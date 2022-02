Samsung Galaxy S22 Ultra pre-order Wil jij als één van de eerste de Galaxy S22 kopen? Lees hier alles over de prijs, release en pre-order details van de nieuwe Samsung S-serie modellen.

Het zal je vast niet zijn ontgaan, Samsung heeft zojuist de Galaxy S22 smartphone line-up geïntroduceerd. Gelijktijdig zijn ook de Galaxy Tab S8 tablets aangekondigd. Het Galaxy Unpacked 2022 launch evenement was via een live stream te volgen. Het gaat om drie high-end smartphone modellen en drie high-end Android tablets. Een basismodel, een Plus model en een extra geavanceerde Ultra variant.

Nu de zestal mobiele devices officieel zijn geïntroduceerd is het per direct mogelijk om een pre-order te plaatsen voor de nieuwe toestellen. Door de Galaxy S22 tijdens de voorverkoop te kopen kun je profiteren van een extraatje.

Samsung S22 pre-order met gratis Galaxy Buds Pro

Tijdens de pre-order periode levert Samsung na registratie gratis een setje Galaxy Buds Pro draadloze Bluetooth oortjes mee bij alle drie de S-serie modellen. Deze oordopjes werden ten tijde van de Galaxy S21 serie aangekondigd, het zijn de meest geavanceerde oortjes van Samsung tot dus ver.

Tijdens het Unpacked 2022 evenement zijn er geen nieuwe oortjes aangekondigd, vandaar dat Samsung ervoor kiest om de Buds Pro mee te leveren bij de Galaxy s22 modellen. De Buds Pro leveren een betere geluidskwaliteits en meer connectiviteitsmogelijkheden dan de later uitgebrachte Galaxy Buds 2. Verwacht wordt dat later dit jaar de Galaxy Buds Pro 2 en de Galaxy Buds Live 2 zullen verschijnen. Deze worden echter pas in het tweede en derde kwartaal van 2022 verwacht.

Bovendien levert Samsung extra inruilwaarde voor je oude telefoon. Diegene die de S22 / S22+ kopen ontvangen €100 extra inruilwaarde, bij aankoop van het Ultra model ontvang je €150 extra voor je oude toestel.

Heb je daarnaast gebruik gemaakt van het pre-registratie formulier die Samsung Nederland op z’n website had staan, dan ontvang je per mail een kortingsvoucher. Deze is inzetbaar voor het kopen van accessoires. Handig om in te zetten voor een bijpassend smartphone hoesje of een oplader – die wordt helaas niet standaard meegeleverd.

Prijzen & Kleuren

De afgelopen periode zijn zo’n beetje alle mogelijke details omtrent de nieuwe Galaxy S22 line-up al bekend geworden – mede door officieel persmateriaal van Samsung, dat reeds online was verschenen. Nu is alle informatie door Samsung bevestigd – inclusief de kleuren, geheugen, de prijs en release datum. Onderstaand zijn de prijzen en kleuren en geheugenvarianten per model zichtbaar.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – 6,8”

• 8GB / 128GB – Prijs : € 1.250

• 12GB / 256GB – Prijs : € 1.350

• 12GB / 512GB – Prijs : € 1.450

• 12GB / 1TB – Prijs : € 1.650

• Standaard kleuren: Phantom Black, Phantom White, Green en Burgundy

• Exclusieve custom kleuren: Graphite, Sky Blue en Red.

Samsung Galaxy S22 Plus 5G – 6,6”

• 8GB / 128GB – Prijs : € 1.050

• 8GB / 256GB – Prijs : € 1.100

• Standaard kleuren: Phantom Black, Phantom White, Green en Pink Gold

• Exclusieve custom kleuren: Graphite, Sky Blue, Violet en Cream

Samsung Galaxy S22 5G – 6,1”

• 8GB / 128GB – Prijs : € 850

• 8GB / 256GB – Prijs : € 900

• Standaard kleuren: Phantom Black, Phantom White, Green en Pink Gold

• Exclusieve custom kleuren: Graphite, Sky Blue, Violet en Cream

Genoemde prijzen zijn voor een simlockvrij los toestel. Uiteraard is het ook mogelijk om de nieuwe telefoons met abonnement te kopen. Providers als T-Mobile, KPN, Vodafone, Telfort en Tele2 bieden de nieuwe S-serie modellen allemaal aan.

