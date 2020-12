Samsung Galaxy S21 Ultra met S Pen De Samsung S21 Ultra wordt het nieuwe topmodel. Voor het eerst zal een Galaxy S-serie smartphone ondersteuning bieden voor de iconische styluspen.

Half januari 2021 zal Samsung de Galaxy S21 serie uitbrengen, met de S21 Ultra (SM-G998) als nieuwe topmodel. Deze smartphone zal op verschillende punten verbeterd worden. Zo wordt het camerasysteem volledig her-ontworpen, zowel qua design als qua functionaliteit. Daar blijft het niet bij, want voor het eerst zal Samsung een S-serie smartphone compatibel maken met de S Pen (EJ-PG998). Deze styluspen is al jaren het belangrijkste kenmerk van de Galaxy Note serie en zal nu ook als optionele accessoire beschikbaar worden gesteld voor de Samsung Galaxy S21 Ultra.

Aan de hand van de laatste informatie heeft LetsGoDigital samen met de getalenteerde Italiaanse grafisch designer Giuseppe Spinelli een nieuwe set product renders gemaakt van de Samsung S21 Ultra met S Pen. Tijdens de lancering zal deze 5G smartphone uitsluitend worden uitgebracht in de kleuren Phantom Black (zwart) en Phantom Silver (zilver). Na een maand of drie wordt er ook een bruine en donkerblauwe variant verwacht, zodoende hebben we besloten om ook deze stijlvolle ‘Phantom Brown’ en ‘Phantom Blue’ kleurstellingen in de afbeeldingen te verwerken.

Samsung S21 Ultra met stylus pen

Bij de Note modellen wordt de S Pen standaard meegeleverd, voor de Galaxy S21 Ultra lijkt Samsung voor een andere aanpak te kiezen. Consumenten kunnen zelf besluiten of ze voldoende meerwaarde zien in de S Pen om deze als optionele accessoire te kopen. Mogelijk dat Samsung besluit om tijdens de preorder periode een gratis S Pen mee te leveren, over eventuele preorder acties is op dit moment echter nog geen verdere informatie bekend.

Wel is duidelijk dat de Samsung S21 Ultra niet over een stylus compartiment zal beschikken, dit in tegenstelling tot de Galaxy Note smartphones. Om de S Pen toch veilig op te kunnen bergen zal Samsung verschillende optionele hoesjes aanbieden, waar de pen in opgeslagen kan worden, zo liet Roland Quandt afgelopen vrijdag weten op Twitter. Jammer genoeg heeft Quandt nog geen productbeelden kunnen vrijgeven van de nieuwe cases – wat eerder dit jaar wel het geval was bij de Note 20 smartphonehoesjes.

Het zou gaan om ten minste twee hoesjes, in de vorm van een Samsung Silicone Cover en een Samsung Clear View Cover. Beide optionele accessoires zullen in twee varianten worden aangeboden. Eén met de mogelijkheid om de S Pen in op te bergen en de ander zonder S Pen vakje – vergelijkbaar met de reeds bestaande varianten.

Evolutie van de Samsung S Pen

In de tweede helft van 2011 bracht Samsung haar eerste smartphone met S Pen uit; de Galaxy Note (N7000). Deze telefoon beschikte over een 5,3-inch display – een formaat waar we ons vandaag de dag weinig meer bij kunnen voorstellen. Destijds was het echter een relatief groot scherm, waardoor dit toestel ook wel een phablet werd genoemd – een kruising tussen een telefoon en een tablet.

De Galaxy Note werd direct een groot verkoopsucces voor Samsung. Sindsdien heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant dan ook jaarlijks een nieuwe Note smartphone uitgebracht. De stylus pen werd keer op keer verfijnd en ook het aantal compatibele applicaties is door de jaren heen sterk toegenomen.

Sinds de introductie van de Galaxy Note 5 ziet de S Pen er ook uit als een echte pen. Twee jaar geleden werd ook Bluetooth functionaliteit toegevoegd, sindsdien kun je de pen ook gebruiken om je smartphone op afstand te bedienen, onder andere voor het maken van foto’s. Veel Note gebruikers beschouwen de styluspen inmiddels als essentieel onderdeel van hun smartphone.

De S Pen die beschikbaar wordt gesteld voor de Samsung S21 Ultra heeft als modelnummer EJ-PG998. Ter vergelijking, bij de Note 20 Ultra gaat het om de EJ-PN980. Met de laatste vier cijfers wordt verwezen naar het modelnummer van de smartphone.

Vermoedelijk biedt de Bluetooth S Pen van de S21 Ultra dezelfde functionaliteit als die van de Note 20 Ultra. Deze styluspen werd op verschillende punten verbeterd, met als belangrijkste kenmerk de extreem lage latentie van slechts 9 milliseconden. Zodoende is de invoervertraging niet langer voelbaar, waardoor het schrijven met de stylus nog natuurlijker aanvoelt.

