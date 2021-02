Xiaomi Mi 11 met viervoudig afgerond display De Xiaomi Mi 11 is een geavanceerde Android smartphone met een prachtig scherm, goede camera en uitstekende batterij voor een schappelijke prijs.

Toon pagina inhoud

Xiaomi heeft de wereldwijde lancering van de Mi 11 aangekondigd. Het nieuwe vlaggenschip werd eind december al aangekondigd voor de Chinese markt. Vanaf 26 februari 2021 zal deze high-end smartphone ook in Nederland verkrijgbaar zijn, als preorder. Op 15 maart wordt de Xiaomi Mi 11 5G ook daadwerkelijk uitgebracht voor een prijs van €850. De nieuwe Android 11 smartphone beschikt over een bijzonder krachtige chipset, een hoge resolutie camera, geavanceerde audio en een grote batterij die uiterst snel is op te laden.

Met deze krachtpatser neemt Xiaomi het op tegen de Samsung Galaxy S21, die afgelopen maand in de verkoop ging. De Mi 11 is een prachtige smartphone om te zien en biedt ook geavanceerde specs.

Xiaomi Mi 11 technische specificaties

Xiaomi heeft het toestel voorzien van een 6,81-inch WQHD+ AMOLED display met een 120 Hertz refresh-rate. Deze hoge verversingssnelheid draagt bij aan een extra soepele scroll-ervaring. Het heldere scherm is voorzien van een Corning Gorilla Glass Victus screen protector, om de display optimaal te beschermen tegen krassen en stoten. De vingerafdruksensor is onder het scherm geplaatst, ook beschikt deze Xiaomi smartphone over gezichtsdetectie technologie.

Xiaomi heeft gekozen voor een viervoudig gebogen display, wat het toestel een extra luxe uitstraling geeft. De Chinese fabrikant kiest hierbij duidelijk voor een andere strategie dan Samsung. Laatstgenoemde past in toenemende mate platte displays toe. Zo is de Galaxy S21 Ultra het enige S21 model dat voorzien is van een afgerond scherm. Xiaomi daarentegen die doet er juist nog een schepje bovenop door niet twee, maar zelfs alle vier de kanten van het scherm af te ronden.

In de linkerbovenhoek is een kleine punch-hole camera geplaatst. De selfie-camera is voorzien van een 20 megapixel beeldsensor en een f/2.2 lens. Videogesprekken kun je met deze camera in Full HD resolutie @ 60fps voeren. Op de achterzijde van de Xiaomi Mi 11 is een triple camera geplaatst, met dit camerasysteem kun je ook 8K video’s opnemen. Er is een 108 megapixel groothoekcamera, een 13 megapixel ultragroothoekcamera en een 5 megapixel telemacro lens voorhanden.

Er zijn ook verschillende nieuwe foto- en videografie functies, zoals betere mogelijkheden voor nachtmodus op alle drie de camera’s. Ook zijn er zes AI-bioscoopfuncties voorhanden, om kunstzinnig te fotograferen. Met Parallel World is een scène te dupliceren en om te keren om een gespiegelde wereld te creëren. Met Freeze Frame Video zijn videoframes te bevriezen en te klonen, om de illusie te creëren dat delen van je video worden bevroren. Filmliefhebbers zullen ook de Magic Zoom-modus waarderen, waarmee de illusie gewekt wordt dat de camera tegelijkertijd in- en uitzoomt op een scène, een truc die oorspronkelijk populair werd in thrillers.

De Mi 11 biedt verder professionele opnamecontrole dankzij HDR10+ recording en de nieuwe Pro-Time-lapse modus voor het aanpassen van sluitertijd, ISO, diafragma en EV. Voor professionele beeldbewerking zijn er extra geavanceerde AI-features toegevoegd, waaronder AI Erase 2.0. Daarmee zijn ongewenste objecten of lijnen in beelden met één simpele klik te verwijderen. Met de professioneel dubbele luidsprekers van Harman Kardon levert de Xiaomi Mi 11 ook superieure audio.

Het nieuwe topmodel van Xiaomi wordt aangedreven door de uiterst krachtige Qualcomm Snapdragon 888 chipset. Deze SoC zal dit jaar in veel high-end toestellen terug te vinden zijn, Xiaomi behoort tot de eerste fabrikanten die deze processor heeft toegepast. Er wordt 8GB werkgeheugen ingebouwd en 256GB opslaggeheugen met verbeterde LPDDR5 3200 MHz RAM + UFS 3.1-opslag.

Met de geavanceerde 5 nm-procestechnologie is de Mi 11 sneller, krachtiger en efficiënter dan zijn voorganger. Het apparaat ondersteunt niet alleen 2K/120 fps/HDR-gaming, maar beschikt ook over een octa-core ontwerp en Arm Cortex-X1 die de prestaties enorm verbeteren. De 3.200 MHz LPDDR5 zorgt voor zeer snelle dataoverdracht. Deze nam toe van 5.500 Mbps naar 6.400 Mbps.

Gaming en andere intensieve activiteiten zijn geen probleem dankzij het nieuwste LiquidCool-warmteafvoersysteem. Tegelijkertijd zorgt de 4600 mAh batterij ervoor dat je uren vooruit kunt. Mocht je de telefoon toch een keer tussentijds willen opladen, dankzij de ondersteuning voor 55W bedraad opladen en 50W draadloos opladen is dit in zeer hoog tempo mogelijk. Omgekeerd draadloos opladen kan met een maximaal laadvermogen van 10W.

Prijs & beschikbaarheid in Nederland

De smartphone draait op het Android 11 OS waar Xiaomi de MIUI 12.5 interface overheen geplaatst heeft. De Mi 11 heeft een dubbele matte afwerking en is verkrijgbaar in twee kleurvarianten: Midnight Grey en Horizon Blue.

Deze nieuwe 5G telefoon heeft een adviesprijs van €850 (8GB/256GB). Vanaf 26 februari 2021 is het mogelijk om een preorder te plaatsen voor de Xiaomi Mi 11. Diegene die een preorder bestelling plaatsen ontvangen er een Mi Watch bij cadeau. Het toestel zal verkrijgbaar zijn via Belsimpel, Coolblue, Bol, Mobiel en de Mi Store. Wil je de Xiaomi Mi 11 met abonnement kopen? Dan kun je terecht bij Vodafone en KPN.

Gelijktijdig met de Mi 11 heeft Xiaomi ook de Mi TV aangekondigd voor de Benelux. De Mi TV Lux OLED Transparent Edition is een 55-inch televisie met een 4K resolutie en een 120Hz refresh-rate. Deze TV heeft een 10-bit kleurendiepte, een responstijd van 1 ms en een grote kijkhoek van 178°.

De Mi TV Lux OLED Transparent Edition zal binnenkort te zien zijn in de MediaMarkt Amsterdam Arena. Later dit jaar zal Xiaomi ook de Mi TV Q1 75” met 4K QLED Display introduceren in de Benelux.