Galaxy S22 line-up bestaat uit 3 nieuwe Samsung smartphones Officiële presentatiesheets onthullen alle details omtrent de nieuwe Galaxy S22 en Galaxy Tab S8 modellen. Het gaat om het grootste Samsung lek tot dus ver.

Er zijn inmiddels tal van afbeeldingen online verschenen, waaronder ook officiële beelden van Samsung. In de tussentijd zijn er ook een reeks officiële hoesjes online verschenen. Dankzij de Zuid-Koreaanse twitteraar Dohyun Kim komen daar nu een hele reeks presentatiesheets bij.

De Twitteraar uit Seoul heeft maar liefst 38 officiële Samsung sheets online gezet, waarin alle details omtrent de Galaxy S22 line-up en de Tab S8 line-up aan bod komen. Hoewel veruit de meeste informatie al bekend was, geven deze beelden een goede eerste indruk over de focuspunten van Samsung met betrekking tot de nieuwe devices.

De tweet is overigens behoorlijk snel offline gehaald door Samsung waarna het Twitter account van Dohyun Kim tijdelijk is geblokkeerd. Desondanks heeft LetsGoDigital de beelden op tijd veilig kunnen stellen. Samsung is dit jaar een duidelijk social media offensief gestart om het lekken van officieel beeldmateriaal tegen te gaan.

Afgelopen maand kreeg LetsGoDigital hier ook mee te maken, toen werd ons Twitter account geblokkeerd door een copyright claim van Samsung, na het publiceren van de eerste officiële persafbeelding van de Galaxy S22 Ultra en S22 Plus.

Samsung Galaxy S22 en Galaxy S22+ infographic

Uit de beelden blijkt dat de Samsung S22 wordt uitgerust met een 6,1” display. Het Plus model krijgt een 6,6” scherm en het Ultra model wordt met z’n 6,8” display het grootste model. Ook de codenamen staan in het scherm vermeld: R0 = Galaxy S22, G0 = Galaxy S22+ en B0 = Galaxy S22 Ultra. Het is al langer bekend dat de nieuwe S-serie de ‘Rainbow’ serie wordt genoemd.

Deze benamingen worden uitsluitend intern gebruikt. Hieruit valt dan ook op te maken dat de vrijgegeven beelden niet zozeer zullen worden ingezet tijdens het Galaxy Unpacked evenement. Het gaat hier om sheets die intern binnen het bedrijf zijn gebruikt, om medewerkers te informeren over de nieuwe line-up.

Er wordt gesproken over vier kleuren: Phantom Black, Phantom White, Green en Pink Gold. Dit worden de vier officiële kleuren voor de Galaxy S22 en S22 Plus. Het Ultra model zal naar verwachting in de kleuren Phantom Black, Phantom White, Green en Burgundy worden uitgebracht.

Qua specs en kenmerken zijn het basis- en Plus model gelijk aan elkaar, met uitzondering van de displaygrootte en de batterij capaciteit. Beide worden uitgerust met een plat Dynamic AMOLED 2X display met een Full HD+ 2340×1080 pixel resolutie.

Centraal bovenin wordt een punch-hole camera geïntegreerd met een 10MP resolutie sensor en een f/2.2 lens. Op de achterzijde wordt een drievoudige camera geplaatst. Deze zal qua uiterlijk erg overeenkomen met de S21 line-up. Er wordt een 50MP groothoekcamera (f/1.8) met Dual Pixel AF en OIS ingezet. Daarnaast zal er een 12MP ultra-groothoekcamera (f/2.2) en een 10MP telefoto camera (f/2.4) met OIS worden ingebouwd. De zoomcamera maakt 3x optische zoom en 30x digitale zoom mogelijk.

De gehele Samsung S22 line-up zal worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. In Europa zal echter de recent geïntroduceerde 4nm Samsung Exynos 2200 SoC worden ingezet, volgens het vrijgegeven marketing materiaal. Standaard wordt er 8GB werkgeheugen ingebouwd. Daarnaast wordt er keuze geboden uit 128GB en 256GB opslaggeheugen. Een microSD kaartje wordt sinds de Galaxy S21 serie niet langer ondersteunt. De smartphone draait op One UI 4, dat is gebaseerd op Android 12.

