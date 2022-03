Apple en Samsung samen 80% Nederlandse markt in handen Verdere opmars van Chinese merken blijft vooralsnog uit. Apple iPhone en Samsung Galaxy telefoons blijven veruit het meest populair in Nederland.

Volgens het marktanalyse rapport van onderzoeksbureau StatCounter hebben smartphonefabrikanten Apple en Samsung in Nederland een gezamenlijk maktaandeel van 78,34%. Uit de verkoopcijfers van januari 2022 kunnen we concluderen dat 4 van de 5 consumenten een iPhone of Galaxy smartphone heeft gekocht. Smartphones van Apple en Samsung zijn al jaren erg populair. Beide merken domineren al geruime tijd de handel in mobiele telefoons.

Apple wist de beste resultaten te behalen, maar liefst 41,8% van alle smartphones die in januari 2022 zijn verkocht in Nederland waren een iPhone. Met name de nieuwe iPhone 13 modellen zijn erg in trek. Samsung doet het met een marktaandeel van 36,6% ook erg goed. Zeker als je je beseft dat de Galaxy S22 serie destijds nog niet officieel was geïntroduceerd.

Apple zal in september de nieuwe iPhone 14 toestellen aankondigen, als opvolgers van de succesvolle iPhone 13 line-up. Het ligt in de lijn der verwachting dat deze smartphones opnieuw als warme broodjes over de toonbank gaan. Volgende week zal Apple ook nog een nieuwe iPhone SE introduceren, als goedkoop alternatief. Desondanks is het zeer aannemelijk dat Samsung de Nederlandse verkooplijst weer zal domineren vanaf maart 2022.

Marktaandeel Chinese smartphones in Nederland

De onderkant van de lijst bestaat hoofdzakelijk uit Chinese smartphonemerken. Gezamenlijk delen zij een marktaandeel van 16,78%. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat Huawei nog het meeste marktaandeel in handen heeft. De verkoop van Huawei telefoons is de laatste jaren drastisch afgenomen en heeft een dieptepunt bereikt. Hierdoor is het huidige aandeel nog slechts 6.58%. Dit is echter nog altijd meer dan alle andere Chinese merken.

Overige producenten uit China hebben getracht het verloren marktaandeel van Huawei naar zich toe te trekken. Toch zijn Xiaomi, Oppo en OnePlus er niet in geslaagd om het vertrouwen van de Nederlandse consument te winnen. De drie merken hebben in Nederland samen een marktaandeel van amper 7,59%, in de periode januari 2022.

Veel consumenten twijfelen nog altijd in hun aankoop als ze horen dat het product in China is vervaardigd. Het land staat bekend om haar goedkope imitatie-producten van doorgaans slechte kwaliteit. Toch zien de smartphones van Chinese fabrikanten er qua vormgeving vaak aantrekkelijk uit. De verkoopprijzen van deze mobiele telefoons liggen over het algemeen 10-15% lager dan die van de premium merken zoals Apple en Samsung.

Merken als Xiaomi, Oppo en OnePlus schieten echter te kort in hun software beleid en bieden een matige klantondersteuning. Wat heb je aan een nieuwe smartphone als je na 2 of 3 jaar gebruik geen Android updates meer ontvangt? De Nederlandse consument staat bekend om haar zuinigheid. Doorgaans kopen we producten met een lange levensduur. Deze trend is de laatste jaren alleen maar toegenomen.

Betrouwbare en succesvolle merken uit het verleden zoals Motorola (Lenovo) en Nokia (HMD Global) zijn inmiddels ook in handen van de Chinezen. Deze licentiehouders hebben tevergeefs geprobeerd om te profiteren van de reeds opgebouwde merkreputatie. In ons land heeft dit echter tot weinig succes geleid.

Motorola moet het doen met 1,71% marktaandeel en Nokia met 0,9%. Ondanks de lage toestelprijzen zijn deze bedrijven niet in staat om aansluiting te vinden bij de Nederlandse consument en hun koopgedrag op een positieve wijze te beïnvloeden.

Hoewel de mobiele markt in Nederland al jaren wordt aangevoerd door Samsung en Apple zijn er in andere werelddelen beduidend meer verschuivingen zichtbaar. In Zuid-Europa doet Xiaomi het bijvoorbeeld erg goed. Kijken we naar China zelf, dan zijn ook daar de nodige verschuivingen gaande. Vorig jaar stonden Vivo en zusterbedrijf Oppo op de 1ste en 2de plek in thuisland China. Inmiddels zijn deze bedrijven gepasseerd door Apple, die met ruim 21% de grootste is in China en door Honor – een oude dochteronderneming van Huawei.