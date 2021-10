Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition Samsung brengt Bespoke Editie uit van populaire Galaxy Z Flip 3. Het design van de vouwtelefoon is naar wens aanpasbaar, met keuze uit 49 kleurvarianten.

Toon pagina inhoud

Gisteren heeft het Galaxy Unpacked Part 2 evenement plaatsgevonden. Tijdens het online event heeft Samsung de Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition uitgebracht evenals de Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné Limited Edition. De Watch 4 smartwatch en de Z Flip 3 opvouwbare smartphone werden beiden in augustus geïntroduceerd tijdens Galaxy Unpacked (Part 1). Samsung weet goede verkoopresultaten te behalen met deze nieuwe producten. Door nu een aanvullende variant uit te brengen kan het bedrijf een extra boost geven aan de verkoopaantallen.

De Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition biedt exact dezelfde features als de reguliere Flip 3. De benaming ‘Bespoke’ past Samsung reeds toe voor enkele van haar aanpasbare huishoudelijke apparaten – denk aan de Bespoke koelkast – waarvan je de kleuren zelf kunt bepalen per paneel. Een leuke manier om jezelf te onderscheiden van de rest. Dit principe heeft Samsung nu ook voor het eerst toegepast binnen de mobile branche.

Samsung Z Flip 3 Bespoke verkrijgbaar in 49 kleurcombinaties

De Galaxy Z Flip 3 Bespoke is vooralsnog uitsluitend verkrijgbaar via de Samsung.com website. Via de Bespoke Studio kun je jouw eigen design samenstellen. De website toont een interface waarbij je de kleuren van de telefoon kunt bepalen, per paneel. Oftewel de front-cover kun je een andere kleur geven dan de back-cover. Het zwarte vlak rondom het camera systeem is niet in kleur aanpasbaar. Zodoende krijg je een driekleurige telefoon – vergelijkbaar met de deze week officieel geïntroduceerde Google Pixel 6 smartphones.

Er zijn vijf kleuren om uit te kiezen: blauw, roze, geel, wit en zwart. Daarnaast zijn er twee kleuren frames beschikbaar : zwart en zilver. Zodoende zijn er maar liefst 49 mogelijke kleurcombinaties voorhanden, om van jouw Galaxy Z Flip 3 een unieke telefoon te maken. Mocht er door de tijd heen behoefte ontstaan aan een andere kleur, dan kun je het paneel vervangen met een nieuwe kleur.

Ook de Galaxy Watch 4 is aanpasbaar. Je kunt verschillende kleuren, maten en bandstijlen mixen en matchen – net zolang totdat je jouw favoriete design hebt samengesteld. Middels een software-update zullen er nog meer mogelijkheden voor personalisatie ontstaan – denk aan een reeks nieuwe wijzerplaten, een op maat gemaakte valdetectiefunctie en een nieuwe ‘klop, klop’ polsbeweging feature – om je meest gebruikte apps te activeren.

Features, prijs en kleuren

Het is overigens voor het eerst dat Samsung een online event heeft georganiseerd, puur gericht op het uitbrengen van nieuwe kleuren voor bestaande producten. De Samsung Galaxy Z Flip 3 slaat bijzonder goed aan, mede dankzij de gunstige prijs en de verschillende kleurvarianten.

De foldable smartphone heeft een adviesprijs van €1.050 en is standaard verkrijgbaar in de kleuren Phantom Black, Cream, Green en Lavender. Daarnaast zijn er via de website van Samsung drie exclusieve kleuren beschikbaar: Gray, White en Pink.

Aangaande de features, de Z Flip 3 beschikt over een 6,7-inch flexibel scherm met een Full HD+ resolutie en een 120Hz refresh-rate. Het cover-scherm aan de voorzijde is vergroot, het betreft een 1,9-inch Super AMOLED scherm. De Android 11 smartphone met One UI 3.1 interface biedt een fijne gebruikerservaring. Dankzij de integratie van een Qualcomm Snapdragon 888 5G SoC met 8GB werkgeheugen biedt deze vouwtelefoon snelle en krachtige prestaties in een compact jasje. De Samsung Z Flip 3 is verkrijgbaar in twee geheugenvarianten: 128GB en 256GB opslaggeheugen.

Er is een 10 megapixel selfie-camera ingebouwd. Daarnaast is er een dubbele camera beschikbaar, die direct naast het cover-scherm is gesitueerd. Dit camerasysteem bestaat uit een 12 megapixel groothoeklens en een 12 megapixel ultra-groothoeklens. Video’s kunnen in 4K resolutie @ 60fps worden vastgelegd. Verder is de Flip 3 voorzien van stereo speakers tuned by AKG.

Om het toestel te ontgrendelen is er een vingerafdruksensor ingebouwd, die aan de zijkant in de power-knop is geïntegreerd. Samsung voorziet de Galaxy Z Flip 3 van een 3.300 mAh batterij die ondersteuning biedt voor 15W bedraad en 10W draadloos opladen. Een oplader wordt overigens niet standaard meegeleverd.

Waar kun je de Galaxy Z Flip 3 Bespoke kopen?

De Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition is vanaf heden verkrijgbaar in Zuid-Korea, Amerika, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Canada en Australië. Dit model is uitsluitend verkrijgbaar als 256GB variant. De adviesprijs is vastgesteld op $1.100 USD. Nederland hoort vooralsnog niet tot de landen waar Samsung de Bespoke Edition zal voeren. Geïnteresseerden zullen moeten uitwijken naar Duitsland.

Zodra de bestelling is geplaatst, wordt de opvouwtelefoon op maat gemaakt en geleverd in een speciale editie-verpakking met een Bespoke Edition-achtergrond en een Cover Screen die overeenkomt met de kleuren van het apparaat. De Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition wordt geleverd met een jaar Samsung Care+ bescherming – een telefoon verzekering waarmee je gedekt bent tegen onopzettelijke schade, inclusief schermvervanging, waterschade en vervanging van de achterkant.

De adviesprijs van de Samsung Watch 4 Bespoke Edition is vastgesteld op $270 USD. De Watch 4 Classic Bespoke is verkrijgbaar voor $350 USD.