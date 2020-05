5G telefoon kopen? 16 nieuwe modellen voor het 5G netwerk Het 5G netwerk is geactiveerd door Vodafone. In dit overzichtsartikel lees je meer over alle verkrijgbare 5G telefoons en abonnementen in Nederland.

Toon pagina inhoud

Afgelopen week heeft Vodafone het 5G netwerk geactiveerd voor de helft van Nederland. Met een Vodafone RED abonnement kun je nu al gebruik maken van het supersnelle mobiele netwerk, in de dekkingsgebieden althans. Het duurt nog tot eind juli 2020 alvorens een landelijke 5G dekking gerealiseerd kan worden. In dit achtergrond artikel gaan we dieper in op het 5G netwerk, de voordelen ervan en de beschikbare telefoon abonnementen. Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan de 16-tal 5G telefoons die je momenteel al (of zeer binnenkort) kunt kopen in Nederland.

Wil jij ook gebruik maken van dit supersnelle internet? Dan heb je 3 dingen nodig: een 5G netwerk, een 5G abonnement en ten slotte een 5G compatibele telefoon of tablet. We lopen de punten één voor één na.

Vodafone 5G netwerk nu deels beschikbaar in Nederland

Vooralsnog is Vodafone de enige provider in Nederland die 5G geactiveerd heeft. Vodafone heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van bestaande 4G frequenties en -antennes, ook wel ‘dynamic spectrum sharing’ genoemd. Hierdoor is Vodafone sneller met de uitrol van 5G in Nederland dan T-Mobile en KPN.

Laatstgenoemde providers kiezen voor een andere strategie. Zowel T-Mobile als KPN wachten op de spectrums (700 / 1400 / 2100 Mhz frequenties) die later dit jaar geveild zullen worden door de Rijksoverheid. Zodoende hoeven er geen 4G en 5G technologieën gedeeld worden, dit zou de betrouwbaarheid van het netwerk ten goede komen.

Ook kan momenteel nog niet de immens hoge snelheid gerealiseerd worden, waar we al tijden over lezen. De huidige 5G oplossing van Vodafone moet zorgdragen voor een snelheidsverschil van zo’n 10%. Op den duur moeten er echter veel hogere snelheden behaald kunnen worden. Hierover meer onder het kopje ‘Voordelen van 5G’.

Voor de komende jaren staan er nog meer overheidsveilingen in de planning. De 3,5Ghz frequentie, die nu nog door de overheid en Defensie gebruikt wordt, en de 26 Ghz frequentie. Beide hebben een korter bereik dan de lagere frequentiebanden, maar kunnen wel een hogere capaciteit aan, waardoor deze frequenties met name interessant zullen zijn voor bedrijven en stedelijke omgevingen.

Wat betreft de dekking in Nederland, in de randstad zit je al overwegend goed, in het oostelijke deel van ons land is er nog duidelijk meer werk te verzetten. Op de Vodafone dekkingskaart kun je op postcode niveau bekijken welk netwerk ondersteunt wordt in jouw regio.

Voordelen van 5G technologie

Veel consumenten vragen zich af of en welke voordelen 5G met zich meebrengt. Ten slotte is 4G al snel genoeg voor alledaagse internetpraktijken. Met 5G bereiden providers zich echter voor op de toekomst.

Naarmate de jaren verstrijken wordt het mobiele netwerk steeds zwaarder belast. Niet alleen door onze telefoons en tablets, maar in toenemende mate ook door IoT (Internet-of-Things) apparaten, oftewel slimme apparaten in en rondom huis. Ook op straat worden er steeds vaker IoT apparaten ingezet, denk bijvoorbeeld aan slimme lantaarnpalen. Al deze apparaten maken gebruik van hetzelfde mobiele netwerk, op den duur zal dit een te zware belasting vormen voor het huidige 4G netwerk.

Een groot voordeel van 5G is de enorme capaciteit die het netwerk aan kan. Dit biedt tevens uitkomst in druk bevolkte gebieden en bij festivals en evenementen, waar duizenden mensen vaak gelijktijdig gebruik willen maken van hetzelfde netwerk.

