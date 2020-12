Xiaomi Mi 11 smartphone wordt verkocht met en zonder oplader De Mi 11 van Xiaomi heeft een met bijzonder krachtige processor, een prachtig display en een hoge resolutie camera. Verkrijgbaar met en zonder adapter.

Toon pagina inhoud

Gisteren was het dan zover, Xiaomi heeft haar nieuwe vlaggenschip aangekondigd, het is een veelbelovend toestel. De Xiaomi Mi 11 is ’s werelds eerste smartphone dat wordt aangedreven door de nieuwe Qualcomm Snapdragon 888. Daarnaast heeft de Mi 11 een groot en helder display, een 108 megapixel camera en het toestel is compatibel met een 55 Watt oplader. Eén nadeel; de Mi 11 kun je vooralsnog niet in Nederland kopen.

In 2021 zullen de meeste high-end telefoons voorzien worden van de bijzonder krachtige Snapdragon 888 chipset, waaronder de Oppo Find X3, de OnePlus 9 en de Samsung Galaxy S21 (US model). Xiaomi weet deze processor nu als eerste toe te passen.

Xiaomi Mi 11 specificaties en kenmerken

De Xiaomi Mi 11 beschikt over een beduidend beter scherm dan de Mi 10. Het gaat om een 6,8-inch AMOLED display met een resolutie van 3200×1440 pixels en een 120Hz refresh-rate. Het HDR10+ display heeft een piekhelderheid van maar liefst 1500 nits en kan een miljard kleuren tonen. Qua specs heeft het display van de Mi 11 veel weg van de Find X2 pro.

Het scherm is aan alle vier de zijdes afgerond, wat de telefoon een extra luxe uitstraling meegeeft. In de linker bovenhoek van het display is een uitsparing gemaakt voor de selfie-camera, hiervoor is een 20 megapixel beeldsensor (f/2.4) ingezet.

De vingerafdruksensor is onder het display geplaatst. Om het scherm extra kras- en stootbestendig te maken heeft Xiaomi gekozen voor een Corning Gorilla Glass Victus screen protector. Dit is de nieuwste variant van Corning, de opvolger van Gorilla Glass 6.

De smartphone draait op het Android 11 besturingssysteem in combinatie met de Mui 12.5 gebruikersinterface. De 5nm octa-core Snapdragon 888 SoC levert tot 25% betere CPU prestaties dan de Snapdragon 865, die dit jaar in de meeste vlaggenschip modellen terug te vinden was. De vernieuwde chipset wordt ondersteunt door 12GB RAM en 256GB ROM. Daarnaast is er ook nog een goedkopere variant beschikbaar met 8GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen.

Xiaomi heeft de Mi 11 voorzien van een opvallend camerasysteem. Het is een drievoudige camera, waarbij de 108 megapixel hoofdcamera (f/1.85) er duidelijk uitspringt. Daarnaast is er een 13 megapixel ultragroothoekcamera ingebouwd met een 123-graden beeldhoek, evenals een 5 megapixel macrocamera. Video’s kun je met deze smartphone in 8K resolutie opnemen. Er is een vernieuwde nacht-mode voorhanden, om ook in slechte lichtomstandigheden gedetailleerde foto- en video opnames te kunnen maken.

Ook op accu-gebied heeft de Xiaomi Mi 11 veel te bieden. Er is een 4.600 mAh batterij ingebouwd, die ondersteuning biedt voor 55 Watt snelladen. Zo kun je een lege batterij in zo’n 45 minuten weer volledig opladen. Draadloos opladen wordt ondersteunt tot 50 Watt, daarnaast kan de telefoon worden ingezet voor omgekeerd draadloos opladen met een maximaal laadvermogen van 10 Watt. Verder wordt NFC, WiFi 6e en Bluetooth 5.2 ondersteunt. Vanzelfsprekend kun je met dit topmodel ook gebruik maken van het snelle 5G mobiele internet netwerk.

Prijs en verkrijgbaarheid

De smartphone gaat op 1 januari 2021 in de verkoop in China en India. Xiaomi heeft verschillende kleurvarianten bekend gemaakt, zo is er keuze uit grijs, blauw of wit – allemaal met een glazen achterpaneel. Heb je liever een kunstleren achterzijde, dan kun je kiezen voor paars of lichtbruin.

