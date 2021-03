Oppo Find X3 Pro review De Oppo Find X3 Pro is een high-end smartphone. Uniek is de 60x microscoop camera, maar welke concessies zijn hiervoor gedaan? Lees het in de review.

Onze collega’s bij AndroidWorld hebben deze nieuwe Oppo smartphone al enige tijd kunnen testen. De titel van de review luidt: ‘Premium vlaggenschip met eigenaardigheden’. Hiermee wordt direct de belangrijkste boodschap samengevat: Je mag een premium gebruikerservaring verwachten, mede dankzij de snelle processor en het mooie display. Het toestel bevat echter ook een aantal ‘eigenaardigheden’.

Hoofdredactrice Claudia Rahanmetan meldt in haar Oppo Find X3 Pro review: “Oppo focust met de Find X3 Pro op de capaciteiten van het scherm en dat is zeker niet onterecht. Het paneel van dit vlaggenschip bevat specificaties die je momenteel alleen in de top van de smartphonemarkt ziet. Toch zullen je ook een paar zaken opvallen. Je kan met de Find X3 Pro minder ver inzoomen dan met de Find X2 Pro en ook het opslaggeheugen is met de helft verminderd. Daarnaast is het updatebeleid van de fabrikant gelijk gebleven, terwijl de concurrentie Oppo voorbijstreeft.”

Oppo Find X3 Pro heeft geen periscopische zoom camera

Naast een snelle processor en een mooi display is er ook een geavanceerde quad-camera beschikbaar. Deze bestaat uit twee primaire 50 megapixel camera’s (groothoek en ultragroothoek), welke detailrijke foto’s leveren. Uniek is ook de 3 megapixel macrolens, waarmee je 60x kunt inzoomen – vergelijkbaar met een microscoop. Handig voor bepaalde branches, zoals een wijnboer die z’n druiven wil controleren. Voor velen zal het echter meer een gimmick zijn. Leuk om een keer te testen, maar naderhand kijk je er nauwelijks nog naar om. Bovendien heeft Oppo hier een opvallende concessie voor gedaan, zoals ook in de review van AndroidWorld wordt vermeld.

Over de camera zegt Claudia het volgende: “De Find X3 Pro heeft geen periscoopcamera en dat levert in vergelijking tot zijn voorganger kwaliteitsverlies op. Een eigenaardige keuze. De grote concurrent van de Find X3 Pro, de Galaxy S21 Ultra, heeft zelfs twee tele-camera’s. De ene zoomlens komt met 3x optische zoom en de andere beschikt over 10x optische zoom. Op dat gebied loopt Oppo dus een stukje achter en dat is extra zuur als je ziet dat de Oppo Find X3 Neo van 800 euro dezelfde 13 MP telefotocamera heeft.”

De Oppo Find X3 Pro lijkt slechts voor een kleine doelgroep het perfecte toestel te zijn. Voor de meeste zal het in ieder geval niet de moeite waard zijn om te upgraden van de Find X2 Pro. Hoewel Oppo haar best doet unieke eigenschappen toe te voegen, in de vorm van een microscoop camera, is het de vraag of het bedrijf hiervoor niet teveel concessies heeft gedaan. Denk aan het ontbreken van de 10x zoom camera en het halveren van het opslaggeheugen.

Daar komt bij dat het updatebeleid te wensen overlaat. Met name Samsung heeft afgelopen jaar grote stappen gezet omtrent haar updatebeleid. Standaard worden Samsung smartphones tegenwoordig voorzien van 3 jaar Android OS updates en 4 jaar beveiligingsupdates, zodat je mobiele telefoon lange tijd veilig blijft en voorzien wordt van de nieuwste functies. Oppo garandeert slechts 2 jaar software- en beveiligingsupdates. Oppo biedt daarentegen als voordeel dat haar topmodel wel met oplader wordt geleverd. Deze snellader heeft een maximaal laadvermogen van 65 watt.