Samsung registreert Galaxy Z opvouwbare smartphone serie Samsung bereidt zich voor op de komst van nieuwe opvouwbare smartphone modellen door de ‘Galaxy Z’ serie officieel vast te leggen in Australië en Europa.

Twee jaar geleden werd de Galaxy Fold geïntroduceerd, als eerste opvouwbare smartphone van de Koreaanse fabrikant. Naderhand heeft Samsung nog twee vouwbare telefoon modellen uitgebracht, de Galaxy Z Flip en de Galaxy Z Fold 2. Oftewel, beide nieuwe modellen vallen binnen de Galaxy Z serie. Net zoals het bedrijf onder andere een mid-range Galaxy A-serie en een high-end Galaxy S serie voert.

Het lijkt erop dat Samsung haar toekomstige opvouwbare telefoons ook binnen deze nieuwe serie zal onderbrengen. Echt een verrassing is dit natuurlijk niet, maar inmiddels heeft Samsung een trademark aangevraagd om de benaming ‘Galaxy Z’ ook officieel vast te laten leggen.

Samsung Galaxy Z handelsmerk aangevraagd

Op 5 maart 2021 heeft Samsung Electronics een handelsmerk ingediend bij intellectueel eigendom bureau IP Australië voor de naam ‘Galaxy Z’. De aanvraag is tevens opgenomen door de European Union Intellectual Property Office (EUIPO). De trademark is gecategoriseerd als Class 9, waartoe een grote variëteit aan elektronica producten behoort.

Uit de omschrijving valt op te maken dat het gaat om ‘smartphones’, daarnaast wordt er melding gemaakt van een reeks andere producten, waaronder: ‘virtual reality headsets, smartwatches, audio speakers, tablet computers en headphones’.

Nu de Galaxy S21 serie officieel is aangekondigd is het wachten totdat de eerste opvouwbare smartphones van 2021 zullen arriveren. Verwacht wordt dat Samsung eerst een nieuwe Galaxy Z Flip variant zal aankondigen, deze clamshell zal waarschijnlijk onder de naam ‘Galaxy Z Flip 3’ in de markt worden gezet. Zodoende komt de benaming overeen met die van de Z Fold, later dit jaar wordt namelijk de Galaxy Z Fold 3 verwacht. Laatstgenoemde model wordt waarschijnlijk de eerste vouwtelefoon van Samsung die de befaamde S Pen styluspen ondersteunt.

Daarnaast gaan er al langere tijd geruchten de ronde dat Samsung dit jaar niet twee, maar zelfs drie opvouwbare toestellen zal aankondigen. Naast de Galaxy Z Flip 3 en de Z Fold 3 lijkt er ook nog een Lite variant in ontwikkeling te zijn van de Fold. Deze variant moet goedkoper worden en zal enkele functies van de Z Fold 3 moeten missen, hoewel details hieromtrent nog schaars zijn.

Nu Samsung een handelsmerk heeft aangevraagd voor Galaxy Z lijkt het bedrijf zich klaar te stomen om deze nieuwe smartphone serie verder vorm te geven. De Z Flip werd afgelopen jaar gelijktijdig met de S20 serie aangekondigd. Inmiddels is de Samsung S21 serie al officieel verkrijgbaar, het wachten is dan ook op de Galaxy Z Flip 3. Hoewel een exacte lanceringsdatum vooralsnog onbekend is, mag je er vanuit gaan dat deze vouwtelefoon nog in het voorjaar van 2021 wordt aangekondigd.

Bekijk hier de Australische aanvraag voor Samsung Galaxy Z.