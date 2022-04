Sony Xperia 5 III review De Xperia 5 III is een relatief compacte en krachtige telefoon met een mooi scherm, goede camera en grote accu. Is deze Sony smartphone z’n prijs waard?

Voordelen Fijne handligging

Fijne handligging Uitgebreide camera mogelijkheden

Uitgebreide camera mogelijkheden Goede stereo speakers

Goede stereo speakers 3.5mm jack en microSD ondersteuning

3.5mm jack en microSD ondersteuning Lange accuduur Nadelen Slechts 2 jaar Android OS updates

Slechts 2 jaar Android OS updates Draadloos opladen wordt niet ondersteunt

Draadloos opladen wordt niet ondersteunt Geen nachtmodus

Review score Design 8.0

Gebruikersgemak 8.5

Functies 8.5

Prestaties 8.0

Prijs/kwaliteit verhouding 7.5 Recensie conclusie 8.1 Sony Xperia 5 III Reviews De Xperia 5 III biedt een zeer goede handligging en een fijne all-round ervaring. De triple-camera met uitgebreide functies zijn absoluut een plus. Net als de microSD ondersteuning en de 3.5mm jack.

De Japanse elektronicafabrikant Sony zet jaarlijks verschillende smartphone modellen in de markt. Naast de high-end Xperia 1 line-up voert het bedrijf ook de Xperia 5 serie – bestaande uit krachtige telefoons met een relatief klein formaat. We zijn inmiddels aangekomen bij de derde generatie. Wat heeft deze mobiele telefoon zoal te bieden en hoe verhoudt dit toestel zich ten opzichte van de concurrentie? Je leest er alles over in deze Sony Xperia 5 III review.

De smartphonemarkt is ruwweg onderverdeeld in twee categorieën: Android en iOS telefoons. Net als de meeste fabrikanten maakt Sony gebruik van het Android besturingssysteem. De afgelopen jaren zijn Android toestellen in toenemende mate op elkaar gaan lijken, niet op de laatste plaats door het kopieergedrag van Chinese fabrikanten. Het Japanse Sony kiest echter z’n eigen weg, zo bewijst het ook met de Xperia 5 III. Hoe dit uitpakt en welke voordelen en nadelen dit met zich meebrengt zullen we uitgebreid behandelen in deze review.

Sony Xperia 5 III design & display

Sony heeft de Xperia 5 III uitgerust met een 6,1” OLED HDR display met een Full HD+ resolutie en met ondersteuning voor de hoge 120Hz refresh-rate. Uniek is de beeldschermverhouding van 21:9. Hierdoor is de telefoon relatief smal en lang (afmetingen: 157 x 68 x 8,2 mm). Deze verhouding komt de handligging absoluut ten goede, ook als je relatief kleine handen hebt behoudt je voldoende grip op het toestel.

De display biedt ook een fijne kijkervaring, kleuren zien er natuurgetrouw uit en de content oogt simpelweg scherp. De maximale helderheid is wel iets lager dan die van concurrerende vlaggenschip modellen. Verder heeft Sony het scherm voorzien van een 240Hz touch-sampling rate, die ervoor zorgt dat aanrakingen extra snel worden gedetecteerd. Dat is met name merkbaar als je graag mobiele games speelt – door de snelle touch-detectie kun je net iets sneller reageren.

Tot slot wordt het scherm beschermt middels Corning Gorilla Glass 6. Dit glas is iets minder sterk dan het nieuwere Gorilla Glass Victus, desondanks levert deze variant een goede kras- en stootbestendigheid. Daarnaast is de behuizing getest volgens de IP65 / IP68-norm, wat inhoudt dat de telefoon stof- en waterbestendig is. Een flinke regenbui kan dan ook niet zomaar schade aanbrengen aan de Xperia 5 III.

Er is gekozen voor een glanzend metalen frame. Ook de glazen achterzijde heeft een glanzende afwerking en wordt beschermt middels Gorilla Glass 6. Voorkeur voor mat of glanzend is erg persoonlijk. Positief is in ieder geval dat het toestel niet zo glad aanvoelt als de meeste glanzende telefoons. Hierdoor glipt de smartphone ook niet zo snel uit je handen. Wel is de glanzende behuizing gevoelig voor vingerafdrukken. Dit kun je uiteraard verhelpen door een (transparant) telefoonhoesje te gebruiken.

