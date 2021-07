Galaxy Unpacked 2021 event voor Samsung Z Fold 3 en Z Flip 3 Op 11 augustus zal Samsung een groots Galaxy evenement organiseren, voor de onthulling van diverse opvouwbare smartphones, smartwatches en oordopjes.

Doorgaans organiseert Samsung twee keer per jaar een Galaxy Unpacked evenement. De eerste editie vond begin dit jaar plaats, toen de Samsung Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra werden aangekondigd. Normaliter vindt er in augustus nog een Samsung Unpacked plaats, voor de introductie van de Galaxy Note modellen. Enige tijd geleden maakte de Zuid-Koreaanse fabrikant echter duidelijk dat er dit jaar geen Galaxy Note 21 zal verschijnen. Dat betekent echter niet dat er komende maand geen evenement zal plaatsvinden, Samsung heeft gelukkig nog voldoende andere interessante producten om te introduceren.

Afgelopen maand suggereerde LetsGoDigital al dat Galaxy Unpacked 2021 waarschijnlijk op woensdag 11 augustus zal plaatsvinden. Dit is geen blinde gok, Samsung kiest altijd voor de eerste helft van augustus. Daarnaast vindt de introductie eigenlijk altijd op een woensdag plaats, waarna de pre-order verkopen op vrijdag van start gaan. Daarmee rekening houdende blijven er nog maar twee data over; 4 of 11 augustus.

Hoewel de officiële uitnodigingen nog verstuurd moeten worden door Samsung, zijn er inmiddels meerdere die geloven dat het Unpacked evenement op 11 augustus 2021 wordt ingepland. Zo meldde dataminer Tron twee dagen geleden op Twitter dat het Unpacked event op 11 augustus zal plaatsvinden, om 10am EST.

De tijd komt overeen met voorgaande jaren, omgerekend naar Nederlandse tijd zou de presentatie om 16:00 van start moeten gaan. Uiteraard zal de persconferentie via een live stream te volgen zijn. Inmiddels hebben we ook al een goede impressie welke producten Samsung zal presenteren.

Samsung Galaxy Z Fold 3

De afgelopen periode is er ontzettend veel geschreven over de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. Beide opvouwbare smartphones zullen komende maand officieel geïntroduceerd worden. Vermoedelijk zijn beide modellen eind augustus al verkrijgbaar.

De Z Fold 3 wordt hoogstwaarschijnlijk de allereerste vouwtelefoon van Samsung met een under-display camera (UDC). Even werd er gedacht dat Samsung er toch vanaf ziet om de camera onder het flexibele scherm te verwerken, maar inmiddels zijn er persafbeeldingen online verschenen waarop wel degelijk te zien is dat de nieuwe Fold over een under panel camera zal beschikken.

Ook nieuw wordt de compatibiliteit met de S Pen. Begin dit jaar werd de Galaxy S21 Ultra ook compatibel gemaakt met de styluspen van Samsung. De Samsung Z Fold 3 wordt de allereerste vouwtelefoon die met een stylus te gebruiken is. Deze zal overigens niet standaard worden meegeleverd, ook zal de vouwtelefoon niet over een styluscompartiment beschikken. Door dit jaar twee andere modellen uit te brengen met S Pen functionaliteit kan Samsung teleurgestelde Galaxy Note gebruikers wel enigszins tegemoet te komen, want een nieuwe Note wordt pas in 2022 verwacht.

Vermoedelijk blijft de camera set-up ongewijzigd ten opzichte van de Galaxy Z Fold 2. Dat zou betekenen dat er een 12 megapixel groothoekcamera, een 12 megapixel ultragroothoekcamera en een 12 megapixel telefoto camera wordt geïmplementeerd. Daarmee zal het camerasysteem van de Z Fold 3 onder doen ten opzichte van de Galaxy S21 / S21+. Laatstgenoemde modellen zijn namelijk uitgerust met een 64 megapixel telefoto camera.

