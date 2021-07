Sony Xperia 1 III review De Xperia 1 III is het nieuwste topmodel van Sony met high-end specs, maar is deze smartphone z’n hoge prijs wel waard? Je leest het in deze Sony review.

In april 2021 heeft Sony haar nieuwe topmodel aangekondigd, de Xperia 1 III is sinds anderhalve week verkrijgbaar. In Nederland kun je deze 5G telefoon kopen voor €1.300. Daarmee behoort deze Xperia tot de duurste smartphones die je anno 2021 kunt kopen, maar wat heeft dit toestel te bieden? In de volgende Sony Xperia review lees je alles over dit krachtige vlaggenschip.

Sony zet de laatste jaren sterk in op een 21:9 beeldschermverhouding, wat groter is dan reguliere smartphone modellen. Zodoende dat deze Xperia telefoons iets smaller en langwerpiger zijn vormgegeven dan die van de concurrentie. Dit geldt ook voor het nieuwe topmodel. Uiteraard is de Sony Xperia 1 III voorzien van een prachtig 4K scherm, een professioneel camerasysteem, superieure audio en geavanceerde game functies. Maar is dit voldoende om de hoge prijs te rechtvaardigen?

AndroidWorld zocht het uit en publiceerde een uitgebreide Sony Xperia 1 III review waarin redacteur Sebastien Marien uitlegt wat de voordelen en nadelen van dit toestel zijn.

Sony Xperia smartphone review

De Xperia 1 III -uit te spreken als Xperia 1 Mark 3- beschikt over een 6,5-inch CinemaWide 4K HDR OLED display. Het scherm biedt een 120 Hertz refresh-rate, dat beschermt wordt door een Corning Gorilla Glass Victus screen protector. Daarnaast is er een punch-hole selfiecamera ingebouwd met een 8 megapixel beeldsensor. Opmerkelijk genoeg biedt deze smartphone geen in-display vingerafdruksensor, in plaats daarvan is de vingerafdrukscanner in de aan-/uitknop verwerkt.

Het is een stijlvolle smartphone om te zien, mede door het matglazen achterpaneel en het aluminium frame. Het nieuwe topmodel wordt aangedreven door de uiterst krachtige en snelle Qualcomm Snapdragon 888. Standaard wordt er 12GB werkgeheugen ingebouwd, daarnaast is er keuze uit 256GB of 512GB opslaggeheugen. Aan kracht en snelheid ontbreekt het niet bij dit topmodel. Zelfs een microSD geheugenkaart wordt ondersteunt – dit is tegenwoordig een zeldzaamheid bij high-end smartphones.

De Android 11 smartphone beschikt over een quad-camerasysteem. Er is een 12 megapixel groothoekcamera, een 12 megapixel ultragroothoekcamera, een 12 megapixel telefotocamera en ten slotte een 3D ToF camera ingebouwd. De zoomcamera is vernieuwd en biedt nu ondersteuning voor een variabel diafragma, waardoor je 2,9x en 4,4x optisch kunt inzoomen. Qua resolutie niets bijzonders, maar Sony heeft als camerafabrikant ontzettend veel ervaring met het ontwikkelen van beeldsensoren. Daarnaast werkt het samen met Zeiss om kwalitatieve lenzen te gebruiken.

Daarnaast heeft Sony de Xperia 1 III voorzien van dubbele stereo speakers met ondersteuning voor 360 Reality Audio en Dolby Atmos. Muziekliefhebbers zullen ook de 3.5mm koptelefoonaansluiting kunnen waarderen. Uiteraard is het topmodel van Sony ook waterdicht volgens de IP68 normering. Ten slotte is er een 4.500 mAh accu ingebouwd die ondersteuning biedt voor 30W snelladen. Tot zo ver de specificaties.

Hoe presteert de Xperia 1 III in de praktijk?

De Japanse fabrikant kiest ervoor om geen kopieergedrag te vertonen, zoals we wel zien bij veel Chinese fabrikanten. Het valt dan ook te prijzen dat Sony z’n eigen weg kiest. Dit zie je terug in het design, maar ook in de functionaliteiten. Denk bijvoorbeeld aan de toevoeging van een 3.5mm jack en microSD support.

Over het scherm meldt Sebastien Marien in zijn Sony review: “4K en 120 Hz voor soepele animaties. Beide kenmerken klinken vast als muziek in de oren, want het schreeuwt gewoon high-end. Toch is er één nadeel aan het paneel van Sony’s topmodel, en dat is de schermhelderheid. Voor een telefoon uit dit prijssegment is de maximale helderheid gewoonweg te laag.“

Daar komt bij dat het 21:9 scherm voor enkele eigenaardigheden zorgt. Hoewel deze verhouding in theorie bijzonder geschikt is om naar bioscoopfilms te kijken, zien we in de praktijk dat apps zoals YouTube het 16:9 formaat als standaard gebruiken. Met als gevolg dat het display van Sony veel grotere zwarte balken toont dan andere 20:9 schermen.

Over de geluidskwaliteit kunnen we kort en bondig zijn. Sebastien zegt hierover: “De Sony Xperia 1 III komt met dubbele luidsprekers die ook nog eens naar voren gericht zijn. Twee vliegen in één klap. De fabrikant verwerkt ze gewoon in de stevige schermranden aan de boven- en onderzijde, en je kan het niet beter hebben als je films en series wil afspelen op Netflix.”

Het camerasysteem van de Xperia 1 III werkt naar behoren, maar is niet bijzonder. Zoals we van Sony gewend zijn ogen de foto’s kleurrijk en contrastrijk. Ook de belichting is dik in orde. Door de relatief lage resolutie bieden de opnames echter te weinig detail om naderhand uit te kunnen snijden en uit te kunnen printen. Wil je de foto’s alleen delen via social media, dan zal je hier verder geen hinder van ondervinden.

Wel nadelig is de kwalitatief van de avondopnames. Een nachtmodus ontbreekt namelijk, hierdoor ogen donkere delen bijzonder donker – er is feitelijk geen detail in te onderscheiden. Daarnaast merkt Sebastien in zijn review op dat de telefotocamera minder goed presteert dan verwacht. De zoomfoto’s ogen niet bepaald scherp – wat je wel zou verwachten bij optische zoom.

Ook de accu en snellaad-prestaties zijn gemiddeld. Al met al maakt de Sony Xperia 1 III geen verpletterende indruk, wat je eigenlijk wel zou verwachten voor een toestel met een adviesprijs van €1.300. Sony maakt gedurfde keuzes, desondanks zijn deze doorgaans gericht op een kleine doelgroep. Mede daarom weet het bedrijf niet te groeien qua marktaandeel.