Samsung Galaxy S21 Ultra 5G smartphone Beelden gelekt van de komend jaar verwachte Samsung Galaxy S21 Ultra. Het nieuwe topmodel krijgt een nóg groter camera-eiland met extra telelens.

Gisteren rapporteerde we over het design van de Samsung Galaxy S21, deze nieuwe S-serie smartphone wordt pas in januari 2021 verwacht. Desalniettemin zijn nu al de eerste product renders online verschenen, waarop te zien is dat het toestel aan de achterzijde over een nieuw ontworpen camerasysteem zal beschikken. Uit nieuwe informatie blijkt nu dat ook het topmodel, de Galaxy S21 Ultra over een vernieuwde camera lay-out zal beschikken. Dit camera-eiland wordt nóg groter.

Beroepslekker Steve Hemmerstoffer, aka OnLeaks, wist gisteren onthullende informatie te delen over de S21. Twee uur na zijn bericht op Twitter en Voice heeft hij ook een First Look gepost van de Samsung Galaxy S21 Ultra – het nieuwe topmodel uit de 2021 S-serie. In hoofdlijnen lijken de twee toestellen veel op elkaar, desalniettemin zijn er ook een aantal duidelijke verschillen te constateren.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Om te beginnen met het scherm. De Galaxy S21 krijgt een vlak OLED display met een formaat van 6,2″. Het Ultra model zal over een afgerond scherm beschikken, dat ook beduidend groter is. Vermoedelijk betreft het een 6,8″ of 6,9″ scherm. Ter vergelijking, de S20 Ultra is ook voorzien van een 6,9″ scherm.

Voorheen voorzag Samsung de Note serie altijd van de grootste displayformaten, daar is dit jaar voor het eerst verandering in aangebracht. Want de Galaxy Note 20 Ultra kreeg dit jaar een iets kleiner 6,8″ display. Mogelijk dat de S21 Ultra komend jaar ook over een 6,8″ scherm beschikt. Hierdoor is het toestel net wat beter te bedienen met één hand.

Wat betreft de selfie-camera, Samsung lijkt opnieuw voor een centraal geplaatste hole-punch camera te kiezen. Over de resolutie van deze camera is nog geen informatie bekend. Het camerasysteem aan de achterzijde is beduidend groter vormgegeven dan bij het basismodel. Er zijn vier camera´s zichtbaar. Vermoedelijk gaat het om een groothoek en een ultragroothoeklens met daarnaast twee telefoto / periscopische lenzen. De flitser is ditmaal in het camera-eiland opgenomen, bij de S21 wordt deze naast het camerasysteem geplaatst.

Wat betreft de afmetingen van de telefoon, OnLeaks meldt dat het apparaat 165.1 x 75.6 x 8.9mm (HxBxD) groot is. De camera steekt iets uit ten opzichte van de behuizing, waardoor het toestel ter hoogte van de camera zo’n 10,8mm dik zal zijn.

Compatibel met de S Pen

De meest opmerkelijke toevoeging waar inmiddels al langer geruchten over gaan is de S Pen. Samsung rust haar Note smartphones al jaren uit met een S Pen. Deze stylus pen wordt keer op keer verbeterd, ook zijn er steeds meer compatibele applicaties om gebruik van te maken. De afgelopen jaren zijn de verschillen tussen de Note en S-serie verkleind. Deze trend zou Samsung willen doorzetten door komend jaar de S Pen voor het eerst te introduceren binnen de S-serie.

Als dit inderdaad waar blijkt te zijn dan zal vermoedelijk alleen het Ultra model compatibel worden gemaakt met de stylus van Samsung. In tegenstelling tot de Note serie lijkt Samsung er bij de S-serie niet voor te kiezen om een compartiment te maken om de stylus in op te kunnen bergen. Mogelijk dat dit er ook toe zal leiden dat de S Pen uitsluitend als optionele accessoire zal worden aangeboden. Bij de Galaxy Note wordt de stylus standaard meegeleverd.

Bij de Galaxy Tab S7 -die eveneens geschikt is voor gebruik met de S Pen, maar niet over stylus compartiment beschikt- heeft Samsung aan de achterzijde een handige magneet aangebracht, waar de stylus aan bevestigd kan worden en tegelijkertijd automatisch opgeladen wordt. Bij de tablet is het magneet gedeelte echter glanzend weergegeven, terwijl de rest van de behuizing een matte kleurstelling heeft. Deze nuance is bij de product renders van de S21 niet zichtbaar. Het blijft dan ook nog even de vraag of het bij geruchten blijft of dat Samsung daadwerkelijk voornemens is om de Galaxy S21 Ultra compatibel te maken met de S Pen.

Wat betreft de processor, vermoedelijk zal de nieuwe Samsung Exynos 2100 chipset worden ingezet voor de komende S-serie modellen. We hopen dat de standaard opslagcapaciteit verhoogd wordt naar 256GB, in plaats van 128GB. Temeer omdat het geheugen niet uitbreidbaar is met een geheugenkaartje. Het werkgeheugen is standaard 12GB, dit zal vermoedelijk ongewijzigd blijven.

Qua accucapaciteit worden er geen veranderingen verwacht. De Galaxy S20 Ultra beschikt over een 5.000 mAh accu, deze zal vermoedelijk ook in het S21 Ultra model terug te vinden zijn. Wel wordt naar verluidt de snellaad-technologie naar een nieuw niveau getild. Het huidige Ultra model ondersteunt 45W snelladen (standaard wordt er overigens een langzamere 25W adapter meegeleverd). Bij de S21 lijkt Samsung dit te willen verhogen naar 65W.

Huawei zal de Mate 40 Pro -die deze week geïntroduceerd wordt- hoogstwaarschijnlijk ook uitrusten met een 65W snellaad-functie. De reeds beschikbare Oppo Find X2 (Pro), de Oppo Reno 4 (Pro) en de onlangs geïntroduceerde OnePlus 8T zijn ook al voorzien van deze ultra snelle laadtechnologie.

Nieuwe Galaxy S-serie modellen verwacht in januari 2021

Hoewel Samsung de nieuwe S-serie smartphones normaliter in februari aankondigt, net voor de Mobile World Congress (MWC) beurs in Barcelona van start gaat, lijkt het erop dat de Samsung Galaxy S21 modellen een maandje eerder zullen verschijnen. De exacte reden hiervoor is niet helemaal duidelijk, wel zijn er inmiddels meerdere bronnen die dit nieuws bevestigd hebben.

Mogelijk heeft het ermee te maken heeft dat Samsung tegenwoordig meer high-end toestellen uitbrengt per jaar, zo werd afgelopen maand nog een Galaxy S20 Fan Edition aangekondigd. Ook binnen de Note serie wordt sinds vorig jaar een extra geavanceerd ‘Plus’ model uitgebracht. Daarnaast heeft Samsung dit jaar al twee opvouwbare smartphones aangekondigd. Door de S-serie wat vroeger in het jaar te introduceren kan het andere fabrikanten voorblijven en kan er een betere spreiding plaatsvinden tussen de introductie van de verschillende high-end modellen.

In februari zouden de nieuwe smartphones al verkrijgbaar zijn. Er worden opnieuw drie modellen verwacht, de Samsung Galaxy S21 Ultra wordt het nieuwe topmodel, met direct daaronder een S21 Plus en als basismodel de S21. Alle drie de telefoons zullen ondersteuning bieden voor het supersnelle 5G mobiele netwerk. De huidige S20 modellen zijn ook al 5G telefoons.