De telefoon voelt degelijk aan en heeft een eigentijds design. Ons testexemplaar is zwart. Daarnaast is er ook een donkergroen model beschikbaar. In tegenstelling tot de meeste Android smartphones is de Xperia 5 III niet voorzien van een punch-hole selfiecamera. Op de prestaties van deze camera kom ik later in deze review nog uitgebreid terug.

Sony kiest voor een smalle bezel waar de front-camera in is verwerkt. Hierdoor beschikt het toestel zowel aan de bovenzijde als onderzijde over een relatief brede schermrand. Toch kan ik niet zeggen deze randen als storend te hebben ervaren.

De Xperia 5 III is voorzien van de nodige aansluitingen. Aan de bovenzijde is een 3.5mm koptelefoon aansluiting voorhanden, een unicum in deze prijsklasse. Hierdoor kun je ook bedrade koptelefoons aansluiten. Er is tevens een full-stage stereo speaker systeem ingebouwd, die naar voren gericht staat. Dankzij extra features als Dolby Atmos en 360 Spatial Sound en 360 Reality Audio levert deze Sony Xperia telefoon een rijke en dynamische geluidservaring. Ook het volumebereik is verbeterd, de nieuwe stereoluidsprekers zijn maar liefst 40% luider dan bij het vorige model.

Aan de bovenzijde is tevens een microfoon opgenomen. Aan de linkerzijde is het simcompartiment gesitueerd. Noemenswaardig is dat deze te openen is zonder simnaald. Er is een kleine inkeping gemaakt, waardoor je dit compartiment eenvoudig kunt openen – zonder dat dit ten koste gaat van de waterbestendigheid. Het simcompartiment biedt tevens ruimte om een microSD geheugenkaart in te geven. Iets dat helaas ook geen vanzelfsprekendheid meer is bij high-end smartphones.

Aan de onderzijde is een tweede microfoon geïntegreerd. Ook is hier de USB Type-C aansluiting te vinden, om het toestel op te kunnen laden. Alle knoppen zijn aan de rechterzijkant geplaatst. Van boven naar beneden gaat het om de volumetoetsen, de power-knop met geïntegreerde vingerafdruksensor, een Google Assistent knop en een camera shutter – voor het maken van foto’s in landschapsmode.

8MP selfiecamera en 12MP triple-camera

Aangaande de selfiecamera, het gaat om een 8 megapixel beeldsensor en een f/2.0 lens. De resolutie is niet bijzonder hoog. De kleuren zien er wel natuurlijk uit. Er zijn ook voldoende instellingsmogelijkheden voorhanden. Aangaande de videomogelijkheden, met de front-camera kun je zowel Full HD als 4K filmpjes vastleggen. Videogesprekken zien er prima uit, met voldoende detail en scherpte.

Op de achterzijde is een triple-camera geplaatst. De configuratie komt exact overeen met de Xperia 1 III. Het topmodel van Sony is echter €300 duurder, het is dan ook goed om te zien dat de Xperia 5 III over exact hetzelfde camerasysteem beschikt. Inclusief de ZEISS-optics en een ZEISS T*-coating, die zorgt voor minder reflecties en meer contrast.

De drievoudige camera bestaat uit een 12 megapixel hoofdcamera met een lichtsterke lens (f/1.7) en OIS, een 12 megapixel groothoekcamera (f/2.4) en een 12 megapixel telefoto camera met een variabel diafragma (f/2.3 – f/2.8) die 2,9x en 4,4x optische zoom mogelijk maakt (70-105mm). Ook het autofocussysteem is noemenswaardig, de Xperia 5 III is razendsnel in staat om scherp te stellen. Er is tevens een optisch beeldstabilisatiesysteem (OIS) voorhanden, die ervoor zorgt dat foto en video-opnames scherp ogen.

