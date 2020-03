Apple iPad Pro 2020 model met LiDAR scanner Nieuwe iPad Pro 2020 heeft een dubbele camera, 5 microfoons en 4 speakers, een LiDAR-scanner en is compatibel met het Magic Keyboard met trackpad.

Toon pagina inhoud

Apple heeft een nieuwe iPad Pro aangekondigd. Het 2020 model beschikt over een ultragroothoekcamera, vernieuwde microfoons van studiokwaliteit en een LiDAR-scanner, die dieptemetingen mogelijk maakt. Gelijktijdig heeft Apple ook het Magic Keyboard vernieuwd, met een zwevend design, verlicht toetsenbord en een trackpad om fijner en sneller te kunnen typen. De nieuwe Apple iPad Pro is per direct te bestellen met keuze uit twee displayformaten; 11-inch en 12,9-inch. Het Magic Keyboard is vanaf mei verkrijgbaar.

Samen met de pro-camera’s, pro-audio, bewegingssensoren, professionele prestaties, het schitterende Liquid Retina-display en de krachtige apps zorgt de LiDAR-scanner dat deze Apple tablet het beste device is voor Augmented Reality (AR), aldus de fabrikant.

iPad Pro functies en technische specificaties

De nieuwe A12Z Bionic-chip met een octa-core GPU is beduidend krachtiger dan voorheen, waardoor de iPad Pro zelfs de zwaarste taken met gemak uitvoert. Denk aan het bewerken van 4K video’s of het ontwerpen van een 3D model. Ook de batterijduur is verlengt tot maar liefsts 10 uur.

Apple gebruikers kennen het trackpad al van macOS, maar ook in iPadOS 13,4 wordt nu ondersteuning geboden voor de trackpad. De gebruiker kan eenvoudig z’n vinger over het trackpad bewegen, waarna de cursos vloeiend mee beweegt. Met multi-touch bewegingen op het trackpad kun je extra snel navigeren.

Apple heeft de iPad Pro 2020 voorzien van een vernieuwd Liquid Retina display dat doorloopt van rand tot rand – ongeacht of je voor het 11-inch of 12,9-inch model kiest. Zoals je van Apple gewend bent bieden de schermen een uiterst nauwkeurige kleurweergave, True Tone technologie en een anti-reflectiecoating. Dankzij ProMotion technologie wordt de refresh-rate van het scherm automatisch aangepast, tot maximaal 120 Hertz – wat bijdraagt aan extra vloeiende beelden, ook tijdens het scrollen heeft deze hoge verversingssnelheid een positief effect.

Het is voor het eerst dat Apple een ultragroothoekcamera integreert in haar iPad. De professionele tablet beschikt over een 12 megapixel groothoekcamera en een 10 megapixel ultragroothoekcamera, waardoor je nu ook prachtige weidse landschappen kunt fotograferen en kunt wisselen tussen de camera perspectieven. Video’s worden gemaakt in een maximale 4K resolutie.

Ook het audiosysteem van de Apple iPad Pro is onderhanden genomen. Het nieuwe 2020 model beschikt over 5 microfoons van studiokwaliteit om kraakheldere audio vast te kunnen leggen. Daarnaast zijn er 4 speakers ingebouwd, die zorgen voor een extra meeslepende geluidservaring. Het heldere scherm, verbeterde camera en vernieuwde audio-functies maken deze iPad erg geschikt voor creatieve professionals zoals filmmakers, videobewerkers, podcastmakers en andere mediaprofessionals.

LiDAR scanner maakt dieptemetingen mogelijk

Nieuw is ook de LiDAR-scanner, waarmee het mogelijk is om de afstand tot objecten te meten, tot 5 meter afstand. Deze scanner is zowel binnen als buiten te gebruiken en werkt uiterst snel. De nieuwe diepte-frameworks van iPadOS combineren de dieptemetingen van de LiDAR-scanner met de gegevens van zowel de beide camera’s als de bewegingssensors. Computervisie-algoritmