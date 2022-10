Smartphones met blockchain technologie Steeds meer smartphone fabrikanten ontwikkelen een eigen Wallet (digitale portemonnee) om cryptovaluta te beheren en digitale pasjes op te slaan.

Verschillende telefoonfabrikanten hebben inmiddels één of meerdere smartphones op de markt gebracht met blockchain technologie. Het Taiwanese HTC is hier al geruime tijd bekend mee, denk bijvoorbeeld aan de in 2019 geïntroduceerde HTC Exodus 1S. Inmiddels houden ook populaire merken zoals Samsung en Apple zich bezig met de ontwikkeling van apps en features die het voor cryptoliefhebbers makkelijker maken om hun digitale portefeuille te beheren.

Diegene die de cryptowereld een beetje volgt weet dat de cryptomarkt erg volatiel is. De markt wordt gekenmerkt door snelle prijsveranderingen, waardoor cryptoliefhebbers graag continue een oogje in het zeil kunnen houden. Daarvoor is de smartphone een uitermate geschikt apparaat. Ten slotte hebben we onze mobiele telefoon (nagenoeg) altijd bij ons, waardoor het checken van de koers of het volgen van het laatste Bitcoin nieuws een fluitje van een cent wordt. Hier weten smartphone fabrikanten handig op in te springen.

Samsung Wallet

Samsung introduceerde begin dit jaar, ten tijde van de Galaxy S22 serie, de Samsung Wallet. Deze kan inzicht verschaffen in je cryptomunten, maar kan ook gebruikt worden voor het beheren van digitale ID’s en voor het verrichten van Samsung Pay betalingen. Ook kun je de Wallet als wachtwoordkluis gebruiken. Vorig jaar boden Galaxy telefoons al wel ondersteuning voor hardware wallets van externe partijen, maar inmiddels heeft het Zuid-Koreaanse bedrijf dus ook z’n eigen Wallet ontwikkelt.

Apple Wallet

De Samsung Wallet lijkt overigens sterk op de gelijknamige Apple Wallet – die reeds in 2019 werd geïntroduceerd in de US. De Apple Wallet is geschikt voor iPhone en Apple Watch devices en stelt gebruikers eveneens in staat om alle pasjes en kaarten op één plek bij elkaar te houden. Ook kun je er bijvoorbeeld je digitale sleutels aan koppelen, van je woning, auto, garage et cetera.

Google Wallet

Niet geheel verrassend houdt ook Google zich bezig met z’n eigen variant. In juli 2022 werd de Google Wallet in Nederland geïntroduceerd voor Android en Wear OS apparaten. Ook deze app geeft gebruikers de mogelijkheid om Bitcoin en andere cryptovaluta in te zien en te beheren. Net als bij een normale portemonnee is het ook mogelijk om pasjes op te bergen in de Wallet. Denk bijvoorbeeld aan je rijbewijs of identiteitskaart, maar ook OV-kaarten, klantenkaarten en soortgelijke kunnen digitaal opgeslagen worden.

Al met al lijken elektronica fabrikanten er inmiddels van overtuigd te zijn dat Blockchain en crypto niet zomaar voorbij zal waaien. We gaan hier de komende jaren dan ook ongetwijfeld meer over te horen krijgen. Ook zullen er steeds meer soorten elektronicaproducten verschijnen met blockchain technologie. Zo is het inmiddels ook mogelijk om op geselecteerde Samsung TV’s via NFT’s (Non-Fungible Tokens) digitale kunst te kopen en te tonen.