Daarnaast werden er tal van functies toegevoegd, waaronder nieuwe Air Actions ook is het mogelijk om handgeschreven tekst eenvoudig om te zetten naar digitale tekst. Meer weten over al deze functionaliteiten, lees dan onze Samsung Galaxy Note 20 Ultra review.

Er gaan overigens al langer verhalen de ronde dat Samsung de Galaxy Note serie wil laten vervallen. Nu komend jaar de eerste S-serie smartphone wordt uitgebracht met S Pen compatibiliteit gaan er opnieuw geruchten dat Samsung in 2021 niet langer een Note smartphone zal uitbrengen. LetsGoDigital heeft echter van een betrouwbare bron uit Korea vernomen dat er in 2021 nog WEL een nieuwe Note zal verschijnen.

Specs van de Samsung Galaxy S21 Ultra

De Samsung S21 Ultra wordt voorzien van een 6,8-inch QHD+ afgerond OLED display met een adaptieve 120 Hertz refresh-rate. Er wordt een gaatje in het display gemaakt voor de selfiecamera, de hole-punch camera biedt hoogstwaarschijnlijk een resolutie van 40 megapixels – vergelijkbaar met de S20 Ultra.

Het camerasysteem aan de achterzijde wordt volledig herontworpen. Het gaat om een vernieuwde 108 megapixel hoofdcamera, een 12 megapixel ultragroothoekcamera, een 10 megapixel telefoto camera met 10x zoom en ten slotte een 10 megapixel telefoto camera met 3x zoom. Daarnaast zal er een laser AF sensor geïntegreerd worden, vergelijkbaar met die van de Note 20 Ultra.

De Europese S-serie modellen zullen worden aangedreven door de Exynos 2100 van Samsung. Deze lijkt sterk verbeterde prestaties te bieden ten opzichte van afgelopen jaar. Vanzelfsprekend zal de Galaxy S21 Ultra ook 5G ondersteuning bieden, evenals WiFi 6 en Bluetooth 5.1. De toestellen draaien op het Android 11 OS in combinatie met de One UI 3 gebruikersinterface.

Er zal een 5.000 mAh batterij worden ingebouwd, die een accuduur van zo’n 12 uur levert. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal Samsung niet langer een oplader en oordopjes meeleveren. Drie maanden geleden besloot Apple al hetzelfde te doen bij de iPhone 12 serie, tot onvrede van veel iPhone-liefhebbers.

Volgens de laatste informatie uit Korea zal Samsung deze essentiële accessoires wel tegen een gereduceerd tarief aanbieden. Samsung lijkt overigens een andere beweegreden dan Apple te hebben om de adapter en ear phones achterwege te laten uit de verkoopverpakking. Voor Apple is eWaste het belangrijkste motief. Bij Samsung zou deze gedachte zijn ontstaan doordat de kosten van 5G gerelateerde onderdelen zijn gestegen, zodoende is Samsung naar een methode gaan zoeken om het prijsconcurrentievermogen te kunnen behouden, zo meldde Insight Korea eerder vandaag.

Phantom Brown en Phantom Blue kleuren in de pijplijn

Ten tijde van de product lancering worden er twee kleurvarianten verwacht van de Galaxy S21 Ultra 5G: Phantom Black en Phantom Silver. Het camerasysteem en het metalen frame krijgen een glossy look, terwijl de behuizing een matte uitstraling zal hebben, zoals ook duidelijk te zien was op de gelekte S21 Plus hands-on video. Op internet wordt er overigens nog hevig gespeculeerd over de materiaalkeuze van Samsung. Hoewel LetsGoDigital heeft vernomen dat het gaat om een glazen behuizing, doen er online ook geruchten de ronde dat de gehele Galaxy S21 line-up voorzien wordt van een versterkt polycarbonaat achterpaneel (kunststof).

Voor de zomer lijkt Samsung ook een stijlvolle bruine variant uit te willen brengen, zo hebben we vanuit Korea vernomen. Displayanalist Ross Young meldde afgelopen week via Twitter dat Samsung rond april niet alleen een bruine variant, maar ook een donkerblauwe versie zal uitbrengen – mogelijk dat deze kleuren Phantom Brown en Phantom Blue worden genoemd, maar de benaming lijkt nog niet definitief te zijn. Vermoedelijk dat de blauwe kleurstelling iets donkerder wordt dan de in mei dit jaar aangekondigde helderblauwe Aura Blue voor de S20 Plus.

Ook zou Samsung voornemens zijn om, gelijktijdig met het bruine en blauwe model, een Titanium versie uit te brengen van het nieuwe topmodel. Deze variant zal hoogstwaarschijnlijk ook duurder worden dan eerder genoemde kleurvarianten. Net zoals de elektronika fabrikant in september dit jaar een luxe Titanium model van de Samsung Galaxy Watch 3 smartwatch heeft uitgebracht.

Er worden drie geheugenvarianten verwacht voor de Samsung Galaxy S21 Ultra: 128GB, 256GB en 512GB. Het blijft echter nog even de vraag of alle drie de geheugenvarianten ook in Nederland worden aangeboden. Mogelijk worden er slechts twee varianten aangeboden; 128GB en 512GB. Het werkgeheugen is 12GB tot 16GB – afhankelijk van het model.

