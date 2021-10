Samsung Unpacked: Galaxy S22 Ultra Hoge resolutie renders tonen Samsung Galaxy S22 Ultra in fotorealistische omgeving. Zo komt het nieuwe topmodel binnen de 2022 S-serie eruit te zien.

De afgelopen weken is er veel geschreven over de nieuwe S-serie modellen die begin 2022 zullen worden aangekondigd tijdens het Samsung Galaxy Unpacked event. Een week geleden wist LetsGoDigital het camera design van de Galaxy S22 Ultra te onthullen. LetsGoDigital liet hoge kwaliteit product renders maken, aan de hand van exclusieve informatie verkregen van de Zuid-Koreaanse oud-Samsung medewerker Super Roader. Uit deze info bleek dat Samsung het nieuwe topmodel binnen de Galaxy S-serie zal uitrusten met een waterdruppel camera systeem.

In de tussentijd is in-house grafisch designer Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, aan de slag gegaan met het Galaxy S22 Ultra model van Technizo Concept, om de smartphone ditmaal in een fotorealistische omgeving te plaatsen – alsof de toestellen worden gedisplayed tijdens Samsung Unpacked. Het is voor het eerst dat twee designers samenwerken, om tot een extra realistisch resultaat te komen. De nieuwe 4K en 8K renders geven dan ook een nog betere impressie hoe dit telefoonmodel er in real-life uit komt te zien.

Samsung Galaxy S22 Ultra met waterdruppel camerasysteem

Velen vragen zich nu af wat ze moeten geloven. Het is ten slotte niet voor het eerst dat het camera systeem van de S22 Ultra in beeld is gebracht. De Franse leaker OnLeaks meldde enige tijd geleden dat het om een P-vormig camera eiland zou gaan. Ice Universe wist dat het geen P-vorm zou worden en verwachte dat Samsung de S22 Ultra zou voorzien van een 11-vormig camera eiland. Zodoende circuleerden er een hoop verschillende varianten.

Het waterdruppel design zoals LetsGoDigital afgelopen week toonde is inmiddels bevestigd, nu er op het Chinese social media platform Weibo een foto circuleert van een achterpaneel waarop een vijftal camera gaten te zien zijn. Uit de gelekte foto valt op te maken dat Samsung het camera eiland ditmaal zo minimalistisch mogelijk wilt houden. Het design is vergelijkbaar met de budget Galaxy A32. Samsung heeft deze designstijl overigens overgenomen van LG Electronics – die de LG Velvet voorzag van een soortgelijk water drop camera.

Toch blijft er met het gelekte achterpaneel nog één vraagteken bestaan. Hoe zit het met de laser autofocus sensor en de flitser? In de door LetsGoDigital gemaakte renders zijn ten slotte 6 rondjes te zien – vier camera’s, een flitser en een laser autofocus sensor. Volgens Ice Universe is dit mogelijk te verklaren doordat het gelekte achterpaneel een incomplete versie is – zonder opening voor de flitser.

Over de camera configuratie is inmiddels ook het nodige bekend. De Samsung S22 Ultra wordt uitgerust met een viervoudig camerasysteem, bestaande uit een 108MP hoofdcamera, een 12MP camera met ultra-groothoek lens en twee 12MP telefoto lenzen – met 3x en 10x optische zoom. Alle camera’s zullen over optische beeldstabilisatie beschikken – wat voor het eerst is voor de ultra-groothoekcamera.

Ook de resolutie van de zoom camera’s wordt opgekrikt. Het waren twee 10MP camera’s bij de Galaxy S21 Ultra. Bij de S22 Ultra zullen beide telefoto zoom camera’s worden voorzien van 12MP beeldsensoren. De 40 megapixel selfiecamera wordt hoogstwaarschijnlijk gehandhaafd.

Samsung zal opnieuw kiezen voor een punch-hole selfiecamera. Oftewel, er wordt een ponsgat in het scherm gemaakt om de selfiecamera te herbergen. De under-display camera zoals toegepast in de Galaxy Z Fold 3 zal eerst verder worden doorontwikkeld, alvorens Samsung deze selfiecamera technologie ook voor een S-serie device wil inzetten.

Samsung S22 Ultra met Galaxy Note design

Het nieuwe Ultra model krijgt minder afgeronde hoeken dan voorheen. Zodoende is er voldoende ruimte om een S Pen compartiment te integreren, zoals we gewend zijn van de Galaxy Note modellenreeks. Via de linker onderzijde zal het mogelijk worden om de S Pen in de behuizing van de telefoon op te bergen.

Hoewel de S21 Ultra ook compatibel is met de styluspen van Samsung, werd dat model niet voorzien van een compartiment. In plaats daarvan heeft Samsung optionele accessoires uitgebracht, in de vorm van smartphone hoesjes met een S Pen opbergvakje. Dit gaat bij de S22 Ultra dus veranderen.

