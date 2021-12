Exclusive: Samsung Galaxy S22 Ultra officiële persafbeelding Persafbeelding Samsung Galaxy S22 serie valt in handen van LetsGoDigital. Officiële poster onthult het design en de modelnaam ‘Galaxy S22 Ultra’.

Toon pagina inhoud

De afgelopen weken en maanden zijn er steeds meer details bekend geworden over de verwachte Galaxy S22 serie van Samsung. De nieuwe smartphone line-up zal uit drie modellen bestaan. Naast een basismodel wordt er een Galaxy S22 Plus verwacht, evenals een nieuw topmodel, de S22 Ultra / S22 Note. Inmiddels zijn veruit de meeste specs al online verschenen, ook is het design van alle drie de modellen bekend geworden via renders. Naderhand zijn er ook live foto’s en video’s uitgelekt van meerdere dummy toestellen.

Het enige wat nog ontbreekt is officieel marketingmateriaal. Tot vandaag, want LetsGoDigital heeft de hand weten te leggen op een officiële marketing poster van Samsung Electronics – maar liefst twee maanden voor de officiële release. Het is onze eerste échte kijk op de nieuwe S-serie 2022 modellen. De persafbeelding brengt een aantal nieuwe details aan het licht.

Om de bron te beschermen kunnen we helaas niet uitweiden over de herkomst van deze afbeelding. Desondanks hebben we wel kunnen vaststellen dat het om een officiële afbeelding van Samsung Electronics gaat. Dergelijke posters worden vaak op publieke plaatsen ingezet, denk aan een openbaar treinstation, op een luchthaven of op een reclamebord langs de weg.

Officiële marketing poster van Samsung Electronics (origineel; uitsluitend watermerk toegevoegd)

Samsung Galaxy S22 Ultra wordt modelnaam van het topmodel

Op de persafbeelding wordt het nieuwe topmodel van Samsung afgebeeld. Hiermee wordt het design van het achterpaneel bevestigd. Het Ultra model krijgt een water drop camera design zoals LetsGoDigital in oktober reeds wist te onthullen. Noemenswaardig is ook de tekst die erbij staat vermeld ‘Galaxy S22 Ultra’ – afgebeeld in het gebruikelijke lettertype van Samsung.

Lange tijd is er onduidelijkheid geweest omtrent de benaming. Mede doordat het nieuwe topmodel qua design en functionaliteit zoveel weg heeft van de Galaxy Note serie is er online meermaals geopperd dat Samsung ook de modelnaam zal wijzigen.

Verschillende mogelijke modelnamen werden genoemd, van Galaxy S22 Note tot Galaxy Note S22 Ultra en Galaxy S22 Note Ultra. Uit de officiële persafbeelding blijkt echter dat Samsung de traditionele benaming zal handhaven, oftewel de Galaxy S21 Ultra zal worden opgevolgd door de Galaxy S22 Ultra.

Net zo opmerkelijk is ook de kleur waarin het nieuwe topmodel wordt afgebeeld, het gaat om een rose / roze / paarsige tint. Over de benaming van deze Turkish Rose variant is nog geen informatie bekend. Wel is duidelijk dat het Ultra model ook in de kleuren zwart, wit, rood en groen wordt uitgebracht. Mogelijkerwijs zullen sommige van deze kleuren in een beperkt aantal landen verkrijgbaar zijn – details hieromtrent zijn echter nog schaars.

Verder blijkt uit de afbeelding dat de S22 Ultra compatibel zal zijn met de S Pen van Samsung. De stylus pen wordt afgebeeld in een zwarte kleur, het uiteindelijk van de stylus pen heeft dezelfde rose kleur als de telefooon zelf. Door de positionering van de telefoon is de onderzijde van het toestel niet goed zichtbaar op de marketing afbeelding.

Desondanks is inmiddels bekend dat het de eerste Galaxy S-serie smartphone wordt met een ingebouwd S Pen compartiment – zoals we kennen van de Galaxy Note line-up. De optionele hoesjes met S Pen vakje komen dan ook te vervallen. Uiteraard worden er wel tal van andere officiële Galaxy S22 accessoires verwacht.

Deze Galaxy S22 render toont het foutieve camera design. De marketingposter van Samsung onthult dat de cameralenzen niet zullen uitsteken – dit in tegenstelling tot wat eerder gelekte dummy toestellen toonden.

Samsung Galaxy S22 / S22+ camera design

Op de persafbeelding wordt naast de Samsung Galaxy S22 Ultra nog een smartphone afgebeeld. Het gaat hier om de Galaxy S22 Plus, die in het wit / zwart / groen en rose goud wordt verwacht. Het basismodel zal er hetzelfde uitzien als het Plus-model – met als voornaamste verschil de grootte. De S22 krijgt een 6,06″ AMOLED display, het Plus model wordt voorzien van een 6,55″ scherm.

Het camerasysteem wordt lichtelijk gewijzigd ten opzichte van z’n voorganger. Het voornaamste verschil is dat deze minder ver uitsteekt ten opzichte van de behuizing. Zodoende zal de S22 / S22+ ook minder wiebelen wanneer je deze vlak op tafel legt. Een ander kenmerkend verschil is de ronding waarin het camera eiland overloopt richting de zijkant en bovenzijde van de telefoon. Deze ronding is aanzienlijk verkleind.

Noemenswaardig is ook het verschil met de dummy beelden die momenteel op internet circuleren. Bij de dummybeelden steken de camera lenzen lichtelijk uit – zoals we ook zien bij het Ultra model. Uit de door ons verkregen marketing poster van Samsung blijkt echter dat dit in werkelijkheid niet het geval zal zijn. Een bijkomend voordeel, hierdoor zal stof en vuil niet kunnen ophopen rondom de camera lenzen.

In werkelijkheid zal het camerasysteem minder ver uitsteken ten opzichte van de behuizing

Over de camera specs is inmiddels ook het nodige bekend. Het basis- en Plus model wordt voorzien van een triple-camera bestaande uit een 50MP groothoekcamera, een 12MP ultra-groothoekcamera en een 12MP zoomcamera met 3x optische zoom.

Het Ultra model krijgt uiteraard het meest geavanceerde camerasysteem. Het topmodel wordt uitgerust met een quad-camera. Naast een verbeterde 108MP hoofdcamera zal er een 12MP ultra-groothoekcamera en twee 10MP telefoto camera’s worden ingebouwd voor 3x en 10x optische zoom.

Verwacht wordt dat Samsung de Galaxy S22 serie halverwege februari 2022 officieel zal aankondigen. Hiervoor zal een virtueel Galaxy Unpacked evenement opgezet worden. Het nieuwe trio zal waarschijnlijk in de laatste week van februari in de verkoop gaan. Lees hier meer over de verwachte prijs & release datum.

Note to publishers : The Samsung Galaxy S22+ / S22 Ultra poster shown in this publication is official marketing material from Samsung Electronics. The 3D product renders are created by Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, based on the model of Parvez Khan, aka Technizo Concept. The images are based on the latest rumors. This product is not yet for sale. Samsung is expected to release the S22 series in February 2022. You can use the images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.