Sony PS5 trailer voor PlayStation hardcore gamers

Binnenkort wordt de PlayStation 5 officieel aangekondigd. Hoewel de exacte datum nog altijd onbekend is, gaat menigeen er vanuit dat de nieuwe spelconsole van Sony eind februari geïntroduceerd wordt tijdens een PlayStation Meeting. Mogelijk dat de persconferentie in de Sony Hall wordt gehouden in New York. Nadat LetsGoDigital begin deze week een trademark heeft ontdekt voor PS5 in Zwitserland, en nu ook in de UK, is het des te aannemelijker dat de nieuwe spelconsole van Sony inderdaad in februari 2020 zal worden onthuld. Net als zeven jaar geleden het geval was bij de PS4.

Hoewel er inmiddels al veel functies bekend zijn van zowel de nieuwe game console als de vernieuwde DualShock 5 controller is het ontwerp van de PS5 nog altijd een groot mysterie. In augustus vorig jaar ontdekte LetsGoDigital een patent van een onbekende PlayStation console. Niet veel later werd duidelijk dat het ging om de PS5 Development Kit, die door ontwikkelaars wordt gebruikt om nieuwe games op te programmeren. Naderhand is deze Dev Kit veelvuldig aan bod gekomen op het internet.

Inmiddels zijn we een half jaar verder en hebben we tal van PS5 concepten voorbij zien komen, waarbij veruit de meeste gebaseerd zijn op gamers wensen en niet zozeer op feiten. Dat is ook niet zo vreemd want er zijn simpelweg nog altijd zeer weinig feiten beschikbaar aangaande het design van de nieuwe game console.

Microsoft heeft in december afgelopen jaar tijdens The Game Awards voor het eerst het ontwerp van de Xbox Series X getoond. Sony daarentegen heeft nog altijd geen informatie verstrekt aangaande het design. Ook is er nog geen officiële trailer gelanceerd.

PlayStation 5 video

Bij gebrek aan officiële beelden heeft onze 3D designer Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, nog eenmaal een indrukwekkende video animatie gemaakt als ‘vooraankondiging’ voor de PS5. Ditmaal zijn de videobeelden niet gebaseerd op de patenten van de Dev Kit en de DS5 controller, dit is simpelweg wat wij graag willen zien van Sony.

Zo hebben we bijvoorbeeld extra grip buttons toegevoegd aan de achterzijde van de controller, wat vanzelfsprekend extra functies met zich mee zal brengen die hardcore gamers zullen bekoren. Denk bijvoorbeeld aan een racegame zoals Gran Turismo, waarbij je middels de extra knoppen gemakkelijk kunt wisselen van versnelling. Zodoende komen de L2 R2-triggers vrij en kunnen ze worden gebruikt om accuraat te kunnen versnellen / remmen. Ook bij andere games zal dit toegevoegde waarde leveren, zo kun je bij een schietspel bijvoorbeeld makkelijker van wapens of van schietdoel wisselen.

En dan zijn er natuurlijk nog de drukgevoelige knoppen, die wel bij de PS2 en PS3 aanwezig waren, maar niet bij de PS4. We hopen deze dan ook weer terug te zien bij de PS5, wellicht tegen beter weten in, maar hopen kan altijd toch? Ook hopen we dat het makkelijker wordt om meerdere DualShock controllers te verbinden met de console, dit wil nog wel eens lastig zijn bij de PlayStation 4.

Oplettende gamers zullen ook enkele invloeden van Xbox, Nacon en Razer terugvinden in de video. Vergeet je vooral niet te abonneren op het YouTube kanaal van Snoreyn, de Italiaanse masterdesigner zal de komende jaren nog veel meer indrukwekkende 3D concepten voor LetsGoDigital gaan maken. Zijn werk zal binnenkort ook te bewonderen zijn in het Bonami Game Museum in Zwolle.

Wat weten we inmiddels van de PS5 en de DualShock 5 controller?

Met de nieuwe spelconsoles van Sony en Microsoft zal console gaming naar een ongekend niveau worden getild. Games zullen er nog beter en realistischer uitzien en bovendien zal het 3D geluid bijdragen aan een extra meeslepende game-ervaring.

Tijdens CES 2020 heeft Sony een persconferentie gehouden waarin 5 belangrijke functies van de PS5 aan bod kwamen, namelijk: een ultra-high speed SSD, 3D audio, op hardware-gebaseerde Ray tracing, een Ultra HD Blu-ray disc en ten slotte een nieuwe controller met haptische en adaptieve triggers.

