Playstation 5 Limited Edition modellen met carbon en leer Caviar onthult verkoopprijs van unieke PS5 Golden Rock console en introduceert twee extra Limited Edition uitvoeringen van de PlayStation 5 in het zwart.

Eind december vorig jaar kondigde Caviar een bijzondere PS5 Limited Edition spelconsole aan, genaamd de Golden Rock – met maar liefst 20 kilo 18-karaats goud. Een verkoopprijs werd destijds nog niet bekend gemaakt, maar inmiddels heeft de Russische fabrikant de prijs bepaald. Voor $499.000 USD kun je deze luxe console bemachtigen.

Daar blijft het niet bij, want Caviar heeft ook twee zwarte Sony PlayStion 5 modellen geïntroduceerd met een beduidend vriendelijker prijskaartje. Het gaat om een carbon en een leren model.

Sony PS5 Golden Rock van Caviar

Goudkenners zullen weten dat de kostprijs van 20 kilo goud al drie keer zo hoog ligt als de verkoopprijs van de PS5 Golden Rock console. Caviar heeft dan ook besloten om de hoeveelheid goud te reduceren naar 4,5 kilogram – zodoende wordt de console beter betaalbaar, zonder dat dit ten koste gaat van het design.

Sinds de aankondiging anderhalve maand geleden heeft Caviar ruim 1.300 aanvragen ontvangen voor deze luxe PS5. Onder degenen die interesse toonden was de beroemde Amerikaanse basketballer LeBron James. Het bedrijf ontving ook een order van een bekende Russische zakenman en een even beroemde Amerikaanse zakenman op IT-gebied, wiens namen niet bekend zijn gemaakt.

Hoewel de prijs van bijna een half miljoen dollar natuurlijk niet voor alle 1000+ gegadigden haalbaar is heeft de grote vraag er wel voor gezorgd dat Caviar niet één, maar 9 Limited Edition consoles zal fabriceren. De eerste test sample wordt op dit moment gemaakt in het Russische goudatelier. Het zal ongeveer 4 maanden duren om deze unieke PlayStation 5 te produceren.

PlayStation 5 Black Carbon

Veel PlayStation fans kijken uit naar het moment dat Sony de PS5 in het zwart zal uitbrengen, aangezien het vernieuwde tweekleurige design niet door bij iedereen wordt gewaardeerd. Caviar springt op slimme wijze in op deze vraag door twee zwarte PlayStation 5 consoles uit te brengen.

De Carbon uitvoering is een exclusieve en stoere game console waar 99 exemplaren van vervaardigd zullen worden. Met een verkoopprijs van $5.830 USD is dit de goedkoopste optie die Caviar biedt. Om deze spelconsole te vervaardigen is duurzaam carbon uit de auto-industrie gebruikt. Het logo van Caviar is gemaakt van 24-karaats goud.

Caviar levert standaard twee bijpassende DualSense controllers mee, die eveneens een stoere Carbon make-over hebben gekregen. Zo kun je samen met je vrienden in stijl gamen.

PlayStation 5 Alligator

Vind je het Carbon model te modern? Caviar heeft ook een meer klassiek model uitgebracht met zwart krokodillenleer. Ook bij deze console is de naaminscriptie omhult met 24 karaats goud. De gamepad heeft een bijpassende look gekregen en zal dankzij het zachte leer een extra fijne handligging bieden.

Van deze PS5 Limited Edition worden eveneens 99 exemplaren geproduceerd. De verkoopprijs van deze spelconsole is vastgesteld op $8.140 USD. Alle modellen zijn per direct te bestellen.