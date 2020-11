Top 5 beste smartphone merken in 2020 Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei en Oppo zijn de Top 5 smartphonefabrikanten in West Europa. Oppo is veruit de sterkst groeiende fabrikant in Europa.

De smartphonemarkt in Europa is sterk in beweging. Smartphonefabrikanten die voorheen konden rekenen op veel aandacht van de consument zijn in de hedendaagse verkooplijsten niet meer terug te vinden. Denk aan Sony, LG, Motorola en natuurlijk Nokia. Hoewel deze bedrijven tot op de dag van vandaag nog wel mobiele telefoons afzetten in Europa, zijn deze merken samen goed voor een marktaandeel van nog geen 3%. De Top 5 smartphone merken in West Europa wordt anno 2020 gedomineerd door Chinese bedrijven.

Het onafhankelijke marktbureau International Data Corporation (IDC) heeft onderzoek gedaan naar de smartphone verkopen in West Europa in het derde kwartaal van 2020. Deze data is vergeleken met dezelfde periode een jaar ervoor. De resultaten zullen menigeen verrassen.

Oppo is de sterkst groeiende smartphonefabrikant in Europa

Uit de door IDC opgestelde Top 5 valt op te maken dat er twee sterk groeiende fabrikanten zijn. De sterkste stijger is zonder twijfel Oppo. Deze Chinese fabrikant wist dit jaar maar liefst 566% meer smartphones af te zetten in Europa, dan het jaar ervoor. Daarmee behoort Oppo nu officieel tot één van de Top 5 spelers in Europa.

Een bijzondere prestatie, zeker als je je realiseert dat de totale smartphonemarkt in West Europa een daling toont van 6,5%. Bovendien zijn veel Nederlanders/Europeanen nog niet eens bekend met deze innovatieve fabrikant. De bijzonder goede prijs/kwaliteit verhouding van Oppo telefoons dragen er aan bij dat het merk in korte tijd een marktaandeel van 3,1% heeft weten te behalen.

Onlangs maakte Oppo nog bekend de ambitie te hebben om over een jaar of 2 á 3 een marktaandeel van 10-15% te behalen in Europa. De kans is dus groot dat er binnenkort ook iemand binnen jouw vriendenkring een Oppo smartphone aanschaft. LetsGoDigital heeft inmiddels meerdere Oppo modellen aan een uitgebreide test onderworpen – zie bijvoorbeeld onze Oppo Reno 4 Pro review en Oppo Find X2 Pro review – wij zijn erg te spreken over de kwaliteit van de toestellen, het design, de camera en natuurlijk de supersnelle SuperVOOC oplaadtechnologie.

Ook Xiaomi komt als duidelijke winnaar uit de bus, dit Chinese bedrijf wist ruim 151% meer smartphones te verkopen, ten opzichte van dezelfde periode een jaar ervoor. Zodoende behoort Xiaomi nu officieel tot de Top 3 best verkochte smartphone merken in West Europa. Het bedrijf heeft Huawei weten te passeren en scoort vooral goed in het middensegment.

Verrassend genoeg wist ook Apple dit jaar meer smartphones af te zetten dan vorig jaar. De stijging is met 1,1% niet bijzonder groot te noemen, maar wel opmerkelijk gezien de andere twee prominente spelers, Samsung en Huawei, een duidelijk daling tonen ten opzichte van het jaar ervoor. De succesvolle lancering van de iPhone SE (2020) is de belangrijkste reden voor deze groei. Apple heeft in het derde kwartaal van 2020 een Europees marktaandeel behaald van 28,5% en bekleed daarmee de nummer 2 positie.

Samsung en Huawei moeten marktaandeel inleveren

Samsung is nog altijd steevast de Nummer 1 in Europa. Het bedrijf wist afgelopen kwartaal maar liefst 10,3 miljoen smartphones af te zetten in West Europa. Toch liggen deze aantallen maar liefst 6,9% lager dan het jaar ervoor. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn te zoeken in de zakelijke markt, die beduidend minder toestellen heeft aangeschaft dan voorheen. Ook corona wordt als boosdoener gezien.

Huawei toont de grootste daling, er zijn maar liefst 58,7% minder Huawei smartphones verkocht in Q3 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Het totaal aantal Huawei telefoon verkopen komt daarmee op 2,5 miljoen. Huawei heeft al langere tijd te maken met desastreuze handelssancties vanuit Amerika, waardoor de toestellen van Huawei niet langer voorzien mogen worden van alle vertrouwde Google services – zoals Gmail, Maps, YouTube etc. Hierdoor worden Huawei telefoons tegenwoordig niet meer aanbevolen om te kopen. Om deze reden heeft Huawei onlangs ook haar dochterbedrijf Honor afgestoten, zo kan Honor aan de handelssancties ontkomen.

Francisco Jeronimo, associate vice president bij IDC EMEA: Het consumentensegment was veerkrachtiger in het derde kwartaal van 2020 dan het commerciële segment, toen consumenten na de corona lockdown terugkeerden naar winkels om nieuwe smartphones te kopen. Hoewel de online verkoop in de afgelopen twee kwartalen explosief is gestegen, bleek de heropening van fysieke winkels vooral belangrijk voor de nieuwste smartphones, aangezien 4 van de 10 meest verkochte smartphones in Q3 2020 modellen waren die in het voorgaande kwartaal werden gelanceerd. Fysieke winkels zijn nog steeds de plek waar consumenten de nieuwste nieuwigheden van leveranciers leren en testen. Zonder die fysieke ervaring kiezen consumenten vaak voor de producten die ze al kennen wanneer ze online kopen, waardoor het moeilijker wordt voor nieuwe merken en nieuwe producten om te slagen.”