Samsung maakt Galaxy S22 Ultra ook in groene kleur Naast een zwart, wit en rood model zal er ook een groene Samsung Galaxy S22 Ultra worden uitgebracht. Aanschouw hier de realistische 3D product renders.

Eerder vandaag publiceerde LetsGoDigital een serie fotorealistische beelden van de verwachte Galaxy S22 Ultra met vernieuwd camera systeem. Verwacht wordt dat het nieuwe vlaggenschip van Samsung in ten minste drie kleuren wordt uitgebracht: zwart, wit en donkerrood. Deze kleurvarianten zijn ook in 3D renders terug te zien. Het is echter zeker niet ondenkbaar dat Samsung daarnaast nog enkele kleuren zal uitbrengen. Ten slotte is het huidige topmodel, de Galaxy S21 Ultra, ook verkrijgbaar in vijf kleuren – waarvan drie exclusieve kleuren, die uitsluitend via de website van Samsung op aanvraag te bestellen zijn.

Eerder vandaag werd bekend dat de Samsung S22 Ultra ook in het groen zal verschijnen. Van het basismodel en het Plus model is al langer bekend dat er ook een groene variant in aantocht is. Op basis van dit nieuws heeft Parvez Khan, aka Technizo Concept, in sneltreinvaart een serie nieuwe 3D renders gemaakt waarin het groene model is opgenomen.

Het waren onze Nederlandse collega’s bij GalaxyClub die via Twitter lieten weten dat de Galaxy S22 Ultra ook in het groen zal worden uitgebracht. LetsGoDigital heeft soortgelijke signalen opgevangen uit de toeleveringsketen. Het blijft echter nog onbekend om wat voor een groentint het zal gaan. Ook is het nog onduidelijk of groen één van de standaardkleuren wordt of dat Samsung er opnieuw voor zal kiezen om een aantal custom kleuren ter beschikking te stellen.

Voor de product renders is Technizo Concept ervan uitgegaan dat het een soortgelijke donkergroene kleurtint wordt als Samsung recentelijk heeft toegepast bij de Galaxy Z Fold 3. Ten slotte wordt het topmodel van de S-serie doorgaans ook uitgebracht in een donker kleurenpallet.

Het is daarbij niet zeker ondenkbaar dat de groene kleur van de Galaxy S22 en S22 Plus zal afwijken (lichter zal zijn) ten opzichte van het groene S22 Ultra model. Zodoende krijgt het topmodel een extra chique en zakelijke uitstraling.

Samsung realiseert zich terdege dat het uitbrengen van meerdere kleuren kan bijdragen aan extra hoge verkoopaantallen. Afgelopen week organiseerde de Zuid-Koreaanse fabrikant nog een groots virtueel Galaxy Unpacked Part 2 event, waarbij de meeste aandacht uitging naar de Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition. Dit toestel biedt exact dezelfde features als de reguliere Z Flip 3. Bij de Bespoke Edition is het echter mogelijk om de kleuren van de twee vouwbare panelen zelf samen te stellen.

Verwacht wordt dat de Samsung Galaxy S22 serie rond februari 2022 officieel wordt geïntroduceerd. Hoewel veruit de meeste specs al zijn gelekt, zullen er de komende weken ongetwijfeld meer details bekend worden omtrent additionele kleuren, optionele accessoires en soortgelijke informatie. Ook de prijs en release datum is vooralsnog een geheim.