Het toestel heeft een vanaf prijs van omgerekend zo’n €500. Vooralsnog is het echter onduidelijk of de Mi 11 ook in andere markten wordt uitgebracht. Hoewel Xiaomi smartphones in toenemende mate ook in Europa verkrijgbaar zijn, geldt dit zeker nog niet voor alle modellen.

Xiaomi geeft Apple een schop na

Xiaomi is de afgelopen jaren sterk gegroeid in Europa. De Chinese fabrikant behoort inmiddels tot de Top 5 beste smartphone merken in West-Europa. Als Nr. 2 heeft Xiaomi zelfs Apple weten te verslaan, alleen Samsung weet nog hogere verkoopaantallen te realiseren.

Toen Apple drie maanden geleden de iPhone 12 serie introduceerde was vriend en vijand verrast dat de nieuwe modellen niet langer met een oplader en oordopjes geleverd worden. De officiële reden hiervoor is dat Apple eWaste wil tegengaan. Het is echter duidelijk dat het bedrijf ook behoorlijk wat extra geld kan verdienen door deze ingrijpende beslissing te nemen.

Andere smartphone fabrikanten, zoals Samsung en Xiaomi, haalde naderhand hard uit naar Apple. Op social media werden verschillende uitlatingen gedaan, met als strekking; ‘wij leveren wél gewoon een oplader mee’.

Inmiddels is echter bekend dat Samsung exact hetzelfde gaat doen bij de Samsung Galaxy S21 serie, die komende maand verwacht wordt. Een hard gelach natuurlijk, nog geen vier maanden nadat Apple deze beslissing heeft genomen. Het lijkt dan ook een kwestie van tijd te worden voordat ook andere fabrikanten mee moeten met deze nieuwe, onaangename trend.

De CEO van Xiaomi verstuurde een dag voor de officiële introductie van de Mi 11 een verrassend bericht de wereld in via Chinese social media. Hierin stond vermeld dat de Xiaomi Mi 11 zonder oplader geleverd zal worden, om op het milieu te besparen. ‘Deze beslissing zal niet door iedereen begrepen worden, komende maandag zullen we het erover hebben tijdens de persconferentie’, zo vervolgde hij.

Lei Jun, CEO of Xiaomi (vertaald uit het Chinees): De Xiaomi Mi 11 wordt officieel onthuld met een gloednieuwe verpakking, zo licht en dun. Achter de dunheid hebben we een belangrijke beslissing genomen: in reactie op de roep van technologie en milieubescherming heeft Xiaomi 11 de oplader geannuleerd. Tegenwoordig heeft iedereen veel inactieve laders, wat zowel uw probleem als een belasting op het milieu is. We zijn ons er terdege van bewust dat deze beslissing mogelijk niet of verkeerd wordt begrepen. Is er een betere oplossing tussen de praktijk van de industrie en de bescherming van het milieu? Aanstaande maandag zullen we praten op de Mi 11 conferentie.

Media in binnen- en buitenland rapporteerde hierover, velen spraken er schande van. Mede omdat Xiaomi kort geleden nog kritiek uitte op de beslissing van Apple. Tijdens de persconferentie werd echter precies duidelijk hoe Xiaomi én rekening wil houden met het milieu én haar klanten tevreden houdt.

De oplossing is simpel; de Xiaomi Mi 11 wordt zonder oplader geleverd en voor exact dezelfde prijs kun je er ook voor kiezen om de Xiaomi Mi 11 bundel met oplader te kopen. Zo kan de klant zelf bepalen of hij/zij de oplader ook daadwerkelijk nodig heeft. Op deze wijze kan er écht op het milieu bespaart worden, zonder dat het milieu gebruikt wordt als marketingtool om klanten extra geld uit hun zakken te trekken.

Het is een slimme stunt van Xiaomi, zodoende weten ze iedereen tevreden te houden. En als Xiaomi op den duur toch besluit om toekomstige modellen uitsluitend zonder oplader te leveren, dan zijn we in de tussentijd toch allemaal al een beetje gewend geraakt aan het idee dat een oplader niet langer standaard in de verkoopdoos aanwezig is.

Het wordt wel interessant om te zien hoe Samsung met deze nieuwe ontwikkeling zal omgaan. Over minder dan drie weken wordt de Galaxy S21 serie geïntroduceerd, verwacht wordt dat Samsung de oplader en oordopjes uitsluitend als optionele accessoire zal aanbieden, maar wel tegen een iets goedkoper tarief, om zo de klanten tegemoet te komen.