Vorige week introduceerde Oppo haar nieuwe vlaggenschip toestellen binnen de innovatieve Find-serie. Onder de slogan ‘Uncover the Ultimate’ werden er twee smartphone modellen gepresenteerd, waarvan de Find X2 Pro het ultieme topmodel is. Deze 5G telefoon beschikt over een 120 Hertz QHD+ display, een drievoudige camera met 10x Hybrid Zoom, 65W snellaad functionaliteit en keuze uit een hoogwaardig keramische of veganistisch lederen achterzijde.

De Oppo Find X2 Pro is niet zomaar een smartphone. Met dit toestel neemt Oppo het op tegen het nieuwste topmodel van Samsung, de Galaxy S20 Ultra. Beide mobiele telefoons zijn qua functies erg aan elkaar gewaagd, toch weet Oppo haar topmodel voor een beduidend lagere prijs in de markt te zetten. Lees hier meer over de verschillen tussen de Find X2 Pro en Samsung Galaxy S20 Ultra.

Het nieuwe topmodel van Oppo is per direct verkrijgbaar in Nederland. Voor de Find X2 betaal je €1000 (12GB RAM / 256GB). Wil je het Pro model kopen, dan ben je €1200 kwijt (12GB RAM / 512GB). Voor een los toestel kun je terecht bij MediaMarkt, daarnaast biedt telecomprovider T-Mobile de nieuwe smartphones aan als los toestel, maar ook in combinatie met een abonnement.

Premium Oppo smartphone met 3K scherm

Met de Find X2 serie zet Oppo hoog in. Dit uit zich onder meer in het 6,7-inch AMOLED beeldscherm dat een lust voor het oog is. Het afgeronde display heeft een 3K QHD+ resolutie en een verversingssnelheid van maar liefst 120x. In tegenstelling tot de S20 Ultra kun je deze hoge refresh-rate ook in QHD resolutie (3168×1440 pixels) gebruiken. Daarnaast heeft het toestel een touch sampling rate van 240 Hz, een kleurdiepte van 1 miljard kleuren, een contrastratio van 5.000.000:1 en een piekhelderheid van 1200 nits.

Een hoop technische gegevens, in de praktijk zal dit scherm voor een ongekende kijkervaring zorgen. Vooral bij het bekijken van films, maar ook bij het spelen van games zal het sterk verbeterde scherm bijdragen aan veel kijkgenot. Bovendien zorgt Corning Gorilla Glass 6 ervoor dat de display extra beschermt is tegen krassen en stoten.

Zoals we inmiddels van Oppo gewend zijn wordt het nieuwe topmodel ook uitgerust met een optische in-display vingerafdrukscanner, waarvan het scan oppervlak met 10% vergroot is. Het is de eerste Oppo smartphone met een IP68 normering, oftewel deze telefoon is zowel stof- als waterdicht. Bij voorgaande modellen was dit niet het geval, doordat er gebruik werd gemaakt van een pop-up camera.

Smartphonecamera met zoom bereik van 17-170mm

Het afgelopen jaar heeft Oppo een reeks interessante Reno telefoons uitgebracht in Nederland, waaronder de Reno 10x Zoom. De nieuwe Find X2 Pro beschikt net als deze Reno telefoon over een 13 megapixel telefotolens met 10x Hybrid Zoom en 60x digitale zoom.

Daarnaast is er een 48 megapixel groothoekcamera ingebouwd, waarbij gebruik wordt gemaakt van een relatief grote 1/1.4-inch Sony beeldsensor, die bijdraagt aan beduidend betere kwaliteit opnames in slechte lichtomstandigheden. De derde camera is een 48 megapixel ultragroothoekcamera met een 120° groothoeklens. Met het camerasysteem van het Pro model beschik je over een indrukwekkend bereik van 17-170mm, ook kun je macro opnames maken van slechts 3cm afstand.

Dankzij een dual optische beeldstabilisatie en 12-bit True Capture zien foto en video-opnames er uiterst scherp en kleurrijk uit. Bovendien zorgt het nieuwe laser-focus AF-systeem, genaamd ‘All Pixel Omni-Directional PDAF’, ervoor dat je niet alleen sneller kunt scherpstellen, maar ook bij weinig licht scherpe opnames kunt maken.

