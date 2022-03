iPhone SE 2022 een krachtige 5G telefoon De nieuwe iPhone SE (Special Edition) is compact, betaalbaar en net zo krachtig als de iPhone 13 serie. Met nieuwe camera, 5G support en langere accuduur.

Toon pagina inhoud

Apple heeft de langverwachte iPhone SE (2022) aangekondigd. Het is de meest betaalbare iPhone met 5G support. De mobiele telefoon heeft een lange batterijduur, is voorzien van de krachtige A15 Bionic chip, draait op het nieuwe iOS 15.4 besturingssysteem, biedt verbeterde valbestendigheid en is uitgerust met een verbeterd camerasysteem met nieuwe features zoals Slimme HDR 4, Fotografische stijlen en Deep Fusion. Oftewel dit toestel biedt zo’n beetje alle functies die ook in de high-end iPhone 13 te vinden zijn, maar dan verpakt in een minder luxueus jasje.

De smartphone heeft nagenoeg hetzelfde ontwerp als z’n voorganger, de iPhone SE 2020. Het 4,7” LCD Retina HD display is behouden, net als de brede schermranden. Het toestel is dan ook niet zozeer ontworpen voor diegene die graag met het nieuwste design willen rondlopen. Intern daarentegen is het 2022 model op nagenoeg alle fronten vernieuwd en verbeterd.

Apple iPhone SE 2022

De hoogwaardig aluminium behuizing is sterk en degelijk gebouwd. Het glas dat gebruikt is aan de voor- en achterzijde is sterker dan voorheen. Dit wordt ook wel Ceramic Shield genoemd en debuteerde ten tijde van de iPhone 13 serie. De befaamde thuisknop met Touch ID is ook terug te vinden op het 2022 model. Verder voldoet de iPhone SE 2022 aan de IP67-norm voor stof- en waterbestendigheid.

Voorheen werden de Special Edition modellen eens in de vier jaar geüpdatet. Dit keer zit er slechts twee jaar tussen. Vermoedelijk liggen hier de positieve verkoopcijfers aan ten grondslag. Want hoewel de iPhone SE niet het modernste toestel is om te zien levert deze telefoon wel uitermate goede prestaties en lange softwareondersteuning van maar liefst 6 jaar.

Onder de motorkap is de Apple A15 Bionic chip te vinden, die in september vorig jaar debuteerde ten tijde van de iPhone 13 serie. Het lijkt er overigens sterk op dat ook de dit najaar verwachte iPhone 14 (Max) wordt voorzien van dezelfde chipset. De iPhone 14 Pro (Max) krijgen de nog niet officieel geïntroduceerde A16 Bionic.

De A15 beschikt over een razend snelle 6-core CPU, waardoor de iPhone SE 2022 tot 1,8x sneller is dan de iPhone 8. Bovendien is deze processor een stuk energiezuiniger, wat bijdraagt aan een extra lange accuduur. De 16-core Neural Engine kan 15,8 biljoen bewerkingen per seconde doen. Daardoor worden niet alleen nog snellere machine learning-berekeningen in apps mogelijk, maar ook features als Livetekst in de Camera-app (in iOS 15) en dicteren op je device.

Nieuwe camera

Apple heeft de iPhone SE ook voorzien van een nieuw camerasysteem – hoewel het nog altijd om een enkele camera gaat. Het betreft een 12 megapixel groothoekcamera met een f/1.8 lens. De 7 megapixel front-camera met f/2.2 lens is ongewijzigd. Features die debuteerde ten tijde van de 13-serie, zijn ook terug te vinden in de nieuwe Special Edition. Denk aan Slimme HDR 4, Fotografische stijlen, Deep Fusion, Portretmodus en Portretbelichting met zes effecten. Video’s kunnen in 4K resolutie worden vastgelegd. Ook is er een optisch beeldstabilisatie voor video voorhanden.

• Slimme HDR 4: brengt intelligente aanpassingen aan het onderwerp in verhouding tot de achtergrond, met betrekking tot kleur, contrast en ruis. Daardoor worden gezichten bij lastige lichtomstandigheden beter belicht. Als er meerdere personen op dezelfde foto staan worden er ook afzonderlijke aanpassingen gedaan, om de verschillende huidstinten goed tot hun recht te laten komen.