Een ander groot voordeel is dat 5G veel minder last heeft van vertragingen (ook wel latency genoemd). Het gaat hierbij om de tijd die nodig is tussen het doen van een dataverzoek en het moment dat er een reactie volgt. Veel gamers kijken hier reikhalzend naar uit, want bij het streamen van games zijn vertragingen een echte dooddoener.

In de toekomst zal dit echter met name van pas komen wanneer er meer zelfrijdende auto’s rondrijden, ook voor robots – denk bijvoorbeeld aan robot-chirurgie op afstand – biedt deze eigenschap uitkomst. Bij dergelijke belangrijke zaken is het ten slotte cruciaal dat er geen vertragingen en storingen in het netwerk plaatsvinden, daar is 5G bij uitstek geschikt voor.

Daarnaast wordt er natuurlijk al tijden gesproken over de immense snelheid die 5G te bieden heeft. Waar je met 4G downloadsnelheden behaald van zo’n 85 Mpbs en uploadsnelheden van 32 Mpbs wordt dit met 5G verhoogd naar downloadsnelheden van wel 850 Mpbs en uploadsnelheden van zo’n 50 Mpbs.

Vooral het downloaden van content zal dus vele malen sneller gaan, ideaal als je een film of game wilt downloaden. Als je met 4G zo’n 5 minuten moet wachten voordat de download voltooid is, kun je met 5G dezelfde hoeveelheid data in slechts een halve minuut downloaden!

Ook kan 5G een hogere beeldkwaliteit aan, zodoende wordt het onder andere mogelijk om hoge kwaliteit beelden live te streamen via een virtual-reality bril. We maken ook steeds vaker hoge resolutie video opnames, die we natuurlijk maar al te graag willen delen met vrienden en familie. Waar we voorheen dik tevreden waren met een Full HD video, zijn inmiddels de eerste telefoons met 8K video beschikbaar. Ook YouTube biedt inmiddels de mogelijkheid om 8K video’s te uploaden. Deze hoge resolutie zorgt echter ook voor veel grotere videobestanden, waardoor we veel meer data gaan verbruiken.

5G abonnement van Vodafone, T-Mobile en KPN

Behalve een geschikt netwerk heb je natuurlijk ook een 5G abonnement nodig. Heb je na maart 2020 een Vodafone RED (privé) of RED Pro (zakelijk) abonnement aangeschaft? Dan kun je direct, zonder meerprijs gebruik maken van het snelle mobiele netwerk.

Overweeg je om over te stappen naar Vodafone? Het goedkoopste 5G abonnement is de Vodafone RED Essential, je ontvangt dan 10GB data en onbeperkt bellen voor €27 per maand. Binnenkort wordt het ook mogelijk om een Vodafone Start abonnement te upgraden naar een 5G abonnement, hierdoor dien je een add-on te kopen van €2 per maand.

Hoewel T-Mobile en KPN nog geen 5G netwerk aanbieden is het al wel mogelijk om een 5G-Ready abonnement aan te schaffen. Dit geldt zowel voor sim-only abonnementen als voor telefoonabonnementen met toestel. Zodra deze providers het 5G netwerk activeren kun je ook daadwerkelijk gebruik maken van de voordelen die 5G te bieden heeft, tot die tijd zal het toestel automatisch terugschakelen naar 4G.

Bij T-Mobile kun je kiezen voor een Unlimited of een Unlimited Plus abonnement, met een vanaf prijs van €16 per maand (1GB data + onbeperkt bellen) KPN biedt tevens verschillende 5G-Ready oplossingen, zo ontvang je voor €20 per maand 2GB data en onbeperkt bellen. Wil je weten of jouw abonnement alleen 4G of ook 5G ondersteunt? Bekijk dan je contract of neem contact op met je telecomprovider.

Overzicht van alle 5G mobiele telefoons

Begeef jij in 5G dekkingsgebied en beschik je over het juiste abonnement? Dan heb je alleen nog een 5G telefoon of tablet nodig. Maak je gebruik van een toestel die je vóór 2020 kon kopen? Dan is het zo goed als zeker géén 5G smartphone. In Nederland worden de eerste smartphones met 5G ondersteuning sinds maart 2020 verkocht. Inmiddels zijn er een handvol toestellen verkrijgbaar van verschillende smartphonefabrikanten.