Deze functies zijn reeds uitgebreid aan bod gekomen en we zullen het ditmaal dan ook beperken tot de DualShock 5 controller. Inmiddels is bekend dat de DS5 een nagenoeg identiek ontwerp krijgt als zijn voorganger. Desalniettemin zullen er wel extra functies worden toegevoegd, de haptische en adaptieve triggers moeten ervoor zorgen dat gamers veel beter voelbare feedback krijgen. Zo voelt het anders als je schiet met een pijl en boog of met een pistool. Of als je door een waterpoel loopt of door het gras – de nieuwe triggers zullen het gevoel geven dat jij er daadwerkelijk staat.

PlayStation baas Jim Ryan sloot de presentatie tijdens CES af met ‘de komende maanden zullen er meer details onthuld worden over de console en de nieuwe games’. Het lijkt erop dat er nog een aantal unieke elementen onbesproken zijn gebleven, hoewel het vooralsnog gissen blijft om wat voor een functies het hier gaat.

Eén van de functies waar veel hardcore gamers op hopen is backwards compatibiliteit. In oktober vorig jaar verscheen er een Tweet online waaruit bleek dat het dev team hard werkt aan ‘complete comptabiliteit’. Zodoende zou het mogelijk worden om alle bestaande PlayStation games ook te spelen op de PS5. Dit zou natuurlijk fantastisch zijn en een belangrijke toegevoegde waarde worden. Als gamers hun bestaande game-collectie kunnen blijven gebruiken zullen ze veel sneller besluiten om ook daadwerkelijk de nieuwe console te kopen.

Bovendien zouden de PS4 accessoires ook compatibel zijn met de nieuwe game console, waardoor je reeds aangeschafte accessoires, denk aan een DualShock 4 controller, maar bijvoorbeeld ook de PSVR headset en de PS Camera ook te gebruiken zijn met de PS5.

Daarnaast staan er nog altijd vragen open aangaande de SSD. We weten inmiddels dat deze nieuwe vorm van opslag zal zorgen voor veel kortere laadtijden. In potentie worden games tot 20x sneller geladen, ook het opslaan van de gamevoortgang zal veel sneller verlopen. Bovendien zal het downloaden van nieuwe content veel sneller geschieden. Sony heeft al laten weten dat het ook mogelijk wordt om games modulair te downloaden, zoals alleen het single player of alleen het multiplayer deel.

Daarnaast is bekend dat het zeer waarschijnlijk gaat om een SSD van Samsung. Eerder deze week wist LetsGoDigital te melden dat de PS5 mogelijk voorzien wordt van de Samsung NVMe SSD 980 QVO. Over de opslagcapaciteit is vooralsnog weinig informatie bekend, wel heeft Sony reeds aangekondigd dat de PlayStation 5 gebruik zal maken van Blu-ray discs die tot 100GB ondersteunen. Een 1TB SSD lijkt dan ook het minimum te worden. Wellicht zullen er verschillende geheugen modellen geïntroduceerd worden en/of wordt het mogelijk gemaakt om het geheugen naderhand nog uit te breiden.

Sony PlayStation services & abonnementen

Daarnaast ligt het voor de hand dat Sony extra aandacht zal besteden aan de beschikbare services. Ten slotte wordt het meeste geld verdient aan de games en de services – en dus niet zozeer aan de console zelf.

Het gamen via de cloud is steeds populairder aan het worden, hiervoor is jaren geleden al de PlayStation Now service in het leven geroepen. Vorig jaar werden de prijzen voor een PS Now abonnement met de helft gereduceerd, waarna je voor een maand abonnement nog maar €10 hoeft te betalen. Besluit je direct een jaar abonnement af te sluiten dan betaal je een schappelijk tarief van €60 – waarna je ruim 700 games on-demand kunt spelen op je console of op de PC.

Onlangs ontstond het gerucht dat Sony tijdelijk een 3 maanden abonnement op PS Now zal meeleveren bij het kopen van een PS5. Dat zou natuurlijk mooi zijn meegenomen. Bovendien zou het een logische keuze zijn voor Sony, ten slotte zullen er ongetwijfeld een aantal gamers zijn die dit abonnement naderhand zullen aanhouden wat natuurlijk extra inkomsten betekent voor Sony.

