Samsung Galaxy Tab S8 prijzen van alle modellen Alle specificaties, kleuren, geheugenvarianten en prijzen voor zowel de WiFi als 5G modellen van de gehele Samsung Galaxy Tab S8 tablet serie zijn bekend.

Over 8 dagen zal het Galaxy Unpacked event plaatsvinden. Tijdens het launch evenement zal Samsung verschillende nieuwe producten aankondigen. Naast de Samsung Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra worden er ook drie nieuwe Android tablets verwacht. Het gaat om de Galaxy Tab S8, de Tab S8 Plus en de Tab S8 Ultra. Nagenoeg alle details zijn inmiddels bekend. Zeker nadat afgelopen week 38 officiële presentatiesheets van de Galaxy S22 en Tab S8 serie is gelekt. Eén onderdeel is tot op heden onbesproken gebleven: de prijs. Wat gaan de nieuwe tablets van Samsung kosten?

Afgelopen maand werd de prijs en de verschillende geheugen varianten van de Galaxy S22 modellen al bekend. Vandaag weet Roland Quandt ook de prijzen voor de Galaxy Tab S8 serie te melden. Via Twitter heeft hij de officiële Franse specificatie sheets van alle drie de nieuwe tablets gedeeld, inclusief de beschikbare kleuren, geheugenvarianten en prijzen per model.

• Samsung Galaxy Tab S8 – 8GB / 128GB – WiFi model – prijs : € 750

• Samsung Galaxy Tab S8 – 8GB / 256GB – WiFi model – prijs : € 800

• Samsung Galaxy Tab S8 – 8GB / 128GB – 5G model – prijs : € 900

• Samsung Galaxy Tab S8 – 8GB / 256GB – 5G model – prijs : € 950

• Kleuren: Antraciet en Zilver

• Samsung Galaxy Tab S8 Plus – 8GB / 128GB – WiFi model – prijs : € 950

• Samsung Galaxy Tab S8 Plus – 8GB / 256GB – WiFi model – prijs : € 1.000

• Samsung Galaxy Tab S8 Plus – 8GB / 128GB – 5G model – prijs : € 1.100

• Samsung Galaxy Tab S8 Plus – 8GB / 256GB – 5G model – prijs : € 1.150

• Kleuren: Antraciet en Zilver

• Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – 8GB / 128GB – WiFi model – prijs : € 1.150

• Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – 16GB / 512GB – WiFi model – prijs : € 1.450

• Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – 8GB / 128GB – 5G model – prijs : € 1.300

• Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – 16GB / 512GB – 5G model – prijs : € 1.600

• Kleuren: Antraciet

Samsung Galaxy Tab S8 serie

Het basis en Plus model worden beide €50 duurder dan hun voorganger – de halverwege 2020 geïntroduceerde Galaxy Tab S7 en Tab S7 Plus. Het Ultra model kent geen voorganger. Dit wordt de grootste en meest geavanceerde Android tablet die Samsung ooit heeft uitgebracht. Het wordt ook het enige model met een inkeping voor de camera, dit is nodig doordat het toestel relatief smalle schermranden heeft.

Alle drie de modellen worden voorzien van dezelfde processor en dezelfde software. Het gaat om de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipset en het Android 12 besturingssysteem gecombineerd met de One UI 4 gebruikersinterface. Ook de dual camera op de achterzijde is identiek. Hiervoor wordt een 13MP groothoekcamera en een 6MP ultra-groothoekcamera ingezet. Daarnaast zal het drietal ondersteuning bieden voor 45W bedraad opladen.

De Samsung Tab S8 tablets worden standaard voorzien een S Pen, hier zit echter wel enig verschil in. De styluspen van de Tab S8+ en Tab S8 Ultra worden namelijk gekenmerkt door een extra lage latentie. Hierdoor voelt het schrijven met de S Pen nog natuurlijker aan. Het gaat om een 2,8ms vertraging, in plaats van 9ms voor de S Pen die bij het basismodel wordt geleverd.

Verschillen tussen de Samsung Tab S8 modellen

De S Pen is uiteraard niet het enige verschil tussen de drietal verwachte Android tablets. De grootste verschillen zijn te vinden in het scherm en de batterij. Hoewel ik hierbij direct moet stellen dat de Tab S8 / S8 Plus op deze vlakken niet zullen worden veranderd ten opzichte van hun voorgangers.

Het basismodel wordt uitgerust met een 11-inch LCD display met een WQXGA 2560×1600 pixel resolutie en een 120Hz refresh-rate. Er wordt een 12MP front-camera geïmplementeerd voor het voeren van videogesprekken en het maken van selfies. Om de Samsung Galaxy Tab S8 van voldoende power te voorzien is er een 8.000 mAh batterij ingebouwd.

De Galaxy Tab S8 Plus wordt uitgerust met een 12,4-inch Super AMOLED display met een WQXGA+ 2800×1752 pixel resolutie en een 120Hz refresh-rate. De 12MP front-camera is gelijk aan het basismodel. Het Plus model wordt niet alleen voorzien van een groter en mooier display, er wordt ook een extra grote accu ingebouwd van 10.090 mAh.

Het nieuwe topmodel wordt het grootst. De Samsung Galaxy Tab S8 Ultra wordt voorzien van een 14,6-inch Super AMOLED scherm. De notch biedt plaats voor een dubbele camera, bestaande uit een 12MP groothoekcamera en een 12MP ultra-groothoekcamera. Deze tablet krijgt een batterijcapaciteit van maar liefst 11.200 mAh. De grootste accu ooit toegepast in een Galaxy device.

Samsung Galaxy Unpacked 2022

Op woensdag 9 februari 2022 zal Samsung de nieuwe tablets en smartphones officieel introduceren. Het Galaxy Unpacked evenement zal tevens via een live stream te volgen zijn. Verwacht wordt dat het na de officiële introductie direct mogelijk wordt om een pre-order te plaatsen voor de nieuwe modellen. Over de release datum van de Tab S8 serie is helaas nog geen informatie bekend.

Gisteren werd bekend dat Samsung problemen ervaart in de toeleveringsketen. Hierdoor zou de release van de Galaxy S22 en S22 Plus later plaatsvinden dan initieel gepland. In eerste instantie werd verwacht dat alle drie de S-serie modellen op vrijdag 25 februari 2022 worden uitgebracht. Echter, volgens de laatste informatie zal de release van het basis- en plus model worden opgeschort tot vrijdag 11 maart. Onbekend is of de ontstane problemen ook effect zullen hebben op de Tab S8 serie.