Samsung Galaxy Z Flip 3

De Samsung Z Flip 3 is het clamshell model, dit toestel zal de Z Flip 5G opvolgen. Een Galaxy Z Flip 2 is nooit geïntroduceerd, maar doordat dit model gelijktijdig met de Z Fold 3 wordt aangekondigd heeft Samsung besloten om de benamingen gelijk te trekken.

De opvouwbare smartphone krijgt een groter cover-display dan voorheen. Het kleine 1,1” display zal worden vervangen voor een 1,84” variant – waar ongetwijfeld meer content op getoond kan worden. Ook wordt het toestel duurzamer, denk aan een IP-rating en nieuwe Ultra Thin Glass (UTG 2.0) technologie.

Daarnaast zal het flexibele scherm ditmaal ondersteuning bieden voor de 120Hz refersh-rate. Dit was slechts 60Hz bij de Z Flip. Opmerkelijk is ook de nieuwe dual-tone kleurstelling. Het camerasysteem en het cover-scherm worden voorzien van een zwarte glasplaat, die qua kleur zal afwijken van de rest van de behuizing.

Even leek Samsung ook een extra goedkope Galaxy Z Flip 3 Lite uit te willen brengen, dit model is echter gecanceld – wegens chiptekorten. Het goede nieuws is wel dat Samsung de verkoopprijs van de Galaxy Z Flip 3 zal verlagen. Afgelopen jaar kreeg het clamshell model een adviesprijs van €1500. Dit jaar zal de verkoopprijs mogelijk uitkomen op zo’n €1300 / €1350.

Daarnaast is het niet ondenkbaar dat Samsung een Galaxy Z Flip 3 Thom Browne Limited Edition zal aankondigen – zoals afgelopen jaar ook het geval was. Hetzelfde geldt voor een Galaxy Z Fold 3 Limited Edition.

Samsung Galaxy S21 FE

Lange tijd werd gedacht dat de Galaxy S21 FE ook haar opwachting zou maken tijdens het aanstaande Samsung Galaxy Unpacked 2021 event. Hier lijkt echter geen sprake meer van te zijn, wegens chiptekorten heeft Samsung noodgedwongen moeten besluiten om de release uit te stellen tot onbekende datum.

Menigeen verwacht nu dat de Fan Edition rond oktober zal arriveren, zoals ook het geval was bij de S20 FE. Samsung had deze datum echter naar voren willen halen, zodat er een langere tijd zit tussen de introductie van de S21 FE en die van de Galaxy S22 – Laatstgenoemde serie wordt namelijk alweer in januari 2022 verwacht.

In verhouding met vorig jaar krijgt het nieuwe model een iets kleiner display, het zou gaan om een 6,4” Super AMOLED display met een Full HD+ resolutie en een 120hz refresh-rate. Vanzelfsprekend wordt ook de hardware en de software vernieuwd.

Volgens de laatste geruchten zal de Samsung S21 FE ook extra snel opgeladen kunnen worden. De andere S21 modellen ondersteunen snelladen met een maximaal laadvermogen van 25W, bij de S21 Fan Edition wordt dit naar verluidt 45W. Dit zou absoluut een welkome verbetering zijn!

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Samsung zal komende maand ook twee nieuwe horloges aankondigen, de Galaxy Watch 4 en de Watch 4 Classic. De ‘Classic’ benaming is niet eerder door Samsung toegepast binnen de Galaxy Watch line-up. Dit model zal de Watch 3 vervangen. De ronde horlogekast en de roterende ring blijven gehandhaafd.

Er worden drie formaten verwacht, een 42mm, een 44mm en een 46mm model, met keuze uit een roestvrijstalen (RVS) of titanium horlogekast. Uiteraard zullen er ook meerdere kleuren en verschillende bandjes beschikbaar worden gesteld, om het horloge naar wens vorm te geven.