De verwachting is dat er vanaf 2023 wereldwijd meer 5G dan 4G telefoons verkocht zullen worden. Vooralsnog zijn het met name de high-end toestellen die ondersteuning bieden voor het nieuwe mobiele netwerk. Vanaf volgend jaar verwachten we dat ook de goedkopere middenklasse telefoons voorzien worden van 5G ondersteuning.

Hieronder volgt een overzicht van alle 5G telefoonmodellen die je anno mei 2020 kunt kopen in Nederland. Per toestel bespreken we even kort de belangrijkste technische specificaties en de prijs.

Oppo Find X2 Pro 5G

De Oppo Find X2 en de X2 Pro waren de eerste 5G telefoons die je in ons land kon kopen. Beide smartphones gingen in de eerste week van maart 2020 in de verkoop. De Oppo Find X2 Pro behoort tot de meest high-end modellen van dit moment.

Deze Android 10 smartphone is uitgerust met een prachtig afgerond 6,7-inch QHD+ display met een 120 Hertz refresh rate, een hoogwaardige triple-camera met 10x Hybrid Zoom en een baanbrekende 65 Watt snellader. Met keuze uit een keramische of een kunstlederen achterzijde biedt deze smartphone een bijzonder luxe en stijlvolle smartphone ervaring. Meer weten over deze mobiele telefoon? Lees onze volledige Oppo Find X2 Pro review.

Voor de Oppo Find X2 Pro 5G telefoon betaal je op het moment van schrijven een prijs van €1.200 (12GB RAM / 512GB) – voor een los, simlockvrij toestel. Dit is één van de weinige 5G modellen die Vodafone momenteel aanbiedt, waardoor je met dit toestel direct gebruik kunt maken van het snelle netwerk.

Besluit je de Find X2 Pro met abonnement te kopen dan betaal je in verhouding wat minder voor het toestel zelf. Dit geldt overigens voor alle smartphonemodellen, providers hanteren dezelfde data- en beltarieven voor sim-only abonnementen, waardoor je onder aan de streep vaak goedkoper uit bent door een telefoon met abonnement aan te schaffen.

Oppo Find X2 5G

De Find X2 is iets minder geavanceerd als zijn professionele broer. Desalniettemin biedt ook deze telefoon een premium ervaring dankzij de integratie van de Qualcomm Snapdragon 865 chipset met 12GB RAM en 256GB opslaggeheugen. Dit toestel beschikt over hetzelfde hoogwaardige 120 Hz display en 32 megapixel selfie-camera als de X2 Pro.

De grootste verschillen tussen beide modellen is te vinden in het drievoudige camerasysteem aan de achterzijde. De Oppo Find X2 beschikt over een 48 megapixel triple camera met een 5x Hybrid zoom functie – nog altijd een meer dan acceptabel camerasysteem. Ook op audiogebied zal deze telefoon niet teleurstellen, zo is er een stereo speaker met Dolby Atmos ingebouwd. De 4.200 mAh batterij is dankzij de 65 Watt oplader binnen 40 minuten volledig op te laden, van 0 tot 100%.

De Oppo Find X2 heeft een adviesprijs van €1.000 (12GB / 256GB), voor een los toestel. Er is keuze uit zwart (keramisch) en blauw (glas). De smartphone wordt onder verkocht door MediaMarkt, Coolblue en Mobiel. Daarnaast kun je bij T-Mobile terecht voor een mobiel abonnement.

Oppo Find X2 Neo 5G

Enkele weken na de introductie van de high-end Find X2 (Pro) kondigde Oppo ook een tweetal middenklasse smartphones aan binnen dezelfde serie en mét ondersteuning voor 5G. De Oppo Find X2 Neo en Find X2 Lite zijn sinds begin mei verkrijgbaar in Nederland. De Find X2 Neo beschikt over een 6,5-inch AMOLED display dat prachtig is afgerond en een maximale refresh rate biedt van 90 Hertz. De selfie-camera is gelijk aan die van zijn duurdere broers.

