Sony legt handelsmerk PS5 vast in UK voor nieuwe PlayStation Sony bereidt zich voor op officiële introductie van de nieuwe PlayStation game console door in verschillende landen een trademark aanvraag in te dienen.

De introductie van de nieuwe Sony PlayStation spelcomputer is nabij. Er wordt al tijden gesproken over een PlayStation Meeting in Februari, tijdens dit evenement zal de PlayStation 5 officieel onthuld worden. Het is nu wachten totdat de persuitnodigingen verzonden worden, zodat een exacte datum en locatie bekend worden. In de tussentijd houdt Sony zich bezig met het vastleggen van de benodigde trademark aanvragen, om de handelsnaam van de nieuwe console te beschermen.

Eerder deze week legde Sony Interactive Entertainment een handelsmerk vast voor de naam ‘PS5’ in Zwitserland. Inmiddels is de aanvraag ook ingediend in het Verenigd Koninkrijk.

Sony PS5 aanvraag in de UK

Op 30 januari heeft Sony Interactive Entertainment bij het UK IPO (Intellectual Property Office) een aanvraag ingediend voor PS5. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9, waartoe onder andere game consoles behoren. De komende dagen zal Sony hetzelfde handelsmerk ongetwijfeld ook in een reeks andere landen aanvragen, zodat wereldwijde bescherming gegarandeerd kan worden. Deze procedure werd zeven jaar geleden ook gevolgd bij de PS4, toen zat er ook een kleine maand tussen de officiele introductie en de trademark aanvragen.

Gisteren, 31 januari 2020, zijn de Britten officieel uit de EU gestapt, de Brexit is daarmee (eindelijk) een feit geworden. Dit zal voor bedrijven ook grote gevolgen hebben. De komende maanden zal er onderhandeld worden over een vrijhandelsakkoord. Wat de uitkomst ook moge worden, bedrijven zullen nu ook separate handelsmerk aanvragen moeten gaan indienen voor de EU en het Verenigd Koninkrijk. Dit werd overigens ook al wel gedaan voor belangrijke producten/merken, zoals een PlayStation.

Gisteren werd ook bekend dat de Sony PlayStation 5 mogelijk gebruik zal maken van de Samsung NVMe SSD 980 QVO. Eind vorig jaar heeft Samsung reeds aangekondigd een NVMe SSD te ontwikkelen voor game consoles. Tijdens de perspresentatie was er ook een DualShock controller te zien, waardoor menigeen er sindsdien vanuit gaat dat Samsung de SSD voor de PS5 zal leveren. Er werd toen nog niet aangekondigd om welke SSD het zou gaan, het lijkt dus om de 980 QVO te gaan.

Bekijk hier het handelsmerk van Sony voor PS5.