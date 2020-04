Oppo Find X2 Neo en Find X2 Lite 5G telefoons Oppo voegt twee betaalbare 5G telefoons toe aan haar Find X2 productportfolio. Beide beschikken over een quad-camera en de Snapdragon 765G SoC.

Oppo heeft twee nieuwe modellen toegevoegd aan haar innovatieve Find-serie. Het gaat om de Oppo Find X2 Neo en de Find X2 Lite. De tweetal Android smartphones komen het huidige portfolio versterken, afgelopen maand werden de high-end Find X2 en Find X2 Pro al aangekondigd. Alle vier de modellen bieden 5G ondersteuning en zijn verkrijgbaar in Nederland. Oppo is daarmee de eerste fabrikant die 5G telefoons in zo’n brede prijsrange aanbiedt, de verkoopprijzen lopen uiteen van €500 voor het Lite model tot €1.200 voor het Pro model.

De Find X2 Neo wordt direct boven het Lite model gepositioneerd, dit is de dunste 5G smartphone ter wereld (7,7mm dik en een gewicht van 171 gram). Het toestel wordt net als z’n goedkope broertje aangedreven door de quad-core Qualcomm Snapdragon 765G chipset. Dit is vooralsnog de enige midrange processor die ondersteuning biedt voor het snelle 5G netwerk. Er wordt 12GB RAM en 256GB opslaggeheugen ingebouwd.

Oppo Find X2 Neo

De Neo is uitgerust met een 6,5-inch AMOLED scherm met een 90 Hz verversingssnelheid. Het scherm heeft een maximale helderheid van 1100 nits, waardoor de display goed te bekijken is in uiteenlopende lichtomstandigheden. De maximale touch sampling rate van 180 Hz maakt het toestel bovendien perfect om mee te gamen.

Het scherm van de Neo beschikt over de TUV Rheinland-certificering voor wereldwijde oogbescherming, evenals een HDR10+ certificering. Ook de vingerafdruksensor is onder de display geplaatst. De dubbele luidsprekers zorgen bovendien voor een beter volume en stereo-effect. Daarnaast is deze Oppo Find smartphone voorzien van Dolby Atmos technologie voor een extra rijk geluid.

Ook op cameragebied zal deze Oppo smartphone niet teleurstellen. Voor de front-camera is er gekozen voor een punch-hole camerasysteem, vergelijkbaar met de twee duurdere Find X2 modellen. Het betreft een 32 megapixel sensor. Dankzij Portrait Beautify 2.0 wordt de huidskleur en de lichtomstandigheden herkent, waarna de camera-instellingen automatisch worden aangepast om de beste selfies te kunnen maken.

Het toestel beschikt over vier camera’s aan de achterkant. Een 48 megapixel hoofdcamera, een 13 megapixel telelens, een 8 megapixel ultragroothoekcamera en ten slotte een 2 megapixel monochrome camera. De hoofdcamera maakt gebruik van een Sony IMX586-sensor met optische beeldstabilisatie en het beeldeffect wordt verbeterd dankzij een nieuw ISP-beeldalgoritme.

De 13 megapixel camera met telelens beschikt over 5x Hybride Zoom. Bovendien beschikt de Oppo Find X2 Neo over de AI Night Node, om ook in de avond en nacht kwalitatieve opnames te kunnen maken. Daarnaast zijn er verschillende videomogelijkheden toegevoegd.

Ultra Steady Video 2.0 technologie zorgt in combinatie met de optische beeldstabilisatie en elektrische beeldstabilisatie voor stabiele videopnames, ook wanneer je beweegt tijdens het maken van een video opname. Verder is er een groothoekstabilisatiemodus toegevoegd, zodat je ook bij het vastleggen van weidse onderwerpen gebruik kunt maken van de camerastabilisatie.

Daarnaast is het mogelijk om selfie video’s met een bokeh-effect te creëren, ook zijn er functies zoals videozoom en slimme videobewerking beschikbaar. Met de videobewerkingssoftware SoLoop kun je eenvoudig filters toevoegen, maar ook muziek, ritme en overgangen in je video.

5G telefoon met 360˚ antenne-ontwerp

Het Neo model is voorzien van een 360˚ antenne-ontwerp, waardoor automatisch de best bereikbare antennegroep wordt aangesproken zodat je altijd verzekerd bent van een optimale signaalsterkte. Dankzij slimme Antenna Cutting Technology wordt ook de netwerksnelheid geoptimaliseerd, dit kan tot wel 30% verschil maken in de snelheid.

Ook maakt de Find X2 Neo gebruik van Smart 5G. Door de bandbreedte en vermogen te optimaliseren kan de levensduur van de batterij verlengt worden en het stroomverbruik van applicaties vermindert worden.

Er is een 4.025 mAh batterij ingebouwd, die voldoende vermogen levert om de dag door te komen. Dankzij de 30 Watt VOOC Flash Charge 4.0 technologie kan de mobiele telefoon in een hoop tempo weer worden opgeladen. Ook is er een multi-layer 3D liquid-colling systeem ingebouwd, om de warmte effectief af te voeren. Daarnaast is het scherm bedekt met een laagje koperfolie en twee lagen grafiet, die tegelijkertijd de warmte van het scherm en het moederbord afvoeren.

De Oppo Find X2 Neo is vanaf eind april 2020 verkrijgbaar in Nederland. Het toestel kun je exclusief via T-Mobile kopen in de kleuren Moonlight Black en Starry Blue. De smartphone met 12GB RAM + 256GB ROM heeft een adviesprijs van € 700, voor een los toestel zonder abonnement. Vanzelfsprekend kun je bij T-Mobile ook terecht om deze telefoon met abonnement te kopen.

Oppo Find X2 Lite

Het Lite model is de goedkoopste toevoeging binnen de nieuwe Find X2 serie. Deze 5G smartphone is uitsluitend beschikbaar in de kleur Moonlight Black. Dit model beschikt eveneens over een grote 4.025 mAh batterij die 30W VOOC 4.0 snelladen ondersteunt. Daarnaast is er een quad-camera systeem ingebouwd met een 48 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel groothoek- en macrocamera, een 2 megapixel portretstijl mono camera en een 2 megapixel retro portretcamera.

De Oppo Find X2 Lite in Moonlight Black met 8GB RAM + 128GB ROM zal vanaf eind april verkrijgbaar zijn voor €500 bij T-Mobile, Tele2, Ben, MediaMarkt, Mobiel en Coolblue.