Het toestel wordt aangedreven door de iets minder krachtige Snapdragon 765 processor. Er is maar liefst 12GB RAM geheugen ingebouwd en 256GB opslaggeheugen. De achterzijde wordt gedomineerd door een 48 megapixel quad-camera met 5x Hybrid zoom. De Oppo Find X2 Neo beschikt over een 4.025 mAh accu waar een 30 Watt snellader bij wordt geleverd.

Met een verkoopprijs van €700 behoort de Oppo Find X2 Neo tot de meer betaalbare 5G modellen van dit moment. Dit toestel ondersteunt echter alleen NSA 5G, wat inhoudt dat de 5G-frequentiebanden die momenteel gebruikt worden door providers nog niet ondersteunt wordt. Dit zal rond augustus 2020 verholpen worden middels een OS-update. Tegen die tijd zal Vodafone ook landelijke dekking bieden.

Oppo Find X2 Lite 5G

Met een verkoopprijs van slechts €500 behoort de Find X2 Lite tot de goedkoopste 5G telefoons van dit moment. Deze telefoon beschikt over een 6,4-inch Full HD+ display. Dit is het enige model binnen de Find X2-serie dat geen afgerond display heeft. Het toestel wordt aangedreven door dezelfde chipset als de Neo.

Ook deze 5G-Ready telefoon beschikt over een totaal van 5 camera’s: een 32 megapixel selfie-camera en een viervoudige camera aan de achterzijde. In plaats van een zoomlens is de Lite voorzien van een portret camera. De batterij specificaties van de Find X2 Lite is gelijk aan de Neo, oftewel een 4.025mAh accu en een 30 Watt oplader.

De Oppo Find X2 Lite kun je kopen in de kleuren zwart en wit. Voor een los toestel is de prijs vastgesteld op €500 (8GB / 128GB). Deze smartphone is op het moment van schrijven exclusief verkrijgbaar via T-Mobile, Tele2 en Mobiel. Binnenkort zullen daar MediaMarkt en Coolblue aan toegevoegd worden.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Exact een week nadat de Oppo Find X2 en X2 Pro in de verkoop gingen bracht Samsung de Galaxy S20 serie uit, bestaande uit een drietal modellen. De gehele line-up is verkrijgbaar met 5G en de Galaxy S20 Ultra is het nieuwe topmodel. Deze smartphone blinkt uit in de fotografie en videografie functies.

De grootste concurrent van de Samsung Galaxy S20 Ultra is de Oppo Find X2 Pro. Het topmodel van Samsung beschikt over een 6,9-inch QHD+ display. Dit is tevens een 120 Hz scherm, hoewel deze hoge verversingssnelheid alleen in Full HD resolutie ondersteunt wordt. Er is een 108 megapixel quad-camera ingebouwd met 10x Hybrid zoom. Bijzonder is ook de 8K video functie, Samsung is vooralsnog één van de weinige smartphonefabrikanten die een telefoon met 8K video in het assortiment heeft.

De Samsung Galaxy S20 Ultra is leverbaar in het zwart en grijs en heeft een vanaf prijs van €1.350 (12GB / 128GB) voor een los toestel. Wil je deze Samsung telefoon kopen met abonnement dan kun je bij alle Nederlandse providers terecht. Dit is tevens één van de slechts 4 modellen die Vodafone aanbiedt in combinatie met een 5G abonnement. De andere drie modellen zijn de Galaxy S20 Plus, de S20 en de Find X2 Pro.

Samsung Galaxy S20 Plus 5G

De populaire Galaxy S10 Plus is dit jaar opgevolgd door de S20 Plus 5G. Deze high-end smartphone is uitgerust met een 6,7-inch QHD+ display. Naast de 10 megapixel selfie-camera zijn er 4 camera’s geïntegreerd aan de achterzijde. De 64 megapixel quad-camera herbergt een 3x Hybrid zoom lens. Net als de S20 Ultra is ook deze smartphone in staat om 8K video’s op te nemen.

