Samsung Galaxy S20 Plus kan 8K video’s opnemen Nieuwe Galaxy S-serie telefoon van Samsung blinkt uit in foto én video functies. Ook een ideale gaming smartphone en de eerste 5G telefoon in Nederland!

Toon pagina inhoud

Samsung heeft haar nieuwe Galaxy S-serie modellen voor 2020 bekend gemaakt. Het gaat om een drietal nieuwe smartphones die de Galaxy S10 serie zullen opvolgen. De S20 Plus is dit jaar niet langer het topmodel, want Samsung heeft besloten om het goedkoopste model achterwege te laten en daarvoor in de plaats een duurder ‘Ultra’ model in de markt te zetten. De totale line-up ziet er daardoor als volgt uit, van goedkoop naar duur: S20, de S20 Plus en de S20 Ultra. Waarschijnlijk zal eind van het jaar ook nog een S20 Lite worden aangekondigd.

De S20+ is de opvolger van de vorig jaar gelanceerde S10+. Qua design zijn er meer gelijkenissen dan verschillen te constateren. Toch heeft Samsung het 2020 model wel degelijk voorzien van een groot aantal upgrades. Denk bijvoorbeeld alleen al aan het scherm. Het formaat van 6,7-inch is dan wel gelijk gebleven, doordat het nieuwe model een maximale verversingssnelheid heeft van 120 Hz zien bewegende beelden er veel vloeiender en meeslepender uit.

Samsung smartphone met Space Zoom camera

Waar de punch-hole camera bij de S10 nog in de rechterbovenhoek geplaatst werd, is deze ditmaal gecentreerd in het midden te vinden. Gelijk aan de Galaxy Note 10 modellen en de eerder dit jaar gelanceerde Galaxy S10 Lite. Het gaat om een 10 megapixel beeldsensor met een f/2.2 lens.

Kijken we naar het camerasysteem aan de achterzijde, dan zien we hier duidelijke overeenkomsten met het standaard model. Zo beschikt S20 Plus ook over een 12 megapixel ultragroothoekcamera, een 12 megapixel groothoekcamera en een 64 megapixel telecamera, die 3x optische zoom mogelijk maakt.

Twee van de drie camera’s beschikken over optische beeldstabilisatie. Behalve 3x optisch inzoomen kun je ook nog 30x digitaal inzoomen. Ook kun je met de nieuwe ‘Single Take’ functie gelijktijdig verschillende foto’s en video’s vastleggen -zoals live focus, cropped, ultra wide en meer- waarna het apparaat op basis van AI (Artificial Intelligence) de beste shots aanbeveelt.

Als extraatje ten opzichte van de Galaxy S20 beschikt het Plus model ook nog over een Time of Flight (ToF) camera, ook wel DepthVision camera genoemd door Samsung. Zo kan het camerasysteem ook nauwkeurig de diepte en afstand tot objecten berekenen, dit komt niet alleen van toepassing bij het maken van portretfoto’s, maar bijvoorbeeld ook voor AR (Augmented Reality).

8K video’s opnemen en delen via YouTube

Ook nieuw is de mogelijkheid om 8K video’s op te nemen met de Galaxy S20 Plus. Dat betekent dat je met je mobieltje video opnames kunt maken in een resolutie die 16x zo hoog is als Full HD! Dankzij Super Steady 2.0 worden ook onbedoelde camerabewegingen effectief gecompenseerd, waardoor je de prachtigste beeldopnames kunt maken.

Bovendien heeft Samsung de samenwerking opgezocht met YouTube, waardoor het nu ook mogelijk wordt om 8K video’s te streamen naar YouTube. Zo kun je jouw videomomenten eenvoudig delen met je vrienden of familie, of simpelweg met de hele wereld.

Het assortiment 8K TV’s begint al behoorlijk te groeien en later dit jaar worden ook de eerste 8K spelcomputers verwacht, in de vorm van de PlayStation 5 en Xbox Series X. Dit zal ervoor gaan zorgen dat 8K langzaamaan het nieuwe normaal gaat worden.

Samsung heeft ook de handen ineen geslagen met Netflix, wat ertoe heeft geleid dat Netflix exclusieve content gaat tonen voor Galaxy gebruikers. Ook zal de integratie met Galaxy-apparaten verbeterd worden, waardoor content gemakkelijker kan worden ontdekt en toegankelijk is via Samsung Daily, Bixby en Finder. Dankzij het AKG-audiosysteem kun je ook genieten van een rijk geluid terwijl je je favoriete serie of film kijkt.

Gaming smartphone met Xbox Cloud games

De nieuwe S20 modellen worden aangedreven door de Exynos 990, dit is een 7 nanometer chipset van Samsung-makelij. De Plus variant wordt standaard voorzien van 12GB werkgeheugen, daarnaast beschik je over 128GB opslaggeheugen. Genoeg power om te multitasken dus.

Daarnaast is dit toestel ook uitermate geschikt voor gaming, niet alleen de processor is razendsnel, ook het 120Hz scherm, het AKG audiosysteem en de game booster technologie zorgen ervoor dat deze Galaxy smartphone ideaal is voor het spelen van goede game.

Bovendien heeft Samsung een samenwerking aangekondigd met Xbox om een ‘premium could-based experience’ te brengen naar Galaxy smartphones en tablets. De samenwerking werd ingeluid met de release van het racespel Forza Street. Eerder verscheen deze game al naar de PC, nu kun je het spel ook via de Galaxy Store downloaden.

De batterijcapaciteit heeft ook een upgrade gekregen. De Samsung S20 Plus wordt uitgerust met een 4.500 mAh batterij. Standaard wordt er een 25W snellader meegeleverd, waardoor je de telefoon aanzienlijk sneller kunt opladen dan de S10 Plus, met haar 15W snellader.

Samsung Galaxy S20 Plus 5G smartphone kopen

De smartphone is €100 duurder dan vorig jaar, de verkoopprijs is vastgesteld op €1100. Je krijgt dan echter wel direct het 5G model. Een 4G LTE variant wordt van deze variant niet uitgebracht in Nederland. Maar ons hoor je niet klagen. Ten slotte is het voor het eerst dat er een 5G telefoon wordt aangekondigd voor de Nederlandse markt. Eindelijk!

Het ultrasnelle mobiele 5G netwerk wordt dit jaar uitgerold in Nederland. Het nieuwe mobiele internet wordt beduidend sneller en kent veel minder vertraging. Ideaal bij het live streamen van content of bij het onderhouden van een videochat. Maar natuurlijk ook voor AI-toepassingen en mobiel gamen. 5G zal de komende jaren een ware toevlucht nemen.

Je kunt de Samsung Galaxy S20 Plus kopen in de kleuren Cosmic Gray, Cloud Blue, Cloud Pink en Cosmic Black. Besluit je de smartphone te kopen voor 8 maart 2020 dan ontvang je de Galaxy Buds+ draadloze oordopjes ter waarde van €170 cadeau. Het is nu al mogelijk om een preorder te plaatsen voor de nieuwe S-serie modellen. Op vrijdag 13 maart wordt het toestel ook daadwerkelijk uitgebracht.

Heb je nog een oude telefoon liggen? Overweeg dan om die in te ruilen. Je kunt tot €425 korting krijgen als je je huidige Samsung telefoon inruilt. Ook andere merken Android en iOS telefoons kun je bij Samsung inruilen voor korting.