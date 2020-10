Samsung Z Fold 3 opvouwbare Galaxy smartphone met S Pen Samsung wil de Galaxy Z Fold 3 voorzien van een handig stylus compartiment, om de S Pen in op te kunnen bergen - vergelijkbaar met de Galaxy Note-serie.

De Galaxy Note serie van Samsung staat al jaren bekend om de befaamde S Pen. Er gaan al langer geruchten dat Samsung voornemens is om deze stylus ook compatibel te maken met het flexibele display dat wordt toegepast bij opvouwbare smartphones – zoals de Galaxy Z Flip en Galaxy Z Fold 2. Een jaar geleden rapporteerde LetsGoDigital voor het eerst over een mogelijke Galaxy Note Fold smartphone met S Pen.

In de tussentijd zijn er meermaals geruchten geweest dat Samsung voornemens is om in 2021 de eerste vouwtelefoon met S Pen te presenteren, vermoedelijk wordt dit de Galaxy Z Fold 3. De toevoeging van een stylus pen zorgt ervoor dat je veel nauwkeuriger en productiever te werk kunt gaan. Vooral bij telefoons met een groot display -zoals de Galaxy Z Fold serie- kan zo’n stylus een belangrijke toegevoegde waarde leveren.

Een nieuw patent van Samsung Electronics duidt aan dat het bedrijf inmiddels vergevorderde stappen heeft gemaakt om de S Pen inderdaad compatibel te maken met buigbare displays. Waar Samsung vorig jaar nog de nadruk legde op de technologie die vereist is om op het buigbare deel van het scherm te kunnen schrijven, ligt ditmaal de focus op het toestel zelf. Samsung wil haar nieuwe vouwtelefoon namelijk voorzien van een stylus compartiment – vergelijkbaar met de Galaxy Note 20.

Samsung Z Fold 3 met S Pen compartiment

In april dit jaar heeft Samsung Electronics een patent aangevraagd bij de WIPO (World Intellectual Property Office). Het octrooi is vandaag, 29 oktober 2020, gepubliceerd. In de 56-pagina tellende documentatie staat gedetailleerd beschreven hoe Samsung toekomstige opvouwbare smartphones compatibel wil maken met een stylus pen.

De patentafbeeldingen zijn gebaseerd op de Galaxy Fold. Aan de rechter onderzijde van de vouwtelefoon wil Samsung een compartiment aanbrengen om de S Pen in op te kunnen bergen. Eerder dit jaar toonde LetsGoDigital in samenwerking met Jermaine Smit ook al een reeks concept renders van een Galaxy Fold smartphone met S Pen, deze 3D renders sluiten erg goed aan bij het patent dat Samsung nu heeft vastgelegd.

Aan de patentschetsen valt af te leiden dat de S Pen vergelijkbare afmetingen krijgt als die van de Note 20. Bij de tablets, zoals de Galaxy Tab S7+ levert Samsung een beduidend grotere stylus mee. Deze zou echter niet in het compartiment van deze vouwtelefoon passen.

Electromagnetic resonance Stylus pen

Afgelopen week werd er vanuit Korea gerapporteerd dat Samsung voornemens is om gebruik te maken van een ‘Active Electrostatic Solution’ (AES). Voor de Note-serie wordt ‘Electromagnetic resonance‘ (EMR) technologie toegepast. EMR vereist een digitizer, maar verhoogt de aanraakgevoeligheid, ook hoeft de stylus niet te worden voorzien van een batterij.

Volgens het Koreaanse nieuwsmedium The Elec zou Samsung echter moeite hebben om deze technologie toe te passen bij flexibele displays. Hoewel AES een duurdere oplossing is, zou Samsung deze optie nu toch serieus overwegen. Daarnaast zou Samsung de Ultra Thin Glass (UTG) laag willen verdikken, van 30 micrometers naar 60 micrometers. Dit zou de touch-gevoeligheid van de S Pen ten goede komen.

In het patent wordt uitsluitend gesproken over een ‘electromagnetic resonance stylus pen’. De aanvraagdatum van het patent dateert echter uit april dit jaar, het is dus best mogelijk dat Samsung in de tussentijd van gedachten is verandert. Daarnaast meldt The Elec dat Samsung de AES technologie overweegt, er lijkt dus nog geen definitieve keuze te zijn gemaakt.

Het zal overigens nog wel een tijdje gaan duren alvorens de Samsung Z Fold 3 officieel gelanceerd wordt. De Z Fold 2 werd in augustus aangekondigd, vermoedelijk wordt zijn opvolger in augustus 2021 gepresenteerd.

Voor die tijd zullen we eerst nog kennis gaan maken met de Galaxy S21 (S30) serie. Samsung lijkt haar nieuwe S-serie smartphones een maand eerder uit te willen brengen dan voorgaande jaren, in januari worden de Samsung Galaxy S21, de S21 Plus en de S21 Ultra verwacht.

Vermoedelijk wordt rond diezelfde periode ook de Galaxy Z Flip 2 geïntroduceerd. Deze relatief goedkope vouwtelefoon zal hoogstwaarschijnlijk niet compatibel zijn met de S Pen.

Bekijk hier het patent van de Samsung Z Fold3 met S Pen.