De Samsung Galaxy S20 Plus wordt voorzien van 12GB RAM en 128GB ROM geheugen. De dual sim telefoon beschikt over een 4.500 mAh batterij waar een 25 Watt oplader voor wordt meegeleverd.

Het Plus model is verkrijgbaar in drie kleuren; zwart, grijs en lichtblauw. In Nederland is de adviesprijs van de Galaxy S20 Plus vastgesteld op € 1.100 (12GB / 128GB). Deze mobiele telefoon is eveneens verkrijgbaar met abonnement via alle bekende providers, waaronder Vodafone, T-Mobile, KPN, Hollands Nieuwe en Tele2.

Samsung Galaxy S20 5G

De Galaxy S20 Plus en S20 Ultra is uitsluitend verkrijgbaar met 5G. Van de Galaxy S20 is zowel een 4G als 5G model uitgebracht. Qua specificaties zijn deze modellen identiek. Voor de toevoeging van 5G betaal je een meerprijs van €100. Dit is natuurlijk een behoorlijk bedrag als je je bedenkt dat 5G vooralsnog beperkt beschikbaar is en bovendien nog niet de optimale snelheid levert.

Daar staat echter tegenover dat het toestel over een jaar of twee ook meer zal opbrengen op de tweedehands markt. Tegen die tijd zullen de nieuwe budget modellen namelijk ook voorzien worden van 5G, waardoor een 2 jaar oud high-end toestel met 4G beduidend minder interessant zal zijn om te kopen.

De Galaxy S20 5G heeft veel weg van het Plus model. Wel is deze smartphone beduidend kleiner, er is een 6,2-inch QHD+ scherm ingebouwd. Daarnaast is de S20 uitgerust met een 64 megapixel triple camera. Standaard wordt het toestel voorzien van 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.000 mAh en biedt ondersteuning voor snelladen met een maximaal laadvermogen van 25 Watt.

De Samsung Galaxy S20 is beschikbaar in de kleuren grijs, lichtblauw en roze. Met 5G kun je deze Samsung smartphone kopen voor €1.000 (8GB/128GB). Ook deze Android 10 smartphone is zowel verkrijgbaar als los toestel als in combinatie met een mobiel abonnement.

Huawei P40 Pro Plus 5G

Begin april 2020 heeft Huawei de P40 serie aangekondigd, waarvan de P40 Pro Plus het nieuwe topmodel is. Deze 5G telefoon is uitgerust met een 6,6-inch OLED display met een maximale refresh rate van 90 Hz. Huawei telefoons staat erom bekend een goede beeldkwaliteit te leveren, mede door de toepassing van Leica lenzen. Er is een 32 megapixel selfiecamera met dieptecamera ingebouwd. Aan de achterzijde is er een 50 megapixel penta-camera (oftewel 5 camera’s) ingebouwd met 10x optische zoom.

Er wordt 8GB RAM en 512GB opslaggeheugen ingebouwd. De 4.200 mAh batterij is voldoende krachtig om de dag door te komen en dankzij de 40 Watt snellader kun je het toestel in een mum van tijd opladen. De Huawei P40 Pro Plus zal vanaf juni 2020 verkrijgbaar zijn in Nederland in de kleuren wit en zwart. Beide hebben een keramische achterzijde, dit ziet er bijzonder luxueus uit, maar is ook extra gevoelig voor vingerafdrukken.

De adviesprijs van een los toestel is vastgesteld op €1.400 (8GB / 512GB), daarmee is dit de duurste 5G telefoon uit deze lijst. Mocht je overwegen een nieuwe Huawei telefoon te kopen, houdt er dan rekening mee dat deze toestellen wel draaien op Android 10, maar niet worden geleverd worden met Google services zoals Gmail, Maps en YouTube – dit heeft alles te maken met de aanhoudende handelsban vanuit Amerika.

Huawei P40 Pro 5G

Het Pro model is in grote lijnen identiek aan de Pro Plus. Zo beschikt de Huawei P40 Pro over een vergelijkbaar scherm, dezelfde processor met net zoveel werkgeheugen, een soortgelijke selfie-camera en ook de batterijcapaciteit is identiek.