Samsung Note gebruikers vinden dit uiteraard goed nieuws. Zodoende blijft de befaamde Note-serie voortleven – hoewel de nieuwe modellen vanaf 2022 dus binnen de S-serie zullen worden geplaatst. Online zijn er echter ook minder enthousiaste reacties te lezen. Niet zo vreemd, want fans die gecharmeerd waren van het ronde design van de S20 Ultra / S21 Ultra en/of geen meerwaarde zien in een S Pen, zullen ditmaal moeten uitwijken naar de minder geavanceerde Galaxy S22 Plus.

6,8” Curved AMOLED display

Over het scherm van de Samsung Galaxy S22 Ultra is inmiddels ook het nodige bekend. Het nieuwe vlaggenschip wordt uitgerust met een 6,8-inch AMOLED scherm. Het wordt het enige S-serie model met een afgerond display en een WQHD+ resolutie. Ook de adaptieve 120Hz refresh-rate zal opnieuw beschikbaar zijn.

De schermranden worden verder verkleind, zo blijkt uit een drietal foto’s die afgelopen week door Ice Universe werden gepubliceerd via Twitter. Hierop is het scherm van de Galaxy S22 Ultra te zien, inclusief de smalle zwarte schermranden. Deze zullen overigens nog altijd niet geheel symmetrisch zijn – de onderste schermrand blijft het dikst.

De Galaxy S22 serie worden de eerste Samsung smartphones die uit de doos op het nieuwe Android 12 besturingssysteem zal draaien. Hier heeft Samsung de One UI 4 gebruikersinterface voor ontworpen, waarvan het bedrijf inmiddels een eerste preview heeft gegeven. Ook is de bèta variant inmiddels al te downloaden.

Verwacht werd dat er tijdens het Samsung Unpacked Part 2 event, dat afgelopen week plaatsvond, meer details zou worden vrijgegeven over One UI 4. In plaats daarvan heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant de Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition aangekondigd, evenals de Galaxy Buds 2 en Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné edition. De final versie van One UI 4 laat dus nog even op zich wachten. Desondanks wordt verwacht dat Samsung nog voor het eind van 2021 een Android 12 update zal uitrollen voor de S21 modellen.

Uiteraard zullen de high-end S-serie smartphones worden voorzien van de meest krachtige chipset van het moment. Het Ultra model zal net als de Galaxy S22 en de Galaxy S22 Plus worden aangedreven door de nieuwe Samsung Exynos 2200 SoC.

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt deze chip voorzien van een AMD RDNA2 GPU, met ray-tracing technologie – zoals we kennen van laptops en game consoles, denk aan de Sony PS5 en Xbox Series X. Hoewel de modellen in Europa worden uitgerust met de Exynos 2200, zal in veel andere werelddelen de Qualcomm Snapdragon 898 worden ingezet. Beide bieden uiteraard 5G ondersteuning.

Verder is het aannemelijk dat Samsung meerdere geheugenvarianten beschikbaar zal stellen. Dat is ook wenselijk, het wordt immers niet mogelijk om het geheugen uit te breiden middels een geheugenkaartje. Vermoedelijk zal de basisvariant over 12GB/128GB beschikken, daarnaast wordt er een 256GB en een 512GB model verwacht. Vooralsnog zijn er geen tekenen dat Samsung ook een 1TB model zal uitbrengen, zoals Apple wel heeft gedaan bij de tweetal iPhone 13 Pro modellen.

Ten slotte zal Samsung de Galaxy S22 Ultra naar verwachting voorzien van een 5.000 mAh batterij. Deze zal ondersteuning bieden voor 45W bedraad opladen. Een oplader zal echter niet in de verkoopverpakking worden inbegrepen, deze dien je als losse accessoire te kopen.

Introductie Galaxy S22 serie tijdens Samsung Unpacked 2022

Aangaande de prijs, vermoedelijk zal de Samsung Galaxy S22 Ultra niet goedkoper worden dan z’n voorganger. De S21 Ultra werd afgelopen jaar met €100 in prijs verlaagd. Het toestel kreeg een vanaf prijs van €1.250 (12GB/128GB). Bij het nieuwe model zal de S Pen naar alle waarschijnlijkheid worden inbegrepen, waardoor het aannemelijk is dat de S22 Ultra voor om en nabij de €1.300 in de verkoop zal gaan.

Jaarlijks wordt er een Samsung Galaxy Unpacked evenement georganiseerd om de nieuwe S-serie modellen officieel aan te kondigen. Verwacht wordt dat de langverwachte Galaxy S21 FE in januari 2022 zal verschijnen, voor dit toestel zal echter geen groots event worden opgezet.

Een maand later, in februari, zal de Samsung S22 serie officieel worden geïntroduceerd – voor deze devices zal wel een Galaxy Unpacked event worden opgezet, om de nieuwe modellen met veel spektakel aan te kunnen kondigen. Op 28 februari 2022 gaat MWC 2022 van start in Barcelona, Spanje. De nieuwe telefoonmodellen zullen naar alle waarschijnlijkheid tentoongesteld worden tijdens deze jaarlijkse, drukbezochte telecombeurs.

