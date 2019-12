Samsung Galaxy S10 Gouden Limited Edition van LetsGoDigital LetsGoDigital laat exclusieve smartphone maken door Caviar. Het populaire vlaggenschip toestel van Samsung is in een juweliersatelier in Rusland onderhanden genomen en gedecoreerd met edelmetalen en hoogwaardig leer.

LetsGoDigital viert deze maand haar 20-jarig bestaan. Om deze mijlpaal te vieren hebben wij besloten een Limited Edition smartphone te laten maken. De Galaxy S-serie smartphones van Samsung hebben het afgelopen decennia de high-end smartphonemarkt gedomineerd. Voor LetsGoDigital was de Galaxy S10 dan ook de smartphone bij uitstek om te laten bewerken met luxueuze materialen.

Het Russische merk Caviar staat erom bekend high-end smartphones van Samsung en Apple te decoreren met hoogwaardige materialen, denk aan goud, zilver, platinum, edelstenen en leer. LetsGoDigital heeft besloten een order te plaatsen bij dit wereldbekende bedrijf. In dit artikel blikken we terug op het bestelproces en natuurlijk op het uiteindelijke resultaat.

Wie is Caviar?

Caviar heeft haar kennis opgedaan in Italië, door samen te werken met Florentijnse juweliers en sierradenmakers hebben zij de ambacht van goudsmit geleerd om als gediplomeerd edelsmid terug te keren naar thuisland Rusland.

Caviar combineert het vak van goudsmit met technologie, door bestaande smartphone modellen te verrijken met zeldzame materialen. Het assortiment van Caviar is overigens breder dan smartphones alleen. Zo tref je op de website een ruim aanbod aan populaire consumenten elektronica, waaronder smartwatches en oordopjes.

Naast de website heeft Caviar ook een aantal fysieke verkooppunten, onder andere in Oezbekistan, Azerbeidzjan en Qatar. Toepasselijk genoeg vind je ook een Caviar Store in Seoul, de hoofdstad van Korea, waar ook het hoofdkantoor van Samsung gevestigd is.

Samsung Galaxy S10 Limited Edition

De website biedt verschillende mogelijkheden. Zo kun je een door Caviar ontworpen telefoon kopen, maar je kunt ook een design laten maken. Gelukkig is de Russische site ook beschikbaar in het Engels, dat maakt het bestelproces een stuk eenvoudiger.

LetsGoDigital heeft gekozen voor een bestaand model, de Caviar X-Edition Black Gold. Dit model hebben we vervolgens van een custom-made ontwerp voorzien, wij hebben het juweliersatelier in Rusland gevraagd om het LetsGoDigital logo in het goud op te nemen in het design.

Je kunt zelf een ontwerp indienen, vervolgens word je per e-mail op de hoogte gehouden. Het duurde zo’n 48-uur voordat we werden teruggemaild met een prijsvoorstel. Ook was er een product render bijgesloten van het gevraagde ontwerp; ‘Wow! Ja zo willen we het,’ zo was onze eerste gedachte. Tijd om af te rekenen, hierover later meer.

Na twee weken nam de ontwerpafdeling per mail contact met ons op om het eindresultaat te tonen. Wij waren erg verheugd over het eindresultaat. ‘Als het maar goed gaat met de verzending’, zo dachten we nog. In het verleden is het namelijk meermaals voorgekomen dat test-exemplaren afkomstig van fabrikanten door ‘foute’ postbezorgers nooit op de redactie zijn bezorgd.

Gelukkig bleek onze angst ongegrond, na een maand lag er een afhaalbewijs in onze brievenbus. Op naar het postkantoor. Na het betalen van de douanekosten mochten wij het toestel in ontvangst nemen.

Eerste kennismaking met deze exclusieve smartphone

Eenmaal teruggekomen op de redactie zijn we er eens rustig voor gaan zitten. ‘Jeetje wat een gewicht’, was het eerste dat door ons hoofd schoot. De Limited Edition Galaxy S10 smartphone wordt namelijk geleverd in een prachtige bijpassende case, wat het totaalgewicht zo’n 2 kilo maakte.

Tijd om het pakketje open te maken. Na het openen van de omdoos viel ons oog op de prachtig afgewerkte lederen koffer. Het gouden Caviar logo straalt je tegemoet. Zodra we het koffertje open maakte konden we onze custom-made smartphone direct aanschouwen. In één woord ‘Waauuuwww’.

Het toestel ligt op een fluweel zacht bedje. Door een handige inkeping aan beide zijdes kun je de telefoon er makkelijk uitpakken. Het koffertje bestaat uit twee compartimenten, in het onderste compartiment vind je het echtheidscertificaat en de bijbehorende accessoires. De S10 wordt geleverd met oordopjes, een USB kabel en een oplader – alle accessoires zijn los verpakt in een zwart doosje, waar het gouden Caviar logo op bedrukt staat. Van begin tot eind voel je dat je te maken hebt met een luxe product.

Na het toestel eerst uitvoerig van alle kanten bekeken te hebben en ons te hebben verbaasd over het verfijnde ontwerp en het zachte leder was het tijd om onze Samsung Galaxy S10 Limited Edition aan te zetten. Oeps… alles is Russisch…. wat nu? Eerst even ontcijferen waar we het ‘Instellingen’ menu kunnen vinden en nu op zoek naar het woord ‘язык’, oftewel ‘taal’ in het Russisch. Gelukkig, dat is ook weer gefixed. Tijd om echt te gaan genieten van onze Limited Edition smartphone.