De nieuwe Samsung smartwatch zal voor het eerst draaien op het Wear OS van Google, in combinatie met de nieuwe One UI Watch interface die Samsung tijdens MWC 2021 heeft aangekondigd. Dankzij het nieuwe besturingssysteem zal er een veel nauwere integratie plaatsvinden tussen het horloge en je mobiele telefoon.

De Samsung Galaxy Watch 4 Classic zal ook voorzien worden van een MIL-STD 810G certificering, naast de 5 ATM rating. Dat houdt in dat het slimme horloge van Samsung niet alleen stof- en waterdicht is, maar ook schok- en valbestendig.

Samsung Galaxy Watch 4

De Galaxy Watch 4 wordt de opvolger van de Galaxy Watch Active 2. De benaming kan daardoor enigszins verwarrend zijn. Ten slotte wordt de Watch 3 opgevolgd door de Watch 4 Classic. Beide modellen zullen draaien op het Wear OS besturingssysteem.

Van de Watch 4 worden twee formaten verwacht; een 41mm dames horloge en een 45mm heren horloge. De roestvrijstalen horlogekast zal verkrijgbaar zijn in het zwart, zilver en rosé goud. Daarnaast wordt er een titanium versie verwacht. Online zijn er ook al verschillende kleuren horlogebandjes verschenen, variërend van zwart, zilver, groen en beige tot rood en geel.

Uiteraard is deze smartwatch uitstekend inzetbaar om al je sport activiteiten te tracken, je gezondheid in de gaten te houden en je slaap te monitoren. Er zullen tal van training en work-out programma’s beschikbaar zijn. Ook dit model wordt voorzien van een 5 ATM rating en een MIL-STD 810G certificering.

Even werd er gedacht dat de Watch 4 ook wordt uitgerust met sensoren om je bloedsuikerspiegel te kunnen meten. Dit lijkt echter niet het geval te zijn. Mogelijk dat we hiervoor moeten wachten tot de introductie van de Galaxy Watch 5 serie, in 2022.

Samsung Galaxy Buds 2

Ten slotte zal Samsung nieuwe oordopjes aankondigen, de Galaxy Buds 2. Het gaat niet om de opvolger van de Galaxy Buds Pro, die begin dit jaar werden aangekondigd ten tijde van de Samsung Galaxy S21 serie. In plaats daarvan gaat het om de opvolger van de originele Galaxy Buds.

De geluidskwaliteit van de Galaxy Buds 2 wordt minder goed dan die van de Buds Pro. Mede daarom zullen de Buds 2 ook goedkoper in de markt worden gezet dan de Pro variant. De nieuwe oordopjes zullen wel Active Noise Cancelling (ANC) technologie ondersteunen,

De Samsung Galaxy Buds 2 zullen in verschillende kleuren worden uitgebracht, uit gelekte afbeeldingen is gebleken dat er een donkergroen, zwart, paars en wit model zal arriveren. Ongeacht welke kleur je prefereert, de oordopjes worden geleverd met een witte oplaadcase.

Even werd er gedacht dat de Samsung Galaxy Tab S8 tablet serie gelijktijdig geïntroduceerd zou worden. Ten slotte werden de Samsung Galaxy Tab S7 en S7 Plus afgelopen jaar ook tijdens het Galaxy Unpacked Summer event aangekondigd. Het jaar ervoor was het de beurt aan de Tab S6.

Eerder dit jaar waren er geruchten dat er ditmaal 3 modellen zullen verschijnen, naast een basis en een Plus model zou Samsung ook voornemens zijn om een extra groot Ultra model uit te brengen. Vooralsnog zijn er echter bijzonder weinig indicaties die erop duiden dat de Galaxy Tab S8 serie in augustus zal arriveren. Het lijkt er sterk op dat deze tablets op een later moment zullen worden aangekondigd. Mogelijk dat hiertoe is besloten omdat het bedrijf onlangs nog de Galaxy Tab S7 FE en Galaxy Tab A7 Lite heeft uitgebracht.