Oppo Pad tablet draait op Android 12 Oppo betreedt de tablet markt met de Oppo Pad. Is deze 11-inch Android tablet met Oppo Pencil de moeite waard of slaat het bedrijf de plank helemaal mis?

Oppo heeft een serie nieuwe producten aangekondigd. Naast de Oppo Find X5 Lite, de Find X5 en de Find X5 Pro smartphones is ook de Oppo Watch Free fitness tracker aangekondigd. Daarnaast is in thuisland China de eerste tablet van het merk geïntroduceerd, genaamd de Oppo Pad. Het gaat om een relatief goedkope tablet met een groot 11-inch scherm.

Met de Oppo Pad probeert het bedrijf de concurrentie aan te gaan met gerenommeerde merken als Apple en Samsung. De Apple iPad behoort al jaren tot de meest populaire tablets. Op het gebied van Android tablets is Samsung de onbetwiste leider.

Sinds afgelopen week is de Samsung Galaxy Tab S8 verkrijgbaar. De specificaties van de Oppo tablet zijn erg vergelijkbaar met dit mobiele apparaat. De prijs van de Chinese variant is uiteraard goedkoper, zodoende probeert Oppo als nieuwkomer marktaandeel te vergaren.

Oppo Pad versus Samsung Galaxy Tab S8

Op papier kan de Oppo Pad aardig meekomen met de Tab S8, toch zijn er een aantal belangrijke verschillen te constateren. Het voornaamste verschil is te vinden in de software ondersteuning. Samsung verstrekt maar liefst 4 jaar Android OS updates en 5 jaar beveiligingsupdates. Bij Oppo is dit beperkt tot slechts 2 jaar. Dat betekent feitelijk dat jouw mobiele apparaat na 2 jaar al niets meer waard is. Dit is zeker iets dat je dient te beseffen alvorens je kiest voor een Oppo telefoon of tablet.

Ook op hardware gebied moet de Pad het afleggen ten opzichte van de Galaxy Tab S8. Samsung maakt gebruik van de nieuwste SoC, terwijl Oppo de één jaar oudere Qualcomm Snapdragon 870 inzet. Ook de accucapaciteit is beduidend lager. Waar Samsung de Tab S8 heeft uitgerust met een 8.000 mAh batterij moet de Oppo Pad het doen met een 6.000 mAh batterij die ook nog eens beduidend langzamer op te laden is – 20W ten opzichte van 45W.

Een ander belangrijk verschil is te vinden in de bijgeleverde styluspen. De Oppo tablet is compatibel met de genaamde Oppo Pencil. Deze pen is echter beduidend minder accuraat dan de S Pen die Samsung meelevert. Door de hogere vertraging van 17,5ms (versus 9ms bij de Tab S8 en 2,8ms bij de Tab S8 Plus / Ultra) voelt het schrijven met de Oppo Pencil een stuk minder natuurlijk aan. De vertraging is ook daadwerkelijk voelbaar, wat het gebruikersgemak niet ten goede komt – zo wijzen de eerste preview publicaties uit.

Niet zo vreemd natuurlijk, tot slot is Oppo nieuw in de markt van tablets. De Apple iPad en Samsung Galaxy Tab devices zijn jaar na jaar voorzien van nieuwe slimme functies, die onmogelijk in een keer allemaal gekopieerd kunnen worden.

Oppo Android tablet specs & kenmerken

Aangaande de specificaties, de Oppo Pad is uitgerust met een 11-inch LCD display met een 2560×1600 pixel resolutie. Het scherm biedt een 120Hz refresh-rate en een piekhelderheid van 480 nits.

De eerste Oppo tablet draait op Android 12 in combinatie met de ColorOS 12.1 gebruikersinterface. Onder de motorkap is de Qualcomm Snapdragon 870 chipset geplaatst. Standaard wordt er 6GB RAM / 128GB opslag ingebouwd. Daarnaast is er een extra geavanceerde variant beschikbaar met 8GB RAM / 256GB opslaggeheugen.

Er is een 8 megapixel front-camera ingebouwd voor het maken van selfies en het voeren van videogesprekken. Daarnaast is er op de achterzijde een 13 megapixel camera geplaatst. Ook zijn er vier stereo speakers voorhanden. Er is geen vingerafdrukscanner beschikbaar, wel biedt de Pad ondersteuning voor gezichtsherkenning. Tot slot beschikt de Android tablet over een 6.000 mAh batterij die met een maximaal laadvermogen van 20W kan worden opgeladen.

Qua design heeft de Oppo Pad veel weg van de Realme Pad. Realme is een zusterbedrijf van Oppo, die in september 2021 z’n eerste tablet presenteerde. De apparaten van Oppo worden doorgaans duurder in de markt gezet dan de Realme devices, dat geldt ook voor de tablet.

Kun je deze Oppo tablet kopen in Nederland?

Het is vooralsnog onbekend of de Oppo Pad ook in Nederland wordt uitgebracht. Bij de Oppo Watch smartwatch duurde het verschillende maanden voordat het slimme horloge ook in Nederland verscheen. De kans is groot dat dit ook het geval zal zijn bij de Pad. Mogelijkerwijs zullen we zelfs moeten wachten tot de tweede generatie.

In China kun je de Oppo Pad per direct kopen voor omgerekend zo’n €400 (incl. BTW). In Europa worden de apparaten echter beduidend duurder in de markt gezet, de kans is dan ook groot dat we straks minimaal €550 moeten gaan betalen voor deze tablet.

Ter vergelijking, de Find X5 (8GB/128GB) is in China verkrijgbaar voor een vanaf prijs van 3999 CNY – omgerekend is dat € 566. Met BTW zou dit uitkomen op € 685. In Nederland wordt deze telefoon echter verkocht voor een schrikbarende vanaf prijs van € 999.