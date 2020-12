Samsung Galaxy S21 Ultra Limited Edition Caviar introductie een bijzonder unieke en peperdure gouden Limited Edition smartphone van de komende maand verwachte Samsung Galaxy S21 Ultra.

Toon pagina inhoud

Het Russische Caviar, bekend om het rijkelijk decoreren van high-end smartphones met luxueuze en duurzame materialen zoals goud en edelmetalen, heeft in aanloop naar de komende maand verwachte Samsung Galaxy S21 serie een Limited Edition ontworpen van Samsung’s nieuwe topmodel; de Galaxy S21 Ultra. De achterzijde van het toestel wordt door Caviar gedecoreerd met massief glanzend goud, waar de cijfers ‘21’ in gegraveerd staan. Zodoende heeft Caviar gekozen voor de bijpasselijke benaming ‘Golden 21’.

Om deze unieke smartphone te vervaardigen gebruikt Caviar als basis de Samsung Galaxy S21 Ultra. De voorzijde van de Limited Edition zal identiek zijn aan de S21 Ultra die je vanaf eind volgende maand in de winkels kunt kopen. De mobiele telefoon wordt voorzien van een 6,8-inch QHD+ display met een 40 megapixel punch-hole selfie-camera.

Samsung S21 Ultra met massief gouden cover

De achterzijde zal grondig onderhanden worden genomen door de ambachtslieden van Caviar. Het quad-camera systeem blijft gehandhaafd, het cameraeiland zal worden vervaardigt uit een ultrasterke zwarte PVD-coating. Symmetrisch hieraan wordt aan de rechter onderzijde eveneens een zwart vlak gecreëerd, waarin het Caviar logo in goud wordt verwerkt.

De rest, en daarmee het overgrote deel, van de achterzijde bestaat uit massief 18-karaats goud. Met een laser worden hier decoratieve lijnen in aangebracht, die samen de cijfers ‘21’ vormen, refererend aan de Samsung S21 serie. Caviar zal slechts 1 exemplaar fabriceren van deze bijzondere Samsung Galaxy S21 Ultra Limited Edition, de gelukkige eigenaar zal hiermee dus absoluut uniek zijn.

Vanzelfsprekend levert Caviar ook een echtheidscertificaat mee, daarnaast wordt deze Limited Edition smartphone geleverd in een bijzonder luxe verkoopverpakking, wat het ook een uitstekend relatiegeschenk maakt – mits je portemonee het toelaat uiteraard. Want voor deze gouden telefoon dien je wel diep in de buidel te tasten, Caviar heeft de vanaf prijs vastgesteld op $77.230 USD (128GB), omgerekend bijna $63.000.

Qua specificaties zal deze Limited Edition uitvoering exact dezelfde functionaliteit bieden als de Galaxy S21 Ultra van Samsung. Dat houdt in dat deze smartphone ook compatibel zal zijn met de Samsung S Pen. De mobiele telefoon wordt verder voorzien van een 5.000 mAh batterij en is verkrijgbaar in drie geheugen varianten: 128GB, 256GB en 512GB. Een geheugenkaart wordt overigens niet ondersteunt.

Afgelopen jaar heeft LetsGoDigital de service en productkwaliteit van Caviar zelf kunnen testen, door een gouden Samsung Galaxy S10 Limited Edition te laten vervaardigen. Het juweliersatelier in Rusland levert prachtig vakmanschap. Hoewel de smartphones zeker niet goedkoop te noemen zijn ben je wel absoluut uniek met zo’n toestel.