Sony PS5 Limited Edition console met 18-karaats goud Caviar introduceert luxe Limited Edition uitvoering van populaire Sony PlayStation 5 game console met 18-karaats geelgoud en verfijnd patroon.

Het is alweer 11 maanden geleden dat de Sony PS5 officieel is uitgebracht. De nieuwe PlayStation consoles zijn nog altijd zeer beperkt verkrijgbaar. Dit heeft het Russische Caviar er echter niet van weerhouden om een nieuwe Limited Edition serie uit te brengen. Het gaat om een zeer luxe uitvoering, dat is vervaardigd uit 18-karaats geel goud en versierd met verfijnde patronen.

De nieuwe collectie heet ‘Prime’, waarmee de uniciteit en exclusiviteit wordt weerspiegeld. Binnen de Prime-serie heeft Caviar ook een iPhone 13, een iPad mini en AirPods Max aangekondigd – in dezelfde designstijl.

Caviar staat erom bekend bestaande producten te verrijken met luxe en zeldzame materialen. Het bedrijf heeft al eerder de PS5 onder handen genomen. In december 2020, een maand nadat de PS5 was uitgebracht, introduceerde Caviar een zeer exclusieve en kostbare Sony PS5 Limited Edition.

Deze zogenaamde ‘Golden Rock’ werd gepresenteerd als duurste PlayStation 5 game console ooit. De adviesprijs van deze 18-karaats goud beklede console bedroeg $500.000. Naderhand heeft Caviar nog twee gelimiteerde oplages uitgebracht, waaronder een luxe PlayStation 5 uitvoering met Black Carbon en Krokodillenleer.

Sony PS5 Prime Gold Editie

De nieuwe PS5 Prime console beschikt over gouden plates, met subtiele patronen die bijdragen aan een extra luxe gevoel. ‘Het is de beste en meest exclusieve serie ooit geproduceerd door Caviar’, aldus het bedrijf. Zelfs de consolestandaard is luxueus uitgevoerd, hiervoor is eersteklas ebbenhout gebruikt.

Ook de DualSense controller is onderhanden genomen. De zwarte controller is bedekt met echt leer, waar hetzelfde verfijnde patroon in verwerkt is. Het zachte materiaal moet bijzonder comfortabel aanvoelen in de handen. De tweetal knoppen zijn versierd met gouden inzetstukken, waar het kenmerkende Caviar logo in verwerkt is.

Het gaat om een gelimiteerde oplage, Caviar zal slechts 5 exemplaren produceren van de PlayStation 5 Gold Prime Edition. Met het aantal ‘5’ wordt gerefereerd naar de 5de generatie spelconsoles van Sony. De nieuwe console heeft een adviesprijs van $352.770 USD, daarmee behoort deze editie tot de duurste PlayStation 5 game consoles die je kunt kopen.

Caviar heeft ook nog een goedkoper alternatief gelanceerd. Deze heeft een vergelijkbaar design, echter in plaats van solid 18-karaats goud is er ditmaal gebruik gemaakt van goldplating techniek. De plates zijn verguld met 24-karaats goud. Van deze variant worden 99 stuks geproduceerd. De adviesprijs is ook een stuk gunstiger, de Goldplated Sony PS5 is verkrijgbaar voor $12.750 USD. Het gaat overigens om de variant met diskdrive. Er wordt standaard één controller meegeleverd door Caviar.

Aangaande de PS5, er zijn momenteel twee varianten in omloop. Een reguliere versie met diskdrive en een variant zonder diskdrive, genaamd de PS5 Digital Edition. De game consoles hebben een adviesprijs van respectievelijk €400 en €300. Beide modellen zijn echter zeer slecht verkrijgbaar. Zodoende hanteren veel retailers een wachtlijst of organiseren een loting, zodra er weer een nieuwe voorraad game consoles binnenkomt.