Voor de selfie-camera is er gekozen voor een 32 megapixel beeldsensor, die in de linkerbovenhoek van het scherm verwerkt is. Er is een portret modus aanwezig, inclusief een speciale nacht-selfiemode. Ook kun je eenvoudig beauty functies toevoegen, de kleur aanpassen of het bokeh effect veranderen om jouw portretopnames een extra persoonlijk tintje mee te geven.

Video’s maak je met de Oppo Find X2 Pro in 4K resolutie @ 60fps. Er is tevens een ultra steady video pro functie voorhanden, om onbedoelde cameratrillingen effectief tegen te gaan waardoor videobeelden veel realistischer ogen. Het is vooral effectief als je zelf beweegt tijdens het opnemen van de video. Daarnaast is er een Live HDR video functie voorhanden, evenals een slow-motion en time-lapse functie.

Dankzij de integratie van een drietal microfoons kun je ook 360˚ geluid vastleggen, bovendien zorgt het windruisreductie systeem ervoor dat geluiden extra helder klinken.

Batterij opladen in razendsnel tempo

Deze Oppo Find smartphone blinkt niet alleen uit op het gebied van het beeldscherm en de camera’s. Want dit toestel beschikt ook over uitzonderlijk snelle oplaadtechnologie. De 65 Watt oplader maakt het mogelijk om de 4.260 mAh batterij binnen 38 minuten weer volledig op te laden. Ideaal, want kom je er ’s ochtends onverhoopt achter dat je je telefoon niet op tijd aan de oplader hebt gelegd, dan heb je aan twintig minuutjes opladen genoeg om toch de dag door te kunnen komen.

Een vlaggenschip smartphone zoals de Find X2 Pro wordt uiteraard ook voorzien van een krachtige processor. Oppo heeft gekozen voor de meest krachtige chipset van dit moment: de Qualcomm Snapdragon 865. Ook aan geheugen geen gebrek, standaard wordt het toestel uitgerust met 12GB RAM en 512GB opslaggeheugen. Het flash geheugen is overigens niet uitbreidbaar, wel wordt UFS 3.0 ondersteunt voor extra snelle gegevensoverdracht.

Dankzij de Qualcomm X55 modem kun je met deze Oppo telefoon ook gebruik maken van het supersnelle 5G mobiele netwerk. Het betreft een dual-mode 5G telefoon, met ondersteuning voor SA en NSA netwerken. Dankzij Smart 5G technologie kiest het toestel zelf het beste netwerk type.

Oppo Find X2 Pro kopen bij T-Mobile

De Android 10 smartphone van Oppo is per direct verkrijgbaar in Nederland. Voor het Pro model is er keuze uit twee kleuren: keramisch zwart of oranje veganistisch leer. Dit is kunstleer, dat er bijzonder stijlvol uitziet en bovendien lekker warm aanvoelt. Beide uitvoeringen zijn verkrijgbaar voor een adviesprijs van €1.200. Een behoorlijke smak geld, maar deze smartphone behoort dan ook tot de crème de la crème van 2020. Standaard wordt er een telefoonhoesje meegeleverd, een setje oordopjes en een 65W adapter.

Wil je de Oppo Find X2 Pro kopen met abonnement? Dan kun je uitsluitend terecht bij T-Mobile. In combinatie met een telefoonabonnement hoef je minder voor de smartphone te betalen, zo rekent T-Mobile €996 toestelkosten voor het Pro model – ongeacht of je voor een 1-jarig of 2-jarig abonnement kiest. Bij T-Mobile kun je overigens ook terecht voor een los simlockvrij toestel. Ook bij MediaMarkt kun je het nieuwe topmodel van Oppo kopen, door een losse telefoon te kopen ben je vrij om zelf een provider te kiezen.

Het is de eerste verkrijgbare 5G telefoon in Nederland. Ik hoor je denken; en de Galaxy S20 dan? Deze modellen zijn inderdaad ook verkrijgbaar met 5G, maar liggen pas vanaf vrijdag 13 maart in de winkels. De komende maanden zullen er meer 5G smartphones worden uitgebracht in ons land. Het gaat vooralsnog uitsluitend om high-end modellen. In de zomer van 2020 zal het 5G netwerk ook daadwerkelijk in gebruik worden genomen in Nederland.