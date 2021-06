Samsung Galaxy Tab A7 Lite goedkope tablet voor onderweg De Galaxy Tab A7 Lite is de nieuwste budget tablet van Samsung. Met een handzaam 8,7-inch display, ideaal voor het hele gezin en voor onderweg.

Samsung heeft twee nieuwe tablets aangekondigd. Naast een grote 12,4-inch Galaxy Tab S7 FE is er ook een handzame tablet met een 8,7-inch scherm geïntroduceerd, de Galaxy Tab A7 Lite. Binnen de Tab A-serie vind je betaalbare tablets die geschikt zijn voor het hele gezin. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het om een goedkope variant van de halverwege 2020 uitgebrachte Galaxy Tab A7.

De nieuwe betaalbare tablet van Samsung heeft een modern design met slanke schermranden. Het 8,7-inch TFT display biedt een WXGA+ resolutie van 1340×800 pixels. Dankzij de compacte vormgeving en het duurzame metalen frame is het ook een ideaal apparaat om mee te nemen, bijvoorbeeld in de auto.

Samsung Tab A7 Lite specificaties

De tablet wordt aangedreven door een octa-core Mediatek Helio P22T processor met 3GB werkgeheugen. Standaard wordt er 32GB aan opslaggeheugen ingebouwd, dat uitbreidbaar is met een microSD geheugenkaart van maximaal 1TB. Het multimedia apparaat draait op het Android 11 besturingssysteem, in combinatie met de One UI 3.1 gebruikersinterface van Samsung.

Voor het voeren van videogesprekken is een 2 megapixel front-camera beschikbaar. Daarnaast is er aan de achterzijde een 8 megapixel camera geplaatst. Video’s kunnen worden opgenomen in Full HD resolutie @ 30fps. Verder is de Samsung Tab A7 Lite uitgerust met dual stereo speakers met ondersteuning voor Dolby Atmos geluidstechnologie.

De 5.100 mAh batterij is voldoende krachtig om uren van content te genieten. Opladen gaat via de USB Type-C aansluiting. De Samsung tablet biedt ondersteuning voor 15 Watt snelladen, een oplader wordt echter niet meegeleverd in de verkoopverpakking. Verder is er een 3.5mm koptelefoon aansluiting voorhanden, waardoor het ook mogelijk is om bedraad muziek te luisteren.

Prijs & verkrijgbaarheid

De nieuwe Galaxy tablet wordt 18 juni 2021 uitgebracht in de kleuren Grey en Silver. De vanaf prijs is vastgesteld op €170, hiervoor ontvang je het WiFi-only model. Daarnaast zal er een 4G LTE model worden uitgebracht. Ben je op zoek naar een 5G tablet, dan kan de eveneens nieuwe geïntroduceerde Galaxy Tab S7 FE een goed alternatief bieden.

Kijken we naar z’n grotere broer, de Galaxy Tab A7 werd in september 2020 uitgebracht voor €260. Inmiddels is dit model behoorlijk in prijs gezakt. Gemiddeld betaal je voor deze Android 10 tablet, op het moment van schrijven, zo’n €180. Dat scheelt slechts €10 met het Lite model, waardoor het extra interessant is om beide modellen met elkaar te vergelijken.

Bij de Galaxy Tab A7 Lite wordt bijvoorbeeld geen oplader meegeleverd, terwijl het 2020 model nog wel met een 15W snellader wordt geleverd. Deze nieuwe trend is Samsung ingeslagen ten tijde van de introductie van de Galaxy S21 serie, begin dit jaar. Het Lite model is ook kleiner (8,7” vs 10,4”), maar beschikt wel over de nieuwste software (Android 11 ipv Android 10). Qua processorkracht en geheugen bieden beide modellen vergelijkbare prestaties.