Door de Galaxy S22 met abonnement te kopen kun je doorgaans korting krijgen op de toestelprijs, terwijl de bel- en databundel tarieven gelijk zijn aan die van een sim-only abonnement. Zodoende ben je onderaan de streep vaak goedkoper uit door direct een abonnement af te sluiten.

Aangaande de exclusieve kleuren, deze zijn uitsluitend via de Samsung site verkrijgbaar. Voor dezelfde prijs als de standaard varianten, wel is de levertijd langer (3 tot 4 weken) doordat deze modellen op aanvraag worden geproduceerd.

Aangaande de release datum, ditmaal worden de nieuwe S-serie modellen op twee verschillende momenten uitgebracht. Onlangs werd al bekend dat Samsung met problemen kampt in de toeleveringsketen. Zodoende heeft het bedrijf op het laatste moment moeten besluiten om de release van de Galaxy S22 en S22 Plus met twee weken uit te stellen, tot vrijdag 11 maart. De S22 Ultra zal wel volgens planning arriveren, op vrijdag 25 februari.

Samsung Galaxy Tab S8 serie

Gelijktijdig met de S22 serie heeft Samsung ook een nieuwe tablet line-up bekend gemaakt. De Galaxy Tab S8 is uitgerust met een 11” LCD display, de Galaxy Tab S8 Plus heeft een 12,4” AMOLED scherm en de Galaxy Tab S8 Ultra beschikt over een extra groot 14,6-inch AMOLED display.

Het topmodel is de enige met een dubbele front-camera. Het is de eerste Samsung tablet met een notch. Doordat deze tablet is voorzien van zulke smalle schermranden heeft Samsung een inkeping moeten maken voor de 12MP dual front-camera. Uiteraard worden de tablets ook geleverd met een S Pen – net als de Galaxy S22 Ultra overigens.

Voor de Galaxy Tab S8 tablets is het per direct mogelijk om een pre-order te plaatsen. Bij het Ultra model ontvang je tijdens de voorverkoop een gratis Book Cover Keyboard cadeau. Bij de andere twee modellen wordt een Book Cover Keyboard Slim meegeleverd. Bovendien ontvang maar liefst 25% voordeel als je gelijktijdig met de Tab S8 ook een Galaxy S22 koopt.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – 14,6”

• 8GB / 128GB – WiFi model – Prijs : € 1.150

• 12GB / 256GB – WiFi model – Prijs : € 1.300

• 16GB / 512GB – WiFi model – Prijs : € 1.450

• 8GB / 128GB – 5G model – Prijs : € 1.300

• 12GB / 256GB – 5G model – Prijs : € 1.450

• 16GB / 512GB – 5G model – Prijs : € 1.600

• Kleuren: Antraciet

Samsung Galaxy Tab S8 Plus – 12,4”

• 8GB / 128GB – WiFi model – prijs : € 950

• 8GB / 256GB – WiFi model – prijs : € 1.000

• 8GB / 128GB – 5G model – prijs : € 1.100

• 8GB / 256GB – 5G model – prijs : € 1.150

• Kleuren: Antraciet en Zilver

Samsung Galaxy Tab S8 – 11”

• 8GB / 128GB – WiFi model – prijs : € 750

• 8GB / 256GB – WiFi model – prijs : € 800

• 8GB / 128GB – 5G model – prijs : € 900

• 8GB / 256GB – 5G model – prijs : € 950

• Kleuren: Antraciet en Zilver