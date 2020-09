Apple lanceert goedkoopste iPad 2020 model De Apple iPad 8ste generatie is sneller, krachtiger en veelzijdiger dan ooit. De goedkoopste iPad van 2020 draait op het nieuwe iPadOS 14 besturingssysteem.

Apple heeft een reeks nieuwe producten aangekondigd, waaronder de Watch 6 Series, de Watch SE en de iPad Air. Ook werd de 8ste generatie iPad geïntroduceerd, het nieuwe instapmodel is sneller dan ooit en draait op iPadOS 14. De veelzijdige tablet beschikt over een 10,2-inch Retina display, geavanceerde camera’s en een batterij die de hele dag mee gaat. Het Apple iPad 2020 model gaat komende vrijdag in de verkoop voor een vanaf prijs van € 390. Een pre-order plaatsen is al mogelijk via de site van Apple.

De nieuwe iPad wordt aangedreven door de A12 Bionic chip, waarmee het instapmodel nu voor het eerst een Neural Engin heeft. Die maakt geavanceerde machine learning mogelijk, bijvoorbeeld voor People Occlusion en Motion Capture in AR-apps (augmented reality), betere fotobewerking, Siri en nog veel meer toepassingen.

Een goedkope iPad, maar toch supersnel

De A12 Bionic processor draagt ook bij aan sterk verbeterde prestaties. Zo werkt de CPU 40% sneller en de grafische prestaties liggen wel 2x zo hoog als voorheen. Daardoor is deze nieuwe iPad tot 2x zo snel als de meest verkochte Windows-laptop en tot 3x zo snel als de meest verkochte Android-tablet en maar liefst 6x zo snel als de meest verkochte Chromebook.

Voor het maken van foto- en video opnames is er een 8 megapixel camera ingebouwd (f/2.4) aan de achterzijde. Daarnaast is er een FaceTime HD camera beschikbaar voor het voeren van videogesprekken in Full HD resolutie of het maken van een selfie.

Greg Joswiak, Senior Vice President Worldwide Marketing van Apple zegt: We zijn heel blij met deze iPad van de achtste generatie, die niet alleen sneller is maar ook meer mogelijkheden biedt. De nieuwe iPad heeft een prachtig 10,2-inch Retina-display, de supersnelle A12 Bionic-chip, geweldige camera’s en nog heel veel ander moois, dus je krijgt veel waar voor je geld. En dat komt goed uit, aangezien onze klanten juist nu behoefte hebben aan een veelzijdig en snel device waarop ze thuis kunnen werken, huiswerk kunnen maken, kunnen gamen en contact kunnen houden.

Vanzelfsprekend is de iPad 2020 ook compatibel met de Apple Pencil. Zo leent deze tablet zich uitstekend om op te tekenen, ook kun je er net zo gemakkelijk notities op maken of bestanden op annoteren. Ook kun je de tablet gebruiken met de optionele Smart Keyboard. Zo kun je de tablet gebruiken als een soort van laptop, met een fysiek toetsenbord.

De nieuwe iPad is licht, handzaam en robuust. Er worden twee modellen uitgebracht, een WIFi-only en een WiFi+4G LTE model. De batterij zou voldoende krachtig moeten zijn om de tablet 10 uur van energie te voorzien. Verder is de tablet voorzien van Touch ID, zo kun je de iPad eenvoudig ontgrendelen met je vinger.

Het nieuwe iPadOS 14 besturingssysteem

De goedkoopste iPad van 2020 zal direct bij de lancering draaien op het nieuwe iPadOS 14. Dit besturingssysteem komt vandaag ook beschikbaar voor andere iPad modellen. Er zijn verschillende nieuwe features beschikbaar, ook zijn er diverse lay-out wijzigingen aangebracht om nog meer uit je tablet te kunnen halen. Daarnaast zijn de mogelijkheden met Apple Pencil verder uitgebreid, zo kun je makkelijker notities maken en ook kun je meer met handgeschreven notities doen.

Vormherkenning is ook toegevoegd, zo kun je getekende vormen omtoveren tot een geometrisch perfecte versie – deze vormen kun je bijvoorbeeld gebruiken in Notities, als je een diagram of illustratie maakt. De dataherkenningsfeature werkt nu ook voor handgeschreven telefoonnummers, datums, adressen en links. Als je dus met de hand een telefoonnummer hebt genoteerd, kun je dat bellen door er even op te tikken.

Dankzij iPadOS 14 kun je nu ook gebruik maken van de Schrijven-functie, zodat je met je Apple Pencil in elk tekstveld kunt schrijven. Daardoor kun je tussen de bedrijven door even snel op een iMessage reageren of iets in Safari opzoeken zonder je Apple Pencil te hoeven neerleggen. Ook Schrijven benut de machine learning op je iPad om je handschrift meteen in getypte tekst om te zetten.

Andere verbeteringen van Apple iPadOS 14 zijn:

• Nieuwe lay-out voor binnenkomende telefoontjes, FaceTime-gesprekken, Siri-interacties en de zoekfunctie

• Universele zoekfunctie om vrijwel alles te vinden, zoals apps, contactgegevens, bestanden etc.

• Nieuwe navigatiekolom in apps als Foto’s en Bestanden plus een gestroomlijnde knoppenbalk.

• Widgets in een nieuw jasje met actuele informatie op het beginscherm.

Apple is voornemens om in 2030 volledig CO2-neutraal te opereren. De 8ste generatie iPad past in deze filosofie. Zo is de behuizing vervaardigt uit 100% gerecycled aluminium en voor de soldeerverbindingen op het moederbord is 100% gerecycled tin gebruikt. De Apple iPad 2020 bevat geen schadelijke stoffen, het mobiele apparaat is bijzonder energiezuinig en ook de verpakking is gemaakt van duurzame materialen.

De nieuwe iPad is een waardevolle toevoeging op de reeks bestaande Apple tablets, denk aan de snelle iPad Pro, de veelzijdige iPad Air en de compacte iPad mini. Alle 2019/2020 modellen zijn compatibel met de Apple Pencil, leveren goede prestaties en hebben een geavanceerd display en een lange batterijduur. Wel verschillen ze qua formaat, prestaties en prijs.

iPad 2020 kopen: Prijs & beschikbaarheid

De nieuwe iPad (8e generatie) is vanaf heden verkrijgbaar in de kleuren zilver, spacegrijs en goud. Consumenten hebben keuze uit 32GB of 128GB opslaggeheugen. De prijs van het WiFi model begint bij €390. Voor het WiFi+LTE model betaal je een vanaf prijs van €490. De afzonderlijk verkrijgbare Apple Pencil (1e generatie) is compatibel met de iPad 2020 en kost €100. Voor het Smart Keyboard dien je een additioneel bedrag van €180 te betalen. Al met al is deze goedkope tablet in z’n duurste vorm toch nog ruim €900 (128GB / WiFi/LTE / Pencil / Keyboard) – desalniettemin blijft dit het goedkoopste iPad 2020-model.