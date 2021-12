PlayStation 5 DualSense Spider-man game controller Grafisch ontwerper Snoreyn en Airbrush-artiest Berta hebben samen de PS5 Spider-man DualSense-controller van vorig jaar werkelijkheid laten worden.

Toon pagina inhoud

Velen van jullie kunnen zich ongetwijfeld de unieke PlayStation 5 Spiderman Miles Morales console van Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, nog herinneren. Een jaar geleden, nog voordat de PS5 officieel was uitgebracht, maakte de getalenteerde Italiaanse grafisch designer voor LetsGoDigital een indrukwekkend concept van een PS5 Limited Edition console, geheel in thema van de exclusieve game Spider-man: Miles Morales. Ook de nieuwe DualSense controller kreeg een bijpassend design, met een prachtig rood glanzend spinnenweb.

De reacties waren overweldigend, velen spraken hun hoop uit dat Giuseppe’s design werkelijkheid zou worden. Dat heeft de grafisch designer en tevens hard-core gamer ertoe gedreven om zijn ontwerp ook daadwerkelijk te verwezenlijken. In nauwe samenwerking met de Italiaanse airbrush artist Enrico Bertagnoli, aka Berta, is de DualSense controller omgetoverd tot een prachtige custom-made Spider-man Edition.

Sony PS5 DualSense Spider-man Edition

Het Italiaanse duo heeft getracht om de controller zoveel mogelijk te laten lijken op het origineel uit de video. Op de redactie van LetsGoDigital hebben we de afgelopen maand al heel wat game uren met deze unieke controller kunnen doorbrengen. Het is werkelijk een genot om met deze controller te spelen.

De gamepad is rijkelijk versierd met een glanzend spinnenweb. Deze is in werkelijkheid donker chroomrood gemaakt, waardoor deze prachtig reflecteert in het licht. Dit zorgt voor een luxueus en speels effect en doet tevens denken aan Miles Morales’ outfit.

Op de touchpad van de zwarte game controller is het kenmerkende slogan ‘Be Yourself’ te lezen. Verder zijn er diverse rode elementen aangebracht op en rondom de knoppen, deze geven de DualSense controller een volledig eigen identiteit mee.

Berta heeft zelfs kans gezien om de lichtbalk rood te verven, waardoor deze daadwerkelijk andere kleurcombinaties toont wanneer ingeschakeld. Ook tijdens het opladen is deze rode gloed zichtbaar. Het is de enige DualSense controller ter wereld met een gemodificeerde lichtbalk.

De achterkant van de controller was niet zichtbaar op de video. In werkelijkheid is hier een prachtige spider op te zien met een mat-grijze kleurstelling. Deze DualSense controller oogt en voelt bijzonder premium, wat zorgt voor nog meer game plezier. Het is een project geboren uit passie, dat zie je en dat voel je.

Snoreyn en Berta hebben een ongelofelijk hoog detailniveau nagestreefd. Van het ontwerp tot aan de uitwerking. Het is werkelijk niet te zien dat deze controller met de hand is bewerkt. Het kost vele uren intensieve arbeid, maar als je kijkt naar het resultaat is het de moeite meer dan waard. Door uitsluitend gebruik te maken van hoge kwaliteit verf blijft het aangepaste design er zelfs na velen uren gamen prachtig uitzien.

Snoreyn heeft ook een nieuwe video gemaakt, met live footage van de controller – zoals bovenstaand getoond wordt. Er is zelfs een bijpassende verkoopdoos voor ontworpen, geheel volgens de richtlijnen van de originele DualSense box.

Airbrush artiest Berta

Van kinds af aan is Berta al gepassioneerd van tekenen. Toen hij in aanraking kwam met de air-brush raakte hij geënthousiasmeerd door de techniek, dat later het belangrijkste hulpmiddel van zijn werk zou vormen. Berta verkiest kwaliteit boven kwantiteit. Hij probeert elk project uniek te maken, met een scherp oog voor detail en een bijzonder hoog afwerkingsniveau.

Berta’s kwaliteiten zijn ook anderen niet onopgemerkt gebleven. Zo heeft de airbrush artiest het gezichtsmasker van Olympisch schermkampioen Bebe Vio mogen verven. Ook voert hij regelmatig opdrachten uit voor de videogame sector, waaronder Ubisoft Italië, voor game-redacteuren en bekende YouTubers.

Voor het DualSense Spider-man project heeft Berta nauw samengewerkt met Snoreyn. Vanaf het begin af aan was hij ervan overtuigd dat Snoreyn’s design werkelijkheid kon worden. Beide zijn ze erg tevreden met de eindresultaat. Ook de timing is perfect, ten slotte viert Miles Morales dit jaar bij wijze van spreken z’n 10e verjaardag.

Grafisch designer Snoreyn

Snoreyn is een echte perfectionist. Creativiteit heeft hem al op jonge leeftijd gevormd. Hij voelt een enorme drang om dingen te maken die hij ambieert. Van videogames, consoles en gamepads tot andersoortige consumenten elektronica producten.

Snoreyn heeft een opleiding gevolgd voor Grafisch Design, waarbij hij voor het eerst in aanraking kwam met 3D software. Al snel raakte hij gefascineerd door de vele mogelijkheden die dergelijke softwareprogramma’s bieden. Hierdoor werd hij in staat gesteld om zijn ideeën te visualiseren in 360°.

Het maken van 3D designs is een tijdrovende klus, zeker als je de mate van detail nastreeft die Snoreyn voor ogen heeft. Ook weet hij op sublieme wijze om te gaan met lichteffecten.

Hoewel Snoreyn geen industrieel designer is, probeert hij er altijd rekening mee te houden hoe het ontwerp in werkelijkheid zou worden. Dat blijkt eens te meer uit deze DualSense controller, die dankzij Snoreyn en Berta is uitgegroeid van een schets tot een echt product.

Bonami SpelComputer Museum

Wil jij deze unieke DualSense controller in het echt bekijken? Dat kan, LetsGoDigital schenkt haar customized Spider-man controller aan het Bonami SpelComputer Museum in Zwolle. Het is Nederlands grootste museum op het gebied van computers en spelcomputers.

Bezoekers van het museum maken kennis met de geschiedenis van games en computers. Veel gameconsoles staan ook speelbaar opgesteld voor het publiek – waaronder de Sony PlayStation 5 en Xbox Series X. Er is ook een retro arcadehal aanwezig met ruim 60 arcade- en flipperkasten, waar je naar hartelust op kunt spelen.

Vanaf heden kunnen bezoekers van het SpelComputer museum ook deze geweldige controller komen bewonderen. Berta heeft een speciaal displayframe gemaakt, waarin de controller wordt tentoongesteld. Onderstaand is de video van Berta te zien waarin de gamepad tot in detail getoond wordt, ook komt het displayframe aan bod.

Kun je de Limited Edition Spider-man controller kopen?

Wil je deze exclusieve controller zelf bemachtigen? Op dit moment wordt de Spider-man controller niet te koop aangeboden, aangezien het project als privé-initiatief is gestart.

Als blijkt dat meerdere personen interesse hebben kan Berta overgaan tot productie van de controller in een beperkte hoeveelheid – om zodoende garant te kunnen staan voor de hoge kwaliteit en exclusiviteit van het product. Volg de sociale kanalen van Berta and Snoreyn om op de hoogte te blijven van dit onderwerp.

Daarnaast kun je bij Berta terecht voor verzoeken met betrekking tot custom controllers en andere custom painting projecten. Al zijn werk wordt volledig met de hand gemaakt, met bijzondere aandacht voor originaliteit en kwaliteit.