De verschillen zijn met name te vinden in het camerasysteem aan de achterzijde. Waar de P40 over een triple-camera (3) beschikt, is de P40 Pro voorzien van een quad-camera (4) en de Pro Plus heeft zelfs een penta-camera (5). Met de 50 megapixel camera van het Pro model kun je 5x optisch inzoomen.

De Huawei P40 Pro kun je in Nederland kopen in de kleuren zwart en zilver. Het toestel is verkrijgbaar bij MediaMarkt, Mobiel, BelSimpel en Bol. Deze 5G smartphone heeft een adviesprijs van €1.000 (8GB / 256GB).

Huawei P40 5G

Hoewel Huawei ook een P40 Lite heeft uitgebracht is de P40 het goedkoopste model met 5G. Deze smartphone is een stukje kleiner als de twee Pro-varianten. Er is een 6,1-inch Full HD+ OLED display geïntegreerd. De dubbele selfiecamera is wel identiek.

De triple camera aan de achterzijde biedt een 3x optische zoom. Video’s maakt deze smartphone in 4K resolutie. Er is een 3.800 mAh batterij ingebouwd die met een maximaal laadvermogen van 22,5 Watt opgeladen kan worden via de USB-C aansluiting.

De Huawei P40 is verkrijgbaar in het zwart en zilver, beide hebben een matte finish. De verkoopprijs van deze 5G telefoon is vastgesteld op €1.000 (8GB / 128GB) voor een los toestel. Wil je het toestel met abonnement kopen dan kun je terecht bij alle Nederlandse providers; KPN, Ben, T-Mobile, Tele2, Vodafone en Hollands Nieuwe.

Nokia 8.3 5G

De Nokia 8.3 behoort ook tot de goedkoopste 5G telefoons van dit moment. Het zal echter nog wel tot ‘de zomer van 2020’ duren alvorens je deze telefoon in Nederland kunt kopen. De Nokia 8.3 is een geavanceerde middenklasse smartphone die wordt aangedreven door de Snapdragon 765 SoC – net als de eerder besproken Find X2 Neo en Lite.

De Nokia 8.3 beschikt over een 6,8-inch Full HD+ display en een 24 megapixel selfie-camera. De achterzijde wordt gedomineerd door het quad-camera systeem met Zeiss-lenzen. Een unicum in deze tijd, de Nokia 8.3 beschikt ook over een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Handig als je liever geen gebruik maakt van draadloze oordopjes. Ten slotte is er een 4.500 mAh batterij ingebouwd, die een maximaal laadvermogen ondersteunt van 18 Watt.

Er is keuze uit twee geheugenvarianten, het goedkoopste model kost €600 en beschikt over 6GB / 64GB geheugen. Voor de duurdere variant, met 8GB / 128GB geheugen dien je een bedrag van €700 te betalen. De smartphone wordt geleverd in de kleur Polar Night, dat is geïnspireerd op het Noorderlicht.

LG V60 ThinQ 5G

Hoewel de LG V60 al in februari 2020 werd aangekondigd is deze smartphone pas net verkrijgbaar. Deze high-end 5G telefoon beschikt over een 6,8-inch OLED Full HD+ display. Er is een 10 megapixel selfiecamera voorhanden. De achterzijde biedt plaats aan een 64 megapixel dubbele camera en een 3D ToF camera. Deze smartphone is ook in staat om 8K video’s op te nemen. Zoals we van LG gewend zijn blinkt het nieuwe vlaggenschip ook uit op het gebied van audio functies.

Dankzij de 5.000 mAh batterij beschik je met dit toestel over voldoende power om de dag door te kopen. De smartphone beschikt over 8GB RAM geheugen en 256GB ROM geheugen. Uniek voor deze mobiele telefoon is de mogelijkheid om er een telefoonhoesje bij te kopen met een geïntegreerd display, dit wordt ook wel een Dual Screen cover genoemd. Het geïntegreerde scherm is net zo groot als die van de telefoon zelf, waardoor je over een 2x zo groot scherm beschikt – ideaal om te multitasken, maar ook om te gamen bijvoorbeeld.