Nieuw is de mogelijkheid om continue burst-opnames te maken, met een snelheid van 20 fps en met 60x per seconde AF/AE-tracking. Ook is de Xperia 5 III uitgerust met object tracking-technologie, om ook bewegende objecten scherp in beeld te kunnen brengen. Deze technologie, genaamd Real-time Eye AF, is afkomstig van de veel geprijsde Sony systeemcamera’s en werkt zowel voor mensen als dieren. Dergelijke features tonen de ruime expertise aan van Sony op cameragebied.

De Photo Pro app is erg uitgebreid. Wil je even snel wat plaatjes schieten, dan biedt de Basic mode uitkomst. Dit is tevens de enige mode waarbij de sluiterknop op het scherm wordt getoond. In alle andere gevallen dien je gebruik te maken van de shutter release knop aan de zijkant van het toestel. Deze werkt net als bij een reguliere digitale camera. Door de cameraknop half in te drukken wordt er scherp gesteld. Druk je de knop volledig in dan wordt de foto geschoten.

Er is ook een Auto mode voorhanden, waarbij de camera zelf de instellingen aanpast aan de hand van het opnamescenario. Daarnaast is er een MR / M / S / P stand voorhanden, waarbij je zelf alle camera-instellingen kunt wijzigen – waaronder de ISO en sluitertijd, ook is er een output naar RAW functie voorhanden. De mogelijkheden zijn eindeloos.

De kwaliteit van de opnames is naar behoren – zoals ook blijkt uit de test foto’s. De beelden tonen voldoende scherpte en details. Dat geldt tevens voor het contrast en de witbalans, ook de kleuren worden natuurgetrouw weergegeven. Houdt je van wat meer kleur contrast, dan is er altijd nog de HDR optie.

Er is echter ook een optie die ontbreekt: een nachtmodus. Veruit de meeste smartphones van €700 en meer beschikken tegenwoordig over een separate modus voor avond- en nachtfotografie. Sony heeft deze feature niet inbegrepen bij de Xperia 5 III. Hierdoor weet de camera in slechte lichtomstandigheden minder details te registreren dan competitieve telefoonmodellen. Jammer, we hopen deze feature dan ook terug te zien bij de Sony Xperia 5 IV – die later dit jaar verwacht wordt.

Met de hoofdcamera kun je video’s vastleggen in 4K HDR kwaliteit @ 24//30/60 fps. Er is een separate Cinema Pro-app beschikbaar om je video’s volledig naar de hand te zetten. De applicatie is uitgerust met Touch AF, Metered Manual, Level Meter en verbeterde witbalansinstellingen. Dit biedt meer manuele bedieningsmogelijkheden, terwijl de unieke Intelligent Wind Filter-technologie ruis en interferentie van wind beperkt.

Prestaties en interface

Onder de motorkap is de Qualcomm Snapdragon 888 geplaatst. Deze chipset biedt krachtige prestaties en beschikt over een geïntegreerde 5G modem. Zodoende kun je met deze telefoon ook gebruik maken van het snelle 5G mobiele internet netwerk – mits je over een 5G abonnement beschikt uiteraard.

De mobiele telefoon reageert lekker snel, ongeacht de app die je gebruikt. Gebruik je de telefoon intensief, dan kan het toestel wel vrij warm worden. De refresh-rate wordt dan ook automatisch teruggezet naar 60Hz, als een vorm van automatische bescherming tegen oververhitting.

Apps die op de achtergrond draaien blijven actief, wat doorgaans erg fijn werkt. Er is dan ook voldoende werkgeheugen ingebouwd: 8GB RAM. Daarnaast is er 128GB opslaggeheugen beschikbaar. Met behulp van een microSD kaartje kan het geheugen nog eens worden uitgebreid met maximaal 1TB.

Zoals je van Sony telefoons mag verwachten is deze Xperia ook compatibel met PS4 Remote Play en de DualShock 4 controller. Beschik jij al over de Sony PS5 game console en een DualSense controller? Ook deze worden ondersteunt. Zodoende kun je al je PlayStation games spelen op je mobiele telefoon, met een echte controller. Er is ook een audio-equalizer voorhanden, om het geluid af te stemmen op de game die je speelt.

Aangaande de software, deze Xperia telefoon draait uit de doos op Android 11. De interface is vrij kaal, waardoor gebruikers profiteren van een nagenoeg pure Android ervaring. Ook het aantal apps dat standaard staat voorgeïnstalleerd is minimaal – wat ons betreft een goede keuze.