• Fotografische stijlen: gebruikers kunnen foto’s eenvoudig naar hun hand zetten door één van de 4 voorinstellingen te gebruiken. De aanpasbare voorkeuren zijn zowel toepasbaar op onderwerpen als scènes. In tegenstelling tot normale filters zijn ze slim genoeg om op verschillende onderdelen van de foto de juiste aanpassingen te maken.

• Deep Fusion: maakt gebruik van geavanceerde machine learning om beelden pixel voor pixel te verwerken, wat zorgt voor meer details en textuur en minder ruis. De beeldsignaalprocessor in A15 Bionic zorgt ook voor aanzienlijk betere video opnames met minder ruis – vooral bij weinig licht, met een betere witbalans en natuurlijke huidskleur.

Het 2022 model maakt niet alleen mooiere foto opnames, er zijn ook meer fotobewerking mogelijkheden voorhanden. Dankzij de krachtige chipset en de 5G ondersteuning leent deze telefoon zich ook uitstekend voor gaming en Augmented Reality.

5G telefoon draait op iOS 15

Het 2020 model ondersteunde uitsluitend 4G LTE. Met de nieuwe SE kun je ook gebruik maken van het snelle 5G mobiele internet netwerk – mits je een 5G telefoonabonnement hebt uiteraard. Het 5G netwerk is inmiddels in een groot deel van Nederland beschikbaar. De komende jaren zullen de voordelen steeds groter worden, met snellere upload en downloadsnelheden en minder vertraging. Ideaal bijvoorbeeld als je FaceTime-gesprekken met je familie of vrienden wilt voeren in hoge kwaliteit.

Met SharePlay op 5G in iOS 15 wordt ook het delen van content eenvoudiger. Zo kun je samen met je vrienden precies tegelijk dezelfde films of TV-programma’s in HDR bekijken – via FaceTime. Heb je geen 5G snelheid nodig? Dan schakelt de iPhone automatisch terug naar 4G LTE, dankzij de slimme databesparingsmodus – om zodoende op de batterij te besparen.

De iPhone SE 2022 draait op iOS 15 met verbeterde notificaties, een nieuwe Focus functie voor ‘Niet storen’, nieuwe FaceTime functies, een vernieuwde Portretmodus, SharePlay en Livetekst. Met Apple Kaarten kun je in 3D door de stad rijden en dankzij de AR-weergave kun je ook te voet precies zien waar je naartoe moet. De Weer-app is eveneens nieuw vormgegeven en in Wallet kun je nu ook je huissleutels en identiteitsbewijs kwijt. Tot slot zijn er nieuwe privacyregelaars beschikbaar in Siri en Mail.

Aangaande de accucapaciteit, de nieuwste iPhone is uitgerust met een 2.018 mAh batterij. Dat is een aanzienlijk verschil met de 1.821 mAh accu die in z’n voorganger te vinden was. De smartphone levert dan ook een aanzienlijk betere batterijduur. Op een volle lading kun je tot 15 uur achtereen video’s afspelen, tot 10 uur video streamen of tot 50 uur audio afspelen. Met behulp van een 20W adapter kun je de batterij in 30 minuten tijd weer voor 50% opladen.

iPhone SE is tevens compatibel met gecertificeerde Qi‑opladers voor draadloos opladen. Als onderdeel van Apple’s milieudoelstellingen wordt er geen oplader meegeleverd in de verkoopverpakking. Deze dien je als losse accessoire te kopen. Wel wordt er standaard een USB-C-naar-Lightning kabel meegeleverd.

iPhone SE kopen

De iPhone SE is sinds vrijdag 18 maart 2022 verkrijgbaar in drie kleuren: middernacht, sterrenlicht en ProductRED. Standaard wordt er 64GB opslaggeheugen ingebouwd, daarnaast kun je kiezen voor 128GB of 256GB. Een microSD geheugenkaartje wordt niet ondersteunt.

De vanaf prijs van de nieuwe Special Edition is vastgesteld op € 530. Voor € 580 krijg je de beschikking over dubbel zoveel geheugen. Tot slot kun je de 256GB uitvoering kopen voor € 700. Door je oude iPhone in te ruilen kun je korting krijgen op je nieuwe telefoon, via het Apple Trade programma.

Het is ook mogelijk om een Apple Care+ verzekering af te sluiten, waarbij je twee jaar lang onder andere gedekt bent bij schade als gevolg van een ongelukje. Hiervoor betaal je € 90. Er is wel een eigen risico bijdrage van toepassing per schadegeval, details hieromtrent zijn te vinden op de website van Apple.