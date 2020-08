OnePlus Nord Lite 5G smartphone OnePlus lijkt nog twee goedkope telefoonmodellen in ontwikkeling te hebben. Net als de recent geïntroduceerde Nord gaat het om 5G telefoon modellen.

OnePlus wist hoge ogen te gooien met de introductie van de OnePlus Nord, een betaalbare 5G telefoon met geavanceerde functies die veel jongeren zullen aanspreken. Met een vanaf prijs van €400 is dit de goedkoopste 5G smartphone van OnePlus. De eerste reviews en praktijk ervaringen zijn inmiddels op internet gepubliceerd, het gloednieuwe toestel valt bij velen in de smaak. Het lijkt er sterk op dat OnePlus nog twee modellen in de maak heeft, vermoedelijk gaat het om twee goedkope varianten van de Nord. De smartphones worden momenteel ontwikkelt onder codenaam ‘Billie’.

De nieuwe modellen zouden ook in Amerika worden uitgebracht, waar de Nord vooralsnog niet beschikbaar is. Het is vooralsnog onduidelijk wat de verschillen worden met de OnePlus Nord qua specs. Wel hebben we inmiddels een eerste indruk van het ontwerp van de OnePlus Billie, ook wel OnePlus Aurora genoemd. Dankzij een samenwerking tussen Max J en Jermaine Smit zijn de eerste 3D renders inmiddels beschikbaar. Jermaine, aka Concept Creator, heeft ook onderstaande animatievideo gemaakt op basis van de geruchten.

OnePlus 5G smartphone

Max J. stelt in een Tweet dat de render beelden erg dicht bij de werkelijkheid zullen liggen. Waar de informatie vandaan komt is onbekend, wel is XDA Developers inmiddels dezelfde codenamen tegengekomen in de software van OxygenOS 10.5. Het lijkt er dan ook op dat OnePlus in de voetstappen treedt van grote broer Oppo. Beide merken zijn onderdeel van het Chinese BBK Electronics.

Oppo lanceerde eerder dit jaar de high-end Find X2 en Find X2 Pro. Een maand later werd de line-up uitgebreid met de Find X2 Neo en de Find X2 Lite. Dit zijn één voor één 5G telefoons met vooruitstrevende specs. Mogelijk dat OnePlus voor een zelfde soort strategie zal kiezen. In dat geval is het aannemelijk dat OnePlus voor oktober de twee nieuwe 5G modellen zal introduceren als goedkope broertjes van de Nord.

Rond diezelfde periode worden er overigens nog twee OnePlus smartphones verwacht. De OnePlus 8T en de 8T Pro worden de opvolgers van de in april 2020 gelanceerde OnePlus 8 (Pro). Beide zijn high-end smartphones, de twee Nord-toevoegingen zullen aanzienlijk goedkoper worden. Deze modellen moeten het middensegment afdekken.

Volgens de geruchten zal ten minste één van de twee nieuwe modellen worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 690, dit is de opvolger van de Snapdragon 675. De nieuwe SoC werd in juni dit jaar aangekondigd door Qualcomm en behoort tot de goedkoopste procesoren met 5G ondersteuning. Ter vergelijking, de Nord beschikt over de iets krachtigere Snapdragon 765.

Wat betreft de camera’s, op de renders zien we één telefoon model met een dubbele camera, het andere model beschikt over een triple camera. Het camerasysteem is in de linker bovenhoek gesitueerd, verticaal onder elkaar – vergelijkbaar met de OnePlus Nord. Details omtrent de cameraconfiguratie ontbreken vooralsnog. Kijken we naar de selfie-camera, vermoedelijk wordt er voor een hole-punch camera gekozen. Er lijkt overigens sprake te zijn van een enkele front-camera, waar de Nord over een dubbele selfiecamera beschikt.

Wat betreft de benaming van de nieuwe smartphones, het is zeker niet ondenkbaar dat OnePlus kiest voor een toevoeging achter ‘Nord’, denk bijvoorbeeld aan de OnePlus Nord Lite. In ieder geval lijkt de fabrikant met haar Nord line-up een nieuwe weg in te slaan, door niet langer alleen high-end smartphones uit te brengen, maar ook goed presterende middenklasse smartphones.

OnePlus bestierde ooit de markt als prijsvechter. Door de jaren heen zijn de toestellen er echter niet goedkoper op geworden, waar OnePlus ooit werd gezien als ‘flagship killer’ zijn de prijsverschillen met concurrerende modellen inmiddels nihil. Door nu ook middenklasse smartphones te gaan produceren tegen schappelijke prijzen hoopt OnePlus haar goede oude imago vast te kunnen houden.