De LG V60 Thinq 5G is net in de verkoop gegaan en zodoende nog beperkt verkrijgbaar. KPN heeft LG geholpen met de ontwikkeling van de V60, zodoende wordt het toestel momenteel exclusief door hen verkocht. Bij KPN kun je deze telefoon kopen in de kleur donkerblauw, vooralsnog is de smartphone exclusief verkrijgbaar met mobiel abonnement. De totale toestelkosten komen uit op een bedrag van € 1.080. Voor dit geld krijg je de dual screen accessoire gratis meegeleverd.

Binnenkort zal ook de verkoop van een los toetel van start gaan, dan zal de telefoon ook beschikbaar komen bij andere retailers en providers, vermoedelijk ligt de prijs voor een los, simlockvrij toestel rond de €1.200 (8GB / 256GB).

Sony Xperia 1 II 5G

Ook Sony kondigde in februari al een nieuw vlaggenschip aan, de Xperia 1 II is de eerste telefoon van de Japanners die ondersteuning biedt voor het 5G mobiele netwerk. Sony is de enige fabrikant die haar toestellen voorziet van een 21:9 beeldscherm, het 6,5-inch langwerpige display leent zich uitstekend voor het kijken van films en voor het mobiel gamen natuurlijk.

Er is een 8 megapixel front-camera ingebouwd voor het maken van selfies. Aan de achterzijde vind je nog eens drie 12 megapixel camera’s met ZEISS lenzen. Er wordt 8GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen ingebouwd. Verder beschikt deze Android 10 smartphone over een 4.000 mAh batterij. Snelladen gaat met 18 Watt, in de praktijk zit je telefoon na een half uur opladen weer voor de helft vol.

Deze smartphone gaat ‘eind voorjaar 2020’ in de verkoop. Een exacte lanceringsdatum is echter nog altijd onbekend. Wel is duidelijk dat ook deze high-end 5G telefoon een stevig prijskaartje krijgt. Voor €1.200 kun je de Sony Xperia 1 II kopen in de kleuren zwart en paars. Vermoedelijk zal de telefoon via alle gerenommeerde retailkanalen verkocht worden.

Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Xiaomi is net als Oppo een sterk opkomende Chinese speler. Nu Huawei tegenslag ervaart vanuit Amerika kunnen dit soort bedrijven werken aan een stevigere marktpositie. Beide fabrikanten bieden met hun smartphones een goede prijs/kwaliteit verhouding. Dit heeft ertoe geleid dat Xiaomi momenteel de 4de grootste speler in Europa is. De nummer 1 t/m 3 wordt al tijden steevast bekleed door Samsung, Huawei en Apple.

Xiaomi heeft net als Oppo en Samsung drie 5G modellen aangekondigd dit jaar. De Xiaomi Mi 10 Pro is het meest geavanceerde model. Deze smartphone beschikt over een 6,7-inch Full HD+ display met een verversingssnelheid van 90 Hz. Met de camera aan de voorzijde kun je 20 megapixel foto’s maken, ook behoort het maken van Full HD video’s tot de mogelijkheden.

Xiaomi heeft haar topmodel voorzien van een 108 megapixel quad-camera. Deze biedt tevens de mogelijkheid om 10x Hybrid zoom foto’s te maken. De Snapdragon 865 SoC draagt zorg voor optimale prestaties, er is 8GB RAM en 256GB opslaggeheugen ingebouwd.

De Xiaomi Mi 10 Pro 5G is nog niet beschikbaar, maar zal wel binnenkort arriveren. Op de site van Mobiel en BelSimpel staat het toestel al vermeld voor een adviesprijs van € 1.000 (8GB / 256GB). De telefoon is verkrijgbaar in de kleuren blauw en wit.

Xiaomi Mi 10 5G

De Xiaomi Mi 10 is uitgerust met een vergelijkbaar 6,7-inch Full HD+ display als het Pro model. Er is een 20 megapixel selfiecamera beschikbaar evenals een quad-camera aan de achterzijde. Deze beschikt over een 108 megapixel beeldsensor van Samsung-makelij. Een zoomlens heeft dit model echter niet, daarvoor in de plaats is er een macro lens geïntegreerd. Het maken van 8K video’s is ook mogelijk met deze smartphone.

