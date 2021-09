iPad 2021 is de goedkoopste tablet van Apple Nieuwe Apple iPad met 10,2” True Tone display, iPadOS 15 en een krachtige A13 Bionic chip. Met ondersteuning voor Apple Pencil 1 en Smart Keyboard.

Apple heeft haar instap iPad vernieuwd en verbeterd. Het nieuwe model is qua design onveranderd ten opzichte van de iPad 2020. De tablet met vernieuwd 10,2-inch True Tone Retina display levert dankzij de A13 Bionic-chip sterk verbeterde prestaties. De 9ste generatie draait op iPadOS 15 en beschikt over nieuwe functies zoals ‘Center Stage’. De adviesprijs is gelijk gebleven met vorig jaar, wel is de minimale opslagruimte verdubbeld naar 64GB.

Gelijktijdig met de iPad 2021 heeft Apple ook een nieuwe iPad mini 2021 aangekondigd, evenals de Apple Watch Series 7 smartwatch. Daarnaast zijn er vier nieuwe smartphones onthuld; de iPhone 13 mini, de iPhone 13, de iPhone 13 Pro en ten slotte de iPhone 13 Pro.

Nieuwe iPad met True Tone display en A13 Bionic chip

De nieuwe budget tablet heeft redelijk dikke schermranden. De Touch ID vingerafdruksensor is in de thuisknop verwerkt. Hoewel het displayformaat gelijk is gebleven heeft Apple ditmaal True Tone toegevoegd – dat voorheen alleen werd toegepast bij de duurdere modellen. True Tone stemt de content op het scherm af op de kleurtemperatuur van de kamer. Zodoende zien beelden er natuurlijk uit en behoudt de tablet een goede kijkervaring in elk type licht.

Dankzij de nieuwe 12 megapixel ultragroothoekcamera aan de voorzijde is de feature ‘Center Stage’, oftewel ‘Middelpunt’, nu ook beschikbaar op Apple iPad. Met ‘Middelpunt’ beweegt de camera automatisch mee om jou in het midden van het beeld te houden, ook als je beweegt. Wanneer anderen erbij komen zitten, zoomt de camera automatisch uit. Zo past iedereen in beeld en valt er niemand buiten het gesprek. Middelpunt is ideaal tijdens videobellen in FaceTime.

De iPad 2021 is uitgerust met de krachtige A13 Bionic-chip, die 20% betere prestaties levert dan de vorige generatie. Hierdoor is de nieuwe Apple tablet tot wel 3x sneller dan de best lopende Chromebook en tot wel 6x sneller dan de best lopende Android tablet – aldus Apple. De betere prestaties zorgen ervoor dat je moeiteloos allerlei soorten apps en games kunt gebruiken. Niet alleen de hardware is vernieuwd, ook de software is geüpdatet.

Apple iPadOS 15

iPadOS 15 beschikt over verschillende nieuwe features om nog meer uit het device uit halen. Het vernieuwde besturingssysteem is nog gebruiksvriendelijker en ook multitasking werkt beter. Features als ‘Split View’ en ‘Slide Over’ zijn gemakkelijker te vinden en te gebruiken. Ook zijn de widget lay-outs voor het beginscherm en de app-bibliotheek aangepast, waardoor apps beter te ordenen zijn.

De Notities-app is nu overal te gebruiken dankzij Snelle notities. Samenwerken en lijstjes maken kan op nieuwe manieren, zowel met het toetsenbord als met Apple Pencil 1. De Vertaal-app is binnenkort ook beschikbaar op Apple iPad – compleet met nieuwe functies zoals ‘Vertaal automatisch’ en de mogelijkheid om tegenover elkaar te zitten met de tablet ertussenin.

Livetekst maakt gebruik van on-device machine learning om tekst op foto’s te herkennen en stelt vervolgens acties voor. Een foto van de voorkant van een winkel kan bijvoorbeeld een telefoonnummer bevatten. Je krijgt dan de optie te zien om dat nummer te bellen.

FaceTime-gesprekken zullen met iPadOS 15 ook beter verlopen. Niet alleen vanwege de Center Stage functie, maar komen dankzij ruimtelijke audio en een nieuwe Portretmodus. Ook is er een nieuwe rasterweergave voor FaceTime-groepsgesprekken, waarbij deelnemers worden weergeven in vierkantjes van gelijke grootte. De nieuwe tablet van Apple is voorzien van twee microfoons en stereospeakers.

Hoewel het aantal mAh niet is gespecificeerd, zou de batterij van de nieuwe iPad voldoende krachtig moeten zijn om de hele dag mee te gaan, aldus Apple. De iPad 2021 wordt geleverd met een Lightning naar USB-C kabel en een 20W USB-C adapter.

Apple iPad kopen

Het dunne, lichte design en de mobiele netwerkoptie zorgen ervoor dat je het handzame apparaat altijd overal kunt gebruiken. De tablet biedt tevens ondersteuning voor de Apple Pencil 1. De nieuwe iPad 2021 is verkrijgbaar met een minimale opslagcapaciteit van 64GB. Mocht je veel apps, games, foto’s en video’s willen bewaren, dan kun je kiezen voor de 256GB uitvoering.

De iPad is vanaf heden te bestellen als pre-order. Vanaf vrijdag 24 september kun je het nieuwe model ook kopen in de winkels. De tablet is leverbaar in de kleuren zilver en spacegrijs. Er zijn twee geheugenvarianten beschikbaar: 64GB en 512GB. Daarnaast is er keuze uit een WiFi only of WiFi + Cellular model.

De prijzen zijn als volgt vastgesteld:

• 64GB iPad WiFi : €390

• 256GB iPad WiFi : €560

• 64GB iPad WiFi + 4G : €530

• 256GB iPad WiFi + 4G : €700

Apple Pencil (1e generatie) is apart verkrijgbaar voor € 100. De Smart Keyboard is eveneens compatibel met de iPad (9e generatie). Deze cover met toetsenbord kost € 180 en ondersteunt ruim 30 talen, inclusief Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans, Japans en Chinees (vereenvoudigd).

Door de tablet via de Apple website te bestellen kun je ook gratis een inscriptie toevoegen. Je kunt tot twee regels ingeven, een mix van tekst, cijfers en emoji. Een leuke wijze om de tablet extra persoonlijk te maken.