Een andere populaire servicedienst is PlayStation Plus, waarmee je online multiplayer games kunt spelen. Dit lidmaatschap is eveneens af te sluiten voor 1 maand, 3 maanden of 12 maanden. Door een abonnement af te sluiten krijg je ook exclusieve korting op geselecteerde games uit de PlayStation Store, bovendien worden er elke maand extra games toegevoegd die je kunt downloaden.

Mogelijk dat Sony in de toekomst ook een abonnement in het leven zal roepen zoals het Xbox All Access abonnement van Microsoft. Zodoende ontvang je ook de game console op afbetaling, enigszins vergelijkbaar met een telefoonabonnement.

Daarnaast ligt het voor de hand dat er ook extra aandacht besteed zal worden aan Remote Play, waarmee het mogelijk is om PS5 games op je smartphone, tablet, laptop of desktop te spelen. De spelconsole fungeert zodoende als database, waarbij de games naar tal van apparaten gestreamd kunnen worden. Mogelijk zal ook de PlayStation app een update ondergaan, hoewel hier vooralsnog weinig details over bekend zijn.

Exclusieve games voor Sony PS5

Een andere belangrijke troefkaart van Sony wordt het exclusieve game aanbod. Vorige maand heeft Sony de eerste game titel aangekondigd middels een video trailer: Godfall. Deze fantasy RPG game is ontwikkelt door Counterplay games.

Godfall is een third-person actiegame met tal van grootse gevechten en ‘head-to-head boss fights’. Er is een single-player modus, maar multi-player is nog leuker, aldus de ontwikkelaar. In de lente zullen er meer details bekend worden gemaakt over deze lanceertitel voor de Sony PS5. Het spel zal eind 2020 worden uitgebracht, gelijktijdig met de nieuwe spelconsole.

Hoewel Godfall vooralsnog de enige officieel geïntroduceerde PlayStation 5 game is, worden er natuurlijk meer PS5 games verwacht. In het geruchtencircuit wordt er gesproken over een handjevol exclusieve game titels. Denk aan Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn 2 en God of War 2.

Daarnaast heeft Sony in augustus 2019 game ontwikkelaar Insomniac overgenomen, met bekende spellen zoals Spider Man, Ratchet en Clank en Resistance. Nu Insomniac officieel onderdeel is geworden van Sony Interactive Entertainment is het zeer aannemelijk dat ook hier nieuwe games voor de PlayStation 5 uit zullen voortvloeien. De komende maanden zal er ongetwijfeld meer duidelijk worden aangaande de nieuwe spellen.

Vanaf wanneer is de PlayStation 5 verkrijgbaar?

In het laatste kwartaal van 2020 zal de nieuwe Sony PlayStation console ook daadwerkelijk worden uitgebracht. Waarschijnlijk vindt de lancering eind november / december plaats. Er gaan dus nog wel heel wat maanden overheen alvorens je de nieuwe spelconsole in de winkels zult aantreffen.

Bovendien is het nog onduidelijk of de game console ook al direct in Europa wordt uitgebracht. Voorheen bracht Sony de console eerst uit in Japan, daarna volgde Amerika en vervolgens was Europa aan de beurt. Bij de PS4 was echter eerst Amerika aan de beurt, daarna Europa en vervolgens pas thuisland Japan. Tussen de release van Amerika en Europa zat overigens maar twee weken verschil. Het is goed mogelijk dat Sony besluit om ditmaal dezelfde strategie toe te passen.

Desalniettemin kunnen gamers nu al de PS5 kopen. Verschillende Nederlandse retailers bieden namelijk al de mogelijkheid aan om een PS5 preorder te plaatsen. Vervolgens wordt je op een reserveringslijst gezet, zodat jij straks als eerste in aanmerking komt om de nieuwe spelcomputer in ontvangst te nemen.

Over de prijs is al veel te doen geweest. Want al die nieuwe functies en de integratie van een SSD gaat natuurlijk wel wat kosten met zich meebrengen. Waar de PS4 en de drie jaar later gelanceerde PS4 Pro beide in de markt werden gezet voor €400 mag je ditmaal zeker een hogere prijs verwachten. Sony heeft al wel aangegeven dat de spelconsole een redelijke prijs krijgt, gezien de specificaties. Mogelijk dat dit zal leiden tot een adviesprijs van zo’n €500 tot €550.