De interface biedt een fijne gebruikerservaring. Indien gewenst kun je ook nog gebruik maken van het snelmenu, ook wel de ‘Zijsensor’ genoemd door Sony. Er worden standaard 8 apps getoond, op basis van je apparaat-gebruik. Daarnaast kun je ook zelf apps kiezen.

Hoewel de Xperia 5 III een goede gebruikerservaring biedt is het updatebeleid van Sony erg karig. De telefoon wordt voorzien van 2 jaar Android OS updates en 2 jaar beveiligingsupdates. Dat is echt te weinig voor een toestel van €1.000.

Ter vergelijking, Samsung biedt tegenwoordig 4 jaar Android OS updates en 5 jaar beveiligingsupdates. Zodoende ben je dubbel zo lang verzekert van de nieuwste functies en de beste beveiliging. Wat mij betreft hoort het softwarebeleid dan ook tot het belangrijkste nadeel van de Xperia 5 III.

Batterij & Oplaadmogelijkheden

De derde generatie Sony Xperia 5 is uitgerust met een 4.500 mAh batterij. Dat is 500 mAh groter dan z’n voorganger. De batterijduur is simpelweg goed te noemen. In de praktijk kwam ik zonder problemen de dag door alvorens ik de Xperia 5 III weer aan de oplader moest leggen.

Ook de oplaadsnelheid is verbeterd, het nieuwe model biedt ondersteuning voor een maximaal laadvermogen van 30W (i.p.v. 21W). Nog altijd niet immens snel, maar wel snel genoeg om mee te komen met concurrerende merken. Na 30 minuten opladen zit de batterij voor 50% vol.

Opmerkelijk genoeg wordt draadloos opladen niet ondersteunt, sommigen zullen dit als een gemis ervaren. Temeer omdat deze functionaliteit wel terug te vinden was bij z’n voorganger, de Xperia 5 II, evenals het huidige topmodel – de Xperia 1 III. Vermoedelijk heeft Sony deze afweging gemaakt vanwege de grotere accu – anders zou de telefoon te dik worden – terwijl de compactheid / draagbaarheid (en de daarmee gepaard gaande goede handligging) duidelijk een belangrijk kenmerk is van dit toestel.

Wel fijn, er wordt standaard een 30W oplader meegeleverd in de verkoopverpakking. Dat is toch mooi meegenomen, want bij de topmodellen van Apple en Samsung vind je die tegenwoordig niet meer terug in de sales box. Een headset en een hoesje ontbreken overigens wel, deze dien je als optionele accessoire te kopen.

Sony Xperia 5 III review conclusie

De Sony Xperia 5 III is een erg fijne telefoon in dagelijks gebruik. Het toestel voelt erg comfortabel aan in de hand en het scherm ziet er prachtig uit. Er is een krachtige chipset ingebouwd, een goed stereo speaker systeem en zelfs een 3.5mm aansluiting en een microSD geheugenkaartslot ontbreekt niet. Verder is er een duidelijke focus gelegd op de camera, waarbij de telefoto lens met variabel diafragma uniek is.

Sony kiest voor een andere weg dan de meeste andere Android smartphone fabrikanten. Dat kunnen we alleen maar toejuichen, aangezien dit de diversiteit en keuzemogelijkheden vergroot. De grootste nadeel is mijn inziens het updatebeleid, we hopen dan ook dat de softwareondersteuning in de toekomst zal worden uitgebreid.

De adviesprijs van de Xperia 5 III bedraagt €1.000. Dat is niet mals, maar de telefoon levert wel een goede all-round ervaring. Bovendien is het toestel al verscheidene maanden verkrijgbaar, waardoor verschillende retailers dit model inmiddels met korting aanbieden.

Diverse online webshops bieden de telefoon inmiddels zo’n €100 tot €150 goedkoper aan. Daarnaast kun je in plaats van een los toestel, de Xperia 5 III kopen met abonnement. Zodoende kun je een behoorlijke korting krijgen op de toestelprijs. Raadpleeg in dat geval in een prijsvergelijkingswebsite, om de prijzen en bundels van telecomproviders te kunnen vergelijken.