De grote batterij van 4.780 mAh is dankzij de 30 Watt oplader in een rap tempo bij te laden. Verder wordt de Mi 10 standaard voorzien van 8GB RAM geheugen, daarnaast is er keuze uit 128GB of 256GB opslaggeheugen.

De Xiaomi Mi 10 5G smartphone heeft in Europa een vanaf prijs van €800 (8GB/128GB) en is leverbaar in de kleuren grijs en koraal blauw. In tegenstelling tot de Pro en het Lite model is de Xiaomi Mi 10 al wel verkrijgbaar in Nederland. Het toestel wordt door alle Nederlandse providers ook in combinatie met een abonnement aangeboden.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Gelijktijdig met de Mi 10 en de Mi 10 Pro is ook de Mi 10 Lite aangekondigd. Alle drie de modellen bieden ondersteuning voor het 5G netwerk, zelfs het ultra-goedkope Lite model. De Xiaomi Mi 10 Lite behoort met een vanaf prijs van € 350 (6GB / 64GB) absoluut tot de goedkoopste 5G telefoons van dit moment.

Er is wel een kleine maar, want het is nog onduidelijk of dit toestel ook in Nederland verkocht zal worden. Desalniettemin heeft BelSimpel de Mi 10 Lite al wel op de site staan als ‘binnenkort verkrijgbaar’. Waarschijnlijk dat het toestel via de grijze import dus alsnog wordt aangeboden in ons land.

De Lite beschikt over een 6,6-inch Full HD+ display. Er is een 16 megapixel front-camera aanwezig en een quad-camera aan de achterkant. De Xiaomi Mi 10 Lite wordt aangedreven door de eerder genoemde Snapdragon 765 met 6GB werkgeheugen en 64GB opslag.

‘Begin mei’ moet de Mi 10 Lite beschikbaar komen. BelSimpel heeft dit toestel op de site staan in de kleuren grijs, wit en blauw. Voor het 64GB model is de prijs vastgesteld op €350. Heb je behoefte aan meer geheugen, dan kun je kiezen voor 128GB, deze variant heeft een verkoopprijs van €400 voor een los toestel.

Welke 5G telefoon kan ik het beste kopen?

In bovenstaand smartphone overzicht vind je alle 5G toestellen die je momenteel of binnenkort in Nederland kunt kopen. Met sterk variërende verkoopprijzen van €350 tot maar liefst €1.400 is er inmiddels voor ieders budget wel een 5G telefoon te vinden.

Wat de beste smartphone is hangt natuurlijk samen met jouw persoonlijke wensen. Persoonlijk geloof ik dat als je een Samsung of Oppo telefoon koopt, je verzekert bent van een goede smartphone ervaring. Ook bieden deze fabrikanten een goede customer service. Huawei smartphones zijn beduidend minder interessant geworden nu deze toestellen niet langer over Google services beschikken. Xiaomi is ook een interessante nieuwe speler, maar dit bedrijf is simpelweg nog niet zo goed vertegenwoordigd in Nederland als fabrikanten zoals Samsung en Oppo. De mobiele tak van LG is al jaren een aflopende zaak en Sony, die biedt simpelweg minder waar voor je geld.

In de tweede helft van 2020 zullen alle genoemde fabrikanten nog één of meerdere 5G modellen introduceren, ook deze smartphones zullen naar verwachting ondersteuning gaan bieden voor het snelle 5G netwerk. Denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy Note 20 serie en de Huawei Mate 40 serie. Ook van Apple en Google wordt er dit jaar nog een 5G telefoon verwacht.

Vanaf volgend jaar zullen er ook vaker goedkope 5G modellen geïntroduceerd worden, van pak en beet €350 – €600. Tegen die tijd zal 5G ook in populariteit toenemen. Dus heb jij nog geen nieuwe telefoon nodig of ben je simpelweg niet bereid om zoveel geld uit te geven voor een nieuw mobieltje? Dan kun je de tijd nog even rustig uitzitten. Ten slotte bevindt 5G zich nog in het beginstadium.