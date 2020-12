PS5 console in luxe Limited Edition uitvoering met 20 kilo goud Caviar introduceert de meest luxe en veruit duurste Sony PS5 game console ooit. Deze PlayStation 5 Gold Edition beschikt over 20 kilogram massief goud.

Caviar is goed op dreef, het Russische bedrijf heeft een reeks gouden producten aangekondigd. Afgezien van gouden AirPods Max en een Samsung Galaxy S21 Ultra Limited Edition heeft Caviar ook een zeer bijzondere Sony PS5 Gold Edition uitgebracht. Het is zonder twijfel de duurste PlayStation 5 die je kunt kopen. De Limited Edition spelconsole van Caviar wordt namelijk voorzien van maar liefst 20 kilogram goud.

Caviar staat erom bekend om bestaande producten te verrijken en te decoreren met de meest luxe materialen die er beschikbaar zijn. Ditmaal pakt de Russische fabrikant wel erg groots uit, want de PS5 Limited Edition van Caviar wordt in het juweliersatelier van het bedrijf volledig bekleed in 18-karaats goud. Ook de DualSense controller is in een bijpassend thema gegoten.

Sony PS5 console met 18-karaats massief goud

Caviar heeft gekozen voor een 3D design wat de console een extra volumineuze uitstraling geeft met een prachtige textuur. De console wordt samengesteld uit 8 platen, gegoten in massief 18-karaats goud. Om dit unieke en luxe design te vervaardigen wordt maar liefst 30 kilogram goud gebruikt, waarvan 20 kilogram ook daadwerkelijk op de console aanwezig is. Het is werkelijk één blok goud.

De ontwerpers zijn geïnspireerd door de unieke geometrie van gouderts en de sierlijke contouren van een rots, zodoende heeft Caviar deze PS5 Limited Edition de bijpassende naam ‘Golden Rock’ gegeven. De bijbehorende gamepad accessoire is eveneens onderhanden genomen door de ambachtslieden van Caviar. De grip is gemaakt van krokodillenleer, voor de touchpad zijn gouden inzetstukken gemaakt, in dezelfde stijl als de game console.

Hoewel Caviar geen verkoopprijs bekend heeft gemaakt, is het overduidelijk dat dit de duurste PS5 console ooit is. Met een goudprijs van ruwweg €50.000 per kilo komt alleen de kostprijs van de spelconsole al neer op zo’n €1.500.000. Standaard worden er ook nog twee custom-made controllers meegeleverd.

Bijzonder is deze spelconsole zeker, de gelukkige eigenaar kan zich bovendien zeer uniek en exclusief voelen, want Caviar zal slechts één exemplaar produceren van deze PS5 Gold Edition.

Qua specs biedt de spelcomputer van Caviar exact dezelfde functionaliteit als de Sony PlayStation 5 die je in de winkels kunt kopen. De 5de generatie PlayStation game console werd afgelopen maand uitgebracht door Sony. Hoewel de PlayStation 5 een geheel nieuw design heeft gekregen is niet iedereen gecharmeerd van de wit/zwarte kleurstelling van de console.

Voor de rijksten der aarde heeft Caviar nu een bijzonder alternatief in de markt gezet. Daar is de PS5 Spider-Man Limited Edition die LetsGoDigital enige tijd geleden heeft ontworpen een schrijntje bij.