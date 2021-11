Samsung Galaxy S22 prijs, release datum en kleuren De Galaxy S22 serie komt eraan. De meeste specs en het design is al bekend. Lees hier meer over de verwachte prijs, de kleuren en de verkrijgbaarheid.

Naarmate de tijd verstrijkt komt de release van de Samsung Galaxy S22 serie steeds dichterbij. Er worden opnieuw drie modellen verwacht, een basismodel, een Galaxy S22 Plus en een Galaxy S22 Ultra. De afgelopen periode is er al veel bekend geworden aangaande de specs en het design van de nieuwe toestellen. Met name het Ultra model krijgt een geheel nieuw ontwerp, dat veel weg zal hebben van de Galaxy Note 20 Ultra – inclusief de rechte hoeken en het S Pen compartiment. Nu nagenoeg alle details al bekend zijn omtrent de nieuwe S-serie smartphones kijken wij vast voorzichtig vooruit naar de verwachte prijs en release datum.

In eerste instantie werd de S22 serie in januari 2022 verwacht. Echter, er is nog één model die mist binnen de 2021 line-up, namelijk de Galaxy S21 FE. Dit wordt de goedkoopste telg binnen de S21 serie. Deze smartphone krijgt naar verluidt een adviesprijs van $700 USD. Vermoedelijk resulteert dit in een Europese prijs van zo’n € 750. Dit toestel zal begin januari worden gepresenteerd, waarna de release een week later zal plaatsvinden op 11 januari 2022.

Release Samsung S22 smartphone serie

Galaxy fans dienen vervolgens nog een maandje te wachten alvorens ook de Galaxy S22 serie uit de doeken wordt gedaan. De productie van de nieuwe line-up gaat in de eerste week van december van start. De nieuwe line-up zal hoogstwaarschijnlijk begin februari 2022 worden aangekondigd.

Samsung zal hiervoor een groots Galaxy Unpacked evenement opzetten, waar de pers al dan niet virtueel bij aanwezig zal zijn. Het event zal ook voor iedereen via een live stream te volgen zijn. Tijdens het event komen alle nieuwe functies uitgebreid aan bod. Ook worden op dat moment alle details omtrent de prijs en verkrijgbaarheid gedeeld.

Na de officiële productpresentatie gaat de pre-order periode van start, die een kleine twee weken zal duren. Waarschijnlijk zal de Galaxy S22 release op vrijdag 18 februari 2022 plaatsvinden, vanaf dat moment kun je de drietal modellen in de winkel kopen.

Een week later gaat de Mobile World Congress (MWC) 2022 van start in Barcelona, Spanje. Tijdens ’s werelds grootste telecombeurs zullen de nieuwe modellen worden tentoongesteld, ook de S21 FE zal daar te bewonderen zijn.

Galaxy S22 prijs verwachting

Afgelopen jaar wist Samsung vriend en vijand te verrassen door de Galaxy S21 goedkoper in de markt te zetten dan z’n voorganger. Het toestel werd €150 in prijs verlaagd, wat neerkwam op een adviesprijs van €850 (8GB/128GB). Daar stond echter wel tegenover dat er ook verschillende functies geschrapt werden.

De mobiele telefoon werd voorzien van een Full HD display en een plastic achterpaneel. Ook werd de oplader uit de verkoopverpakking gehaald. Het Plus model werd eveneens voor een lagere prijs in de markt gezet, voor €1.050 kreeg je de beschikking over 12GB/128GB geheugen. Het Ultra model kreeg ten tijde van de lancering een adviesprijs van €1.250 (12GB/128GB).

De prijsverlaging heeft echter niet het gewenste effect gehad, want de verkoop van de S21 serie is nog nooit zo laag geweest in de hele geschiedenis van de S-serie. De vraag is nu; voor welke prijs zullen de Samsung S22 modellen in de markt worden gezet?