Breed assortiment aan exclusieve modellen

Caviar heeft een breed assortiment aan exclusieve smartphones waarbij de meest waardevolle materialen worden toegepast. Ongeacht of je houdt van een hoop bling bling, of dat je voorkeur uitgaat naar een wat zakelijkere elegante look, er is voor ieder wat wils.

Sommige uitvoeringen zijn in een bepaald thema gegoten, zo voert het Russische bedrijf ook toestellen waarbij een stukje van de wereldberoemde Titanic of items uit de ruimte zijn geïntegreerd. Vorige maand bracht Caviar nog een iPhone 11 Pro Limited Edition uit met een stukje textiel van Steve Jobs coltrui. Je kunt het zo gek niet bedenken of je vindt het bij Caviar.

LetsGoDigital heeft gekozen voor de X-Edition Black Gold. ‘Charismatisch, elegant en met een uitstraling van superioriteit’, zo staat het model beschreven op de site. Dat is exact het gevoel dat dit toestel bij ons oproept. De prachtige zwarte behuizing ziet er dankzij de gouden elementen bijzonder luxueus uit. Dat zie je en voel je des te meer. De smartphone biedt een erg goede handligging – zoals we ook van een reguliere Galaxy S10 gewend zijn.

Wanneer je deze Limited Edition vasthoudt rusten je vingers op het leer, wat lekker zacht en warm aanvoelt. Het krokodillenleer wordt zowel aan de boven- als onderzijde omsloten door een gouden V-vorm. Rondom de triple camera is eveneens een gouden accent aangebracht en ook het kenmerkende bedrijfslogo van Caviar, in de vorm van een kroontje, is voorzien van een dubbele gouden coating. Om het luxueuze ontwerp compleet te maken is ook het frame rondom het toestel voorzien van goud. Er is uitsluitend 24-karaats goud toegepast.

Vanzelfsprekend willen we onze lezers laten meegenieten van deze customized telefoon. Daarom hebben we onze vrienden bij PRCLSS Imaging (Priceless Imaging), een startup in high-end fotografie en videografie, benadert om te vragen of zij deze Limited Edition uitvoering op een professionele wijze in beeld kunnen brengen. We zijn naar Brabant afgereisd om in de John Geven Studio’s te Nuenen een foto shoot en video opnames te laten maken. De productfotografie en onderstaande YouTube video zijn dan ook gerealiseerd door PRCLSS Imaging. Door op de afbeeldingen te klikken kun je de hoge resolutie opnames bekijken en de afwerkingsgraad met eigen ogen waarnemen.

Bij elke Limited Edition smartphone levert Caviar ook een echtheidscertificaat. Hierop staat een uniek nummer vermeld, ook worden de gebruikte materialen gespecificeerd. In ons geval gaat het om 999-grade goud met een dikte van 7 microns. Verder staat de datum vermeld waarop het toestel bewerkt is. Het document is verzegeld en gesigneerd door de ontwerper. Ook wordt er een internationale garantiekaart meegeleverd evenals een met zorg opgestelde brochure, waarin ook andere modellen van Caviar worden uitgelicht.

Qua functies is deze exclusieve uitgave gelijk aan de Samsung Galaxy S10 die je in Nederland kunt kopen. De smartphone beschikt over een 6,1-inch Dynamic AMOLED display met een Quad HD+ resolutie dat aan de rechterbovenzijde is voorzien van een punch-hole camera. De Android Pie smartphone wordt aangedreven door de Exynos 9820 chipset met 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen.

Wat kost een Limited Edition smartphone?

Nu ben je ongetwijfeld benieuwd geworden naar de prijs van dit exclusieve toestel. De Samsung Galaxy S10 kreeg tijdens de introductie in februari 2019 een adviesprijs van €900. Onze Limited Edition uitvoering kost $4.920 USD, dit model hebben we vervolgens gepersonaliseerd door het LetsGoDigital logo toe te voegen in het goud, waardoor de totale verkoopprijs uitkwam op $5.740 USD.

De prijs van de personalisatie hangt samen met de wensen van de klant, waarbij de gebruikte materialen en de complexiteit ervan een belangrijke factor zullen spelen. Zo kunnen klanten het toestel ook personaliseren door voor andere materialen te kiezen, denk bijvoorbeeld aan wit goud, diamanten of ander soortig leder.

Is deze smartphone het geld waard? Dat is erg persoonlijk en zal ongetwijfeld samenhangen met de dikte van je portemonnee. Maar natuurlijk ook van de gelegenheid, LetsGoDigital wilde haar 20-jarig bestaan niet zomaar voorbij laten gaan. Onze Limited Edition S10 zal dan ook een speciaal plekje krijgen op de redactie.

Het is een zeer uniek en luxueus product waar je geen tweede van zal tegenkomen. Ook als relatiegeschenk voor je belangrijkste zakenpartner is zo’n exclusieve smartphone natuurlijk een prachtig cadeau. Wij hebben er in ieder geval een schitterende ervaring aan overgehouden en zijn erg blij met het eindresultaat.