Welke optionele accessoires kun je kopen?

Samsung introduceert jaarlijks een reeks nieuwe accessoires voor de S-serie modellen. Dat zal bij de Galaxy S21 niet anders zijn. Zo zullen er verschillende hoesjes en cases beschikbaar worden gesteld om het toestel optimaal te kunnen beschermen. Denk aan een Smart Cover, een Siliconen Cover, een Leather Cover en een Protective Stand Cover.

Door het nieuw vormgegeven camerasysteem zal er aan de achterzijde van de cases een vrij grote inkeping gemaakt worden. Helaas lijkt dit wel ten koste te gaan van de duurzaamheid. Een smartphone die op de grond valt, valt doorgaans op één van de hoeken – waardoor het juist belangrijk is dat alle hoeken goed beschermt zijn, wat bij de S21 cases dus niet het geval lijkt te zien.

Ten tijde van de release van de Samsung S21 zal er ook een nieuw setje oordopjes beschikbaar worden gesteld. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de Galaxy Buds Pro, als opvolger van de Galaxy Buds+ die ten tijde van de S20 serie werd aangekondigd.

Aangezien er geen oplader wordt meegeleverd, zal ook deze als optionele accessoire worden aangeboden. Waarschijnlijk zal de S21 Ultra ondersteuning bieden voor 30 Watt snelladen – wat overigens langzamer is dan de S20 Ultra die een maximaal laadvermogen van 45 Watt ondersteunt (dit toestel wordt overigens geleverd met een langzamere 25W lader).

Verder verwachten we dat Samsung een geheel nieuwe accessoire zal uitbrengen, in de vorm van een Galaxy SmartTag (EI-T5300). Begin deze maand legde Samsung Electronics al een trademark vast in Europa voor de nieuwe Samsung SmartTag, dit apparaatje is inmiddels verschillende certificeringsinstanties gepasseerd.

Het gaat om een vierkant vormgegeven tracker waarmee je zoekgeraakte items kunt terugvinden, als tegenhanger van de langverwachte Apple AirTag. Verwacht wordt dat de SmartTag in twee kleurvarianten op de markt wordt gebracht; zwart en gebroken wit.

Het is overigens niet voor het eerst dat Samsung een smart tracker zal introduceren. Twee jaar geleden werd de SmartThings LTE tracker aangekondigd. Mogelijk dat de nieuwe SmartTag tracker gebruik maakt van Ultrawideband technologie, LTE en/of GPS.

Ten slotte zal de S Pen als optionele accessoire worden aangeboden, dit geldt overigens uitsluitend voor het Ultra model. Afgaande op de prijs van de S Pen voor de Note 20 Ultra mag je een verkoopprijs van zo’n €40 verwachten.

Verwacht wordt dat Samsung in de tweede helft van 2021 ook de eerste opvouwbare smartphone met stylus zal introduceren; de Samsung Galaxy Z Fold 3. De eerste vouwtelefoon met stylus werd overigens eerder vandaag getoond, toen Oppo geheel onverwachts beelden deelde via Twitter van een bijzonder vormgegeven concept slide telefoon met drie scharnieren en een stylus.

Wanneer wordt de Galaxy S21 Ultra verwacht?

Hoewel Samsung de officiële persuitnodigingen nog moet versturen is het inmiddels wel duidelijk dat de nieuwe Galaxy S21 line-up op 14 januari 2021 zal worden aangekondigd. Hiervoor zal een speciaal Galaxy Unpacked evenement worden opgezet, dat via een live stream te bekijken zal zijn.

De preorder periode zal direct na de officiële introductie van start gaan. Je mag er vanuit gaan dat Samsung verschillende preorder acties zal opzetten voor het topmodel. Zo ligt het voor de hand dat consumenten keuze krijgen uit een gratis S Pen en/of gratis Galaxy Buds Pro oordopjes of een gratis game bundel, die aansluit bij de samenwerking met Xbox.

Op vrijdag 29 januari 2021 zal de wereldwijde release plaatsvinden. Vanaf dat moment liggen de nieuwe modellen ook in de winkels. Afgelopen jaar kreeg de S20 Ultra een vanaf prijs van €1.350 (128GB). Hoewel het Ultra model op verschillende essentiële punten verbeterd zal worden ten opzichte van afgelopen jaar is de verwachting dat de Samsung Galaxy S21 Ultra 5G juist iets goedkoper in de markt wordt gezet; €1.300 (12GB ROM / 128GB RAM).

Genoemde prijzen zijn voor een simlockvrij, los toestel. De nieuwe modellen zullen ook verkrijgbaar zijn in combinatie met een telefoonabonnement. Providers T-Mobile, KPN en Vodafone bieden inmiddels ook een grote variëteit aan 5G abonnement bundels, om zo gebruik te kunnen maken van het 5G mobiele internet netwerk dat inmiddels in een groot deel van Nederland is geactiveerd.