Het lijkt er sterk op dat Samsung toch weer een prijsverhoging gaat doorvoeren. Alle modellen worden waarschijnlijk $100 duurder in de markt gezet. In Europa vertaalt zich dit waarschijnlijk in een prijsverhoging van €100. Vooralsnog zijn echter alleen de Amerikaanse prijzen gelekt. Onderstaand een overzicht van de verwachte dollar prijzen en de vermoedelijke euro prijzen.

Verwachte prijs Samsung Galaxy S22 line-up:

Galaxy S22 (8GB/128GB) : € 950 / $ 900

Galaxy S22 Plus (12GB/128GB) : €1.150 / $ 1.100

Galaxy S22 Ultra (12GB/128GB) : €1.350 / $ 1.300

Ter vergelijking, onderstaand de euro en dollar prijzen van de S21 serie:

Galaxy S21 (8GB/128GB) : € 850 / $ 800

Galaxy S21 Plus (12GB/128GB) : €1.050 / $ 1.000

Galaxy S21 Ultra (12GB/128GB) : €1.250 / $ 1.200

Verwacht wordt overigens dat de meeste telefoonmodellen volgend jaar in prijs zullen stijgen, dit heeft onder meer te maken met de aanhoudende chiptekorten. Hierdoor moeten fabrikanten beduidend meer betalen voor de processor.

Galaxy S22 pre-order periode

Tijdens de voorverkoop geeft Samsung vaak een presentje aan iedereen die een Galaxy S22 kopen. Normaliter introduceert het merk gelijktijdig met de S-serie devices ook nieuwe Galaxy Buds, deze worden dan vaak cadeau gegeven tijdens de pre-order periode.

Ditmaal zullen de draadloze oordopjes echter niet gelijktijdig met de S22 serie worden gepresenteerd. Komend jaar lijkt de Zuid-Koreaanse fabrikant twee nieuwe oordopjes in de planning te hebben staan. De Galaxy Buds Pro 2 en de Galaxy Buds Live 2.

De Buds Pro 2 wordt in het tweede kwartaal van 2022 verwacht. De Buds Live 2 zal in het derde kwartaal worden aangekondigd. Tegen die tijd zitten we in augustus, dan zal Samsung een tweede Galaxy Unpacked evenement opzetten. Vermoedelijk zullen dan ook de Galaxy Z Fold 4, de Galaxy Z Flip 4 en de Galaxy Watch 5 officieel worden geïntroduceerd. Zover is het echter nog lang niet.

Het blijft nog even de vraag wat voor een pre-order actie Samsung voor de nieuwe S-serie devices zal opzetten. Mogelijk worden de Galaxy Buds 2 meegeleverd, die in augustus dit jaar gelijktijdig met de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 werden gepresenteerd. Het zou ook kunnen dat Samsung besluit om een oplader mee te leveren – die zal namelijk niet standaard worden meegeleverd. Verwacht wordt dat Samsung binnenkort een 45W adapter zal aankondigen, ook wordt er een Power Adapter Trio met 65W support verwacht.

Het blijft overigens nog even onduidelijk hoe snel de S22 smartphones opgeladen kunnen worden. De S21 modellen bieden ondersteuning voor 25W snelladen. Volgens de geruchten zal dit gelijk blijven voor het nieuwe basismodel. De Samsung Galaxy S22 Plus en S22 Ultra daarentegen zullen vermoedelijk 45W ondersteuning bieden – net zoals al het geval was bij de in 2020 geïntroduceerde S20 Ultra en Note 20 Ultra.

Ook over de kleuren is inmiddels de nodige informatie bekend. Het basismodel en de Plus worden uitgebracht in vier kleuren: zwart, wit, groen en rose goud. Het Ultra model zal eveneens in vier kleuren verkrijgbaar zijn; zwart, wit, groen en donkerrood.

Vermoedelijk zal de groene kleur van het basis- en Plus model afwijken ten opzichte van het Ultra model. Laatstgenoemde wordt doorgaans voorzien van een donkerder kleurenpallet dat beter aansluit bij zakelijke gebruikers. Onduidelijk is of Samsung ook een serie exclusieve custom kleuren ter beschikking stelt, die uitsluitend via de website te bestellen zijn. Dat was bij de S21 serie wel het geval.