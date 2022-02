Consument kan beter geen Oppo telefoon kopen Achtergrondartikel: Elk merk heeft sterke en zwakke punten. Hoe worden Oppo smartphones ervaren en waarom kun je beter voor een ander merk kiezen?

De afgelopen jaren is het smartphonelandschap in Nederland en Europa sterk veranderd. Er zijn verschillende spelers verdwenen, denk aan LG, HTC en BlackBerry. Maar er zijn ook nieuwe spelers bijgekomen, zoals Xiaomi, OnePlus en Oppo. De twee laatstgenoemde bedrijven zijn zusterbedrijven van elkaar, beide maken deel uit van de Chinese multinational BBK Electronics, waartoe ook Vivo, Realme en IQOO behoren – laatstgenoemde merken zijn vooralsnog niet in Nederland verkrijgbaar. Oppo telefoons daarentegen wel, sinds 2018 verkoopt het bedrijf haar toestellen ook in de Benelux.

In deze publicatie gaan we dieper in op de sterke en zwakke punten van Oppo. We blikken terug op de afgelopen jaren en bekijken hoe de toestellen worden ervaren. Wil jij een Oppo telefoon kopen? Neem dan de volgende zaken in overweging.

Gebruikerservaringen met een Oppo telefoon

Als je overweegt om een telefoon te kopen van een merk waar je nog geen ervaring in hebt, dan doe je er altijd verstandig aan om online wat reviews en gebruikerservaringen te lezen. Via Trustpilot zijn er 128 reviews geschreven over Oppo smartphones. De Chinese smartphonefabrikant behaalt een score van 2,2 uit 5, dat wordt bestempeld als ‘Slecht’.

Er zijn vijf categorieën; Uitstekend, Goed, Gemiddeld, Slecht en Zeer Slecht. Hoewel 21% oordeelt zijn Oppo telefoon ‘Uitstekend’ te vinden, vindt 65% dat de telefoon ‘Zeer slecht’ presteert. Nog eens 10% vind de telefoon ‘Slecht’. Dat betekent dat 3 op de 4 consumenten die een Oppo telefoon kopen uiteindelijk niet tevreden zijn met hun aankoop.

Hiervoor worden meerdere redenen opgegeven. Om te beginnen met de sterke punten, Oppo smartphones zien er erg stijlvol uit. Dit is misschien wel het sterkste kenmerk van het bedrijf. Oppo richt dan ook zich met name op jongeren, die extra geven om het uiterlijk van de telefoon. Ook de oplaadsnelheid wordt vaak gezien als voordeel. Hierbij moet echter wel gesteld worden dan de hoge oplaadsnelheid er ook voor zorgt dat het batterijvermogen door de tijd heen sneller afneemt. In andere woorden, na een jaar is de accuduur ineens twee uur korter geworden.

De toestellen hebben ook een relatief hoge prijs ten opzichte van andere Chinese telefoonmodellen. Bovendien werkt het bedrijf te vaak met oude processoren en verouderde software. Daar komt bij dat het software update beleid van Oppo allesbehalve transparant is.

Een ander hekel punt zijn de after sales. Waar kun je jouw Oppo telefoon laten repareren en welke garantie en service mag je verwachten? Te vaak lees je op internet verhalen dat klanten zich niet goed begrepen voelen of te lang moeten wachten op een reparatie. We zullen deze punten hieronder verder toelichten.

Oude software en slecht update beleid

Afgelopen jaar kondigde Oppo aan om voortaan drie jaar Android OS updates te bieden voor de high-end smartphones. Denk aan de Oppo Find X3 en de Find X3 Pro. Dat ligt in lijn met concurrent Samsung. Echter, waar Samsung ook de goedkope modellen voorziet van 3 jaar OS updates, ligt dit bij Oppo anders. Zo zijn de budget A-serie modellen verzekert van slechts één jaar Android OS updates.

Dat is natuurlijk veel te karig. Consumenten die een Oppo telefoon kopen met één jaar oude software ontvangen vervolgens slechts 1 jaar of 2 jaar software updates – waardoor je na een relatief korte tijdsperiode alweer moet uitkijken naar een ander toestel.

Sprekende over de software, Oppo maakt gebruik van de ColorOS gebruikersinterface. Persoonlijk vind ik deze interface best fijn in het gebruik. Het is echter wel een sterk aangepaste interface, sommige missen dan ook de pure Android ervaring die andere merken wel bieden.

Er is nog een heikel punt als het gaat om de software. Oppo heeft haar telefoons namelijk zodanig afgesteld dat apps die draaien op de achtergrond automatisch worden beëindigd. Dit gebeurt zodra je een andere app opent. Dit kan nogal frustrerend werken als je gebruik wilt maken van meerdere apps – bijvoorbeeld als je Facebook gebruikt en tegelijkertijd wat wilt opzoeken in je internetbrowser of de foto galerie.

Dat geldt ook bij het gebruik van meerdere tabbladen binnen je internetbrowser. Heb je bijvoorbeeld wat in je winkelmand geplaatst en open je tussendoor een ander tabblad, grote kans dat je winkelmand weer leeg is als je terugschakelt naar dat bewuste tabblad. Hoewel de bedoeling hierachter goed is – zo kan er op het geheugen en de accu bespaard worden – is de uitwerking beduidend minder. Dit komt de gebruikerservaring allerminst ten goede.

Hoge verkoopprijs ten opzichte van andere Chinese merken

Dat brengt ons bij het volgende punt: de prijs. Chinese telefoonmodellen staan erom bekend goedkoper in de markt gezet te worden dan de smartphones van gevestigde merken, zoals Samsung en Apple. Voor veel consumenten vormt de prijs een doorslaggevende reden om een bepaalde telefoon wel of niet te kopen. Oppo behoort echter tot het duurste Chinese merk. De toestellen zijn duurder dan die van OnePlus en ook beduidend duurder dan Xiaomi smartphones.

Eén van de redenen hierachter zijn de enorme hoeveelheid sponsorcontracten die Oppo aangaat. Door sponsorovereenkomsten aan te gaan met bekende bedrijven en personen probeert de Chinese fabrikant een grotere en betere naamsbekendheid op te bouwen. Zo is het bedrijf in Europa sponsorovereenkomsten aangegaan met Roland Garros, FC Barcelona en Lamborghini.

Ook in Nederland is het bedrijf verschillende sponsorcontracten aangegaan. Zo was het bedrijf hoofdsponsor van het in opspraak gekomen TV programma The Voice of Holland. Ook is het bedrijf sponsor van FC Utrecht, the National Geographic Fotowedstrijd en het Moco Museum in Amsterdam.

Leuke initiatieven om een grotere naamsbekendheid te vergaren. Maar hier gaat uiteraard ook veel geld in om – geld dat toch op de één of andere manier weer terugverdiend moet worden. Dat is helaas terug te zien in de verkoopprijzen.

Marktaandeel van Oppo in Nederland

Ondanks al deze dure sponsorcontracten weet het bedrijf de Nederlandse consument nog niet te overtuigen. Dit blijkt ook uit de verkoopcijfers in Nederland. Het onafhankelijke statistiekenbureau StatCounter heeft de smartphone markt in Nederland in kaart gebracht. In januari 2021 had Oppo in Nederland een marktaandeel van 2,6%. Zusterbedrijf OnePlus doet het nog slechter, met een marktaandeel van slechts 2,0%.

Dat betekent dat beide bedrijven slechter presteren in Nederland als concurrent Huawei, die in dezelfde periode een marktaandeel van 5,1% had. Dat is zeer opmerkelijk, als je je beseft dat Huawei door de aanhoudende handelssancties van Amerika al meerdere jaren geen gebruik meer mag maken van het Android OS. Om dezelfde reden kan het bedrijf ook uitsluitend 4G telefoons op de markt kan brengen.

Hoewel Huawei de afgelopen twee jaar gigantisch veel marktaandeel is verloren in Nederland en Europa, heeft Oppo hier opvallend weinig van kunnen profiteren. Dit in tegenstelling tot Xiaomi. Vermoedelijk ligt hier nog een ander euvel aan ten grondslag.

Identiteitscrisis

Afgezien van bovengenoemde feiten is er namelijk nog iets aan de hand bij het bedrijf. In de begindagen profileerde Oppo zich als innovatieve smartphone fabrikant. Het bedrijf presenteerde modern ogende telefoons met een meer premium afwerking dan de OnePlus modellen – die toen al enkele jaren verkrijgbaar waren in ons land.

Denk bijvoorbeeld aan de in 2019 gepresenteerde Oppo Reno 10x Zoom, een prachtige full screen smartphone met een unieke haaienvin pop-up camera en een 10x hybrid zoom functie. Uniek voor die tijd. Het leek er dan ook op dat het bedrijf een rooskleurige toekomst tegemoet zou zien. Inmiddels zijn we verschillende jaren verder en lijkt het bedrijf haar identiteit te zijn kwijtgeraakt.

Afgelopen jaar heeft Oppo aangekondigd samen te gaan met OnePlus – beide zullen wel onder hun eigen naam blijven opereren. Echter, het resultaat hiervan is dat de telefoons van beide merken in toenemende mate op elkaar lijken – zowel qua design als qua specs. Kijk bijvoorbeeld naar de later dit kwartaal verwachte Oppo A36 en de OnePlus Nord CE 2. De verschillen zijn op één hand te tellen.

Dat gaat ten koste van het ooit zo unieke karakter van Oppo telefoons. Daar komt bij dat het bedrijf graag naar concurrent Samsung en Apple kijkt om nieuwe inspiratie op te doen. Dit kopieergedrag doet de veelzijdigheid binnen de smartphonemarkt ook geen goed. Online lees je dan ook steeds vaker reacties dat Oppo niets meer is dan een copy-cat.

Dat geldt overigens niet alleen voor het ontwerp, maar ook voor de functies. Denk bijvoorbeeld aan de 10x Hybrid zoom functionaliteit van de eerder genoemde Reno 10x Zoom. Oppo behoorde samen met Huawei tot de eerste fabrikanten die aandacht besteedde aan kwalitatieve zoomfunctionaliteit. Je zou verwachten dat het bedrijf hier verder op inzet, in plaats daarnaast is het zoombereik de afgelopen jaren alleen maar verder teruggeschroefd. Wil je tegenwoordig een Oppo telefoon kopen met een groot zoombereik, dan moet je behoorlijk diep in de buidel tasten en is de keuze erg beperkt.

Na de Reno 10x zoom moest de Reno 4 Pro het doen met 5x zoom en bij de nieuwere Reno 6 Pro is de zoom zelfs beperkt tot slechts 2x optische zoom. Voor een groter zoombereik kun je nu alleen nog terecht bij de high-end Find X3 Pro – dit toestel heeft echter een gigantische hoge adviesprijs van €1.150. Sprekende over het topmodel, daarvan besloot Oppo vorig jaar ineens om het geheugen te halveren.

Waar 512GB de standaard was bij de Find X2 Pro, moet je het nu doen met 256GB. Oppo lijkt deze beslissingen alleen maar te nemen op basis van de concurrentie. Daarbij vergeet het te kijken naar z’n eigen sterke punten, om die vervolgens verder uit te bouwen. Erg jammer. Het is te hopen dat het bedrijf het schip nog op tijd weet te keren, want de weg die nu is ingeslagen is duidelijk niet de juiste.