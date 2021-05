Samsung Galaxy Z Roll modelnaam voor rollable smartphone Exclusief: Na de Galaxy Z Fold en Galaxy Z Flip maakt Samsung zich op voor de introductie van haar eerste oprolbare smartphone, de Samsung Galaxy Z Roll.

In aanloop naar de Display Week 2021 conferentie toonde Samsung Display gisteren haar nieuwe generatie OLED schermen. Het ging onder andere om een S Foldable, een Slidable en een Rollable device. Tot dusver zijn de displayapparaten uitsluitend gedemonstreerd door de displaydivisie van Samsung. Het blijft dan ook nog even de vraag wanneer Samsung Electronics deze nieuwe type schermen voor het eerst gaat toepassen en onder welke modelnaam deze producten op de markt zullen verschijnen.

Vandaag kunnen we de commerciële benaming alvast onthullen, Samsung Electronics heeft namelijk een zeer opmerkelijke trademark aangevraagd bij de European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

Samsung Z Roll oprolbare smartphone

Op 18 mei 2021 heeft Samsung Electronics een handelsmerk ingediend voor ‘Z Roll’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9. Uit de omschrijving valt om te maken dat het gaat om een smartphone, die mogelijk ook te gebruiken zal zijn met de S Pen van Samsung.

Samsung Z Roll trademark description: ‘Smartphones; mobile telephones; tablet computers; telecommunication apparatus; electronic pens for smartphones and tablet computers’.

Afgaande op de benaming ‘Roll’ is het zeer aannemelijk dat dit toestel over een oprolbaar display zal beschikken. Met de ‘Z’ wordt gerefereerd aan de serie, binnen de Galaxy Z serie worden alle smartphones met een opvouwbaar scherm ondergebracht. Uit deze aanvraag blijkt dat Samsung voornemens is om haar oprolbare smartphones binnen dezelfde serie onder te brengen.

De naam komt overigens niet geheel als een verrassing. In november vorig jaar suggereerde we al dat Z Roll een zeer toepasselijke naam zou zijn voor de rollable smartphone van Samsung. Na de Galaxy Z Fold en de Galaxy Z Flip lijkt het ditmaal dus de beurt te zijn aan de Samsung Galaxy Z Roll.

Het blijft vooralsnog onduidelijk wanneer Samsung haar eerste uittrekbare smartphone met oprolbaar display zal aankondigen. Mogelijk dat we in augustus 2021 meer over dit futuristische toestel te horen krijgen, tijdens het Galaxy Unpacked evenement waar ook de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphones verwacht worden. De Z Fold 3 wordt hoogstwaarschijnlijk de eerste vouwtelefoon van Samsung die S Pen ondersteuning biedt.

Uit de beelden die zijn vrijgegeven door Samsung Display valt op te maken dat de slidable smartphone in z’n meest compacte vorm een regulier formaat smartphone betreft. In portretstand kan het scherm naar rechts uitgetrokken worden, waarna het schermoppervlak met circa 30% wordt vergroot. Het extra schermdeel kan onder andere dienst doen voor het tonen van systeem iconen of het weergeven van een berichten app.

Door de tijd heen heeft LetsGoDigital meermaals gerapporteerd over een Samsung telefoon met een uittrekbaar scherm. Zo wisten we halverwege 2019 al een patent op te sporen van een Samsung Galaxy smartphone dat in de breedte uittrekbaar was – zoals in onderstaande afbeelding getoond wordt. Begin dit jaar rapporteerde we ook over een slide smartphone van Samsung waarbij het scherm met zo’n 30% vergroot kon worden. Er gaan dan ook al langer geruchten over een oprolbare Samsung smartphone. Begin 2020 zou er tijdens CES al een uittrekbare Samsung Galaxy telefoon getoond zijn aan een beperkt gezelschap.

Samsung is overigens niet de enige fabrikant die toekomst ziet in oprolbare telefoons. Lange tijd is er sprake geweest van een LG Rollable, dit toestel is echter van de baan nu LG Electronics officieel gestopt is met de productie van smartphones.

Oppo toonde vorig jaar ook al eens een oprolbare telefoon. De Oppo x 2021 was echter een concept, het bedrijf heeft aangegeven vooralsnog geen plannen te hebben om dit toestel ook daadwerkelijk uit te brengen. Recentelijker heeft TCL ook een bijzonder concept getoond van een Fold ’n Roll smartphone. Het is echter zeker niet ondenkbaar dat Samsung straks de allereerste fabrikant is die ook daadwerkelijk een oprolbare smartphone uitbrengt.

Bekijk hier de trademark van Samsung Electronics voor Z Roll.

Voor diegene die zich afvragen waarom de naam ‘Samsung Electronics’ niet vermeld wordt in de PDF die wij als bewijs aanleveren, het lijkt erop dat Samsung simpelweg de rekening van de aanvraag nog niet betaald heeft – wat overigens voor het eerst is. In ons systeem komt de benaming ‘Samsung Electronics’ echter wel direct naar boven als rechtmatige eigenaar van deze trademark. Daarnaast is de aanvraag ingediend door tussenpersoon Abril Abogados uit Spanje, dit bedrijf is vaker verantwoordelijk geweest voor het indienen van Europese handelsmerken voor de Zuid-Koreaanse fabrikant, onder andere voor de naam Samsung Z Fold.