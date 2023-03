Crypto koers volgen op je smartphone Via de smartphone kun je eenvoudig op de hoogte blijven van de actuele koersen en de laatste ontwikkelingen binnen de crypto industrie.

Begin 2009 werd de eerste hand gelegd aan de Bitcoin-blockchain. Sindsdien is de adoptie van Bitcoin en andere cryptomunten alleen maar toegenomen. Volgens onderzoek hebben al bijna 2 miljoen Nederlanders geïnvesteerd in cryptovaluta, waarvan 1,2 miljoen in Bitcoin. Sommige kiezen voor een actieve benadering, door dagelijks te handelen. Er zijn echter ook veel mensen die in crypto investeren voor de lange termijn. Ongeacht je strategie, blijft het natuurlijk verstandig om de crypto koersen in de gaten te houden.

Door de actuele crypto koers te volgen blijf je te allen tijde op de hoogte van de laatste stand van zaken. Zodoende kun je sneller inspringen op grote veranderingen in de koers. Want wie bekend is met crypto weet dat de koers van cryptomunten sterk kan fluctueren. Omhoog, maar ook omlaag. Je kunt de actuele koersen van verschillende cryptocurrency ’s in real-time volgen. Denk aan bekende cryptomunten zoals Bitcoin en Ethereum, maar ook opkomende munten zoals Solano, Decentraland en Polygon.

Crypto koers en nieuws

Er zijn tal van apps en websites beschikbaar die op overzichtelijke wijze inzicht geven in de huidige koersen en de veranderingen die het afgelopen uur / dagen / maanden hebben plaatsgevonden. De meesten aanbieders bieden ook de mogelijkheid om cryptocurrency te kopen. Alvorens je op zo’n aanbod ingaat, is het verstandig om op internet eerst even wat recensies te lezen van de betreffende aanbieder. Ga ook zelf op onderzoek uit alvorens je bepaalt welke cryptovaluta je wilt aanschaffen.

Veel mensen kiezen ervoor om niet alleen de koers, maar ook het crypto nieuws via de smartphone te volgen. Handig, ten slotte hebben we onze mobieltjes nagenoeg altijd bij de hand. Ideaal dus om de laatste ontwikkelingen op te kunnen volgen. Geloof overigens niet iedere voorspelling die je leest. Raadpleeg meerdere bronnen. Er zijn tal van crypto analisten die gegronde technische analyses brengen. Zodoende kun je eenvoudig meer leren over crypto en blijf je altijd up-to-date.

Hoewel de koers van Bitcoin vandaag de dag velen malen hoger staat dan tijdens de lancering in 2009, geven behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst. Bovendien is de koers niet in één rechte lijn omhoog gegaan. Je dient er dan ook altijd rekening mee te houden dat je jouw inleg (deels) kunt verliezen.