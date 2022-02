Samsung Wallet crypto beheer op de Galaxy S22 Samsung introduceert Wallet voor Galaxy S22, voor het beheren van digitale ID’s en cryptovaluta en het verrichten van mobiele betalingen via Samsung Pay.

Toon pagina inhoud

Eerder deze week heeft Samsung de Galaxy S22 smartphone serie officieel geïntroduceerd. Tijdens het Unpacked launch event zijn alle nieuwe features uitgebreid besproken. Eén van de onderdelen die aan bod kwam is de nieuwe Samsung Wallet. Gebruikers kunnen de Wallet gebruiken om persoonlijke ID’s te bewaren, maar ook om hun cryptomunten op te slaan en te beheren – waaronder Bitcoin en Ether. Ook wordt het mogelijk om digitale sleutels te delen met anderen.

Sinds mei vorig jaar bieden de high-end Galaxy telefoons al ondersteuning voor hardware wallets van externe partijen, waaronder de Ledger wallet. Ditmaal introduceert het bedrijf z’n eigen wallet, die vooralsnog uitsluitend op de Galaxy S22 modellen verkrijgbaar zijn.

Samsung Wallet beschikbaar op alle Galaxy S22 modellen

Het lijkt een slimme zet te zijn van Samsung, ten slotte wordt crypto alsmaar populairder. Velen gebruiken hun mobiel om de koersen in de gaten te houden en de laatste ontwikkelingen op de voet te kunnen volgen. De Samsung Wallet biedt je nu meerdere features in één programma.

Minstens net zo belangrijk, dankzij het befaamde Samsung Knox beveiligingsprogramma blijven al jouw persoonlijke gegevens optimaal beschermt. Knox maakt gebruik van een eigen beveiligde processor en geheugen. Zodoende blijft jouw persoonlijke data en Blockchain sleutels afgeschermd van het besturingssysteem, waardoor deze beter beveiligd blijven.

Je kunt verschillende soorten ID’s opslaan – denk aan een rijbewijs, paspoort, bankkaart, creditcard, maar ook een studentenkaart of reisdocumenten voor een vlucht. De Wallet Digital ID functionaliteit zal later dit jaar beschikbaar worden gesteld. Naast het beheren van persoonlijke ID’s en digitale valuta is de Samsung Wallet ook compatibel met Samsung Pay, om mobiele betalingen te kunnen verrichten.

Helaas zijn er echter nog geen Nederlandse banken die Samsung Pay ondersteunen – dit in tegenstelling tot Apple Pay en Google Pay. We gaan er dan ook vanuit dat dit in de (nabije) toekomtt nog gaat veranderen.

Samsung is overigens niet de eerste telefoon fabrikant die z’n eigen digitale portemonnee introduceert. De Samsung Wallet is de tegenhanger van Apple Wallet – die soortgelijke functionaliteit biedt. De Zuid-Koreaanse houdt zich al wel langer bezig met Blockchain technologie. Zo maakte het bedrijf afgelopen maand bekend dat de nieuwe Samsung Tv’s ook in staat zijn om via NFT’s (Non-Fungible Tokens) digitale kunst te kopen en te tonen.