De Galaxy S22 wordt uitgerust met een 3.700 mAh batterij – dat was 4.000 mAh bij de Galaxy S21. Zijn grote broer krijgt een 4.500 mAh batterij, ten opzichte van een 4.800 mAh exemplaar bij de S21+.

Op de getoonde spec sheet wordt de snellaad functionaliteit niet vermeld. Inmiddels is echter duidelijk dat het basismodel wederom ondersteuning zal bieden voor 25W bedraad opladen. Het Plus en Ultra model zullen compatibel zijn met de nieuwe 45W oplader.

Hoewel de accucapaciteit wordt verkleind zou deze dankzij de vernieuwde chipset en het kleinere scherm toch een vergelijkbare accuduur moeten leveren als we de spec sheets van Samsung mogen geloven. De eerste previews en expert reviews zullen hier straks ongetwijfeld meer duidelijkheid in gaan bieden.

Samsung S22 Ultra specs & kenmerken

De Samsung S22 Ultra zal op meerdere punten afwijken ten opzichte van de andere S-serie 2022 modellen. Om te beginnen met het design. Dit wordt het eerste S-serie model met een geïntegreerd S Pen compartiment – zoals we kennen van de Galaxy Note line-up. De S22 Ultra wordt dan ook wel gezien als vervanger van de S21 Ultra, maar ook van de Note 20 Ultra. Dit blijkt tevens uit het gelekte beeldmateriaal. Er zitten verschillende sheets tussen waarin de toestellen worden vergeleken met hun voorganger – inclusief een afbeelding waarbij de specs van de S22 Ultra worden vergeleken met die van de Note 20 Ultra.

In tegenstelling tot de S21 Ultra zal het nieuwe model standaard worden geleverd met S Pen. Het gaat om een vernieuwde stylus pen met een extra lage latentie van slechts 2,8 ms. Dat is een behoorlijk verschil met de S Pen van de Note 20 Ultra die wordt gekenmerkt door een vertraging van 9 milliseconde. Zodoende voelt het schrijven met de styluspen net zo natuurlijk aan als wanneer je met pen op papier schrijft.

De smartphone heeft minder afgeronde hoeken dan voorheen. Het is tevens de enige nieuwe Samsung telefoon met een curved display. Het 6,8” Dynamic AMOLED 2X display heeft een QHD+ resolutie (3080×1440 pixels) en een adaptieve 120Hz refresh-rate. Met een piekhelderheid van 1800 nits is dit het helderste scherm ooit toegepast op een Galaxy device.

Qua software en hardware wijkt dit toestel niet af ten opzichte van de andere S-serie modellen, wel zijn er meer geheugen varianten beschikbaar. Naast een 8GB / 128GB variant zal er ook een variant beschikbaar worden gesteld met 12GB werkgeheugen en 256GB of 512GB opslaggeheugen. Op den duur wordt er ook nog een 1TB variant verwacht.

Het Ultra model zal tevens over het beste camerasysteem beschikken. Deze telefoon wordt uitgerust met een 40MP selfiecamera (f/2.2). Daarnaast wordt de achterzijde voorzien van een viervoudige camera. Naast een vernieuwde 108MP camera met Super Clear Lens wordt er een 12MP ultra-groothoekcamera (f/2.2) en twee 10MP telefotocamera’s ingebouwd met 3x en 10x optische zoom. Daarnaast is er een 100x Space Zoom functie voorhanden, om extra ver in te kunnen zoomen. Drie van de vier camera’s worden voorzien van een optische beeldstabilisatie systeem.

Tot slot wordt de Galaxy S22 Ultra voorzien van een 5.000 mAh batterij – wat overeenkomt met z’n voorganger. Naast 45W bedraad opladen zal ook draadloos opladen en omgekeerd draadloos opladen worden ondersteunt.

Uit de gelekte afbeeldingen blijkt tevens dat er een vernieuwd en extra sterk aluminium frame wordt toegepast – vermoedelijk gaat het om hetzelfde materiaal als ook voor de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 is toegepast. Uiteraard worden de nieuwe S-serie modellen ook waterbestendig – met IP68 certificering.

De nieuwe modellen zullen ook ondersteuning bieden voor Super Resolution Photo, waarbij middels pixel-binning technologie wordt gezorgd voor extra heldere en gedetailleerde foto’s. Gecombineerd met de vernieuwde Imaging NPU zijn de beelden 133% helderder dan voorheen en maar liefst 115% gedetailleerder dan de S21. Verdere foto functie zijn Photo Remaster, Object Eraser, Pro video en Director’s View.

Alle Samsung S22 modellen worden 5G telefoons. Zowel mmWave als Sub6 wordt ondersteunt. Daarnaast maakt WiFi 6E tot 2x snellere downloadsnelheden mogelijk ten opzichte van WiFi 6.

Samsung Galaxy Tab S8 modellenreeks

Naast de nieuwe Samsung S-serie smartphones tonen de presentatiesheets ook alle details omtrent de Galaxy Tab S8 serie. Het basismodel wordt uitgerust met een 11” LTPS display. De Tab S8 Plus krijgt een 12,4” Super AMOLED display en de volledig nieuwe Galaxy Tab S8 Ultra wordt uitgerust met een extra groot 14,6” display met een adaptieve 120Hz refresh-rate.

Het Ultra model krijgt extra smalle schermranden, waardoor je over een nog grotere screen-to-body ratio beschikt. Nadeel is wel, doordat de schermranden worden verkleind is er niet genoeg ruimte over in de bezel om de selfiecamera te integreren. Daarom heeft Samsung besloten om de S8 Ultra te voorzien van een notch.

In de inkeping wordt een dubbele camera verwerkt. Het gaat om twee 12 megapixel camera’s – een met een groothoek en een met een ultra-groothoeklens. Het basis en plus model krijgt een enkele 12MP selfie-camera. Er worden drie microfoons ingebouwd met noise reduction, voor uiterst heldere spraakopnames.

Alle drie de nieuwe tablets worden standaard voorzien van een S Pen. Het Plus en Ultra model worden geleverd met de nieuwe S Pen met 2,8 ms latency. Deze stylus beschikt tevens over Bluetooth en zal alle Air Action functies ondersteunen – om selfies op afstand te nemen, presentaties te bedienen, live messages te versturen etc. Het basismodel krijgt de oude 9ms styluspen. Dat is overigens alsnog beter dan de stylus van de Tab S7 – die over een vertraging van 26ms beschikt. De Galaxy Tab S7 Plus wordt wel geleverd met 9 ms.

De Samsung Android tablets zullen tevens over een ‘Screen & Face Dual Recording’ functie beschikken. Zodoende kun je zowel jouw scherm als je gezicht opnemen – ideaal voor vlogs, maar bijvoorbeeld ook voor het volgen van online leggen. Ook Auto Framing zal tot de mogelijkheden behoren. Zodoende kun je hands-free video’s vastleggen waarbij het onderwerp automatisch scherp in beeld blijft.

Dankzij de vernieuwde software heb je meer keuze vrijheid in de beeldscherm layout. Er zijn 4 layout types beschikbaar, dit waren er slechts 2 op de vorige generatie. Ook zal de Drag & Split functie worden toegevoegd. Verder zal de Continue App functionaliteit worden ondersteunt, waardoor je een app eenvoudig op een ander Galaxy apparaat kunt openen om je werk voort te zetten. Daarnaast zal Quick Share en Clip Studio Paint tot de mogelijkheden behoren.

Verder wordt uit de presentatie beelden duidelijk dat Samsung ook een nieuwe Book Cover Keyboard & Dex zal uitbrengen. Zodoende kun je de tablet gebruiken als een PC – met verbeterde muis en toetsenbord mogelijkheden. Ook zal de Cover meerdere standen kennen om de tablet neer te kunnen zetten.

De Samsung Tab S8 wordt voorzien van een 8.000 mAh batterij, de S8 Plus krijgt een 10.090 mAh accu. Het topmodel krijgt de grootste accu, het gaat om een 11.200 mAh batterij. Alle drie de tablets bieden ondersteuning voor 45W opladen. Voor alle drie de devices geldt dat een lege batterij binnen 80 – 82min. volledig is op te laden.

Op woensdag 9 februari 2022 zal Samsung de Galaxy S22 en Tab S8 modellen officieel introduceren. Vanaf dat moment wordt het ook mogelijk om een pre-order te plaatsen voor de nieuwe modellen. Op vrijdag 25 februari 2022 zal de release plaatsvinden. Vanaf dat moment kun je de nieuwe devices ook in de winkels kopen.