van minder goede specs, terwijl bij Sony dezelfde hardware in beide modellen te vinden is.

NOTE : The product images shown in this publication are created by Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn) in collaboration with LetsGoDigital. The renders are for illustrative purposes only. This product is not for sale, it´s a concept of a PS5 Limited Edition console. So far Sony only introduced a white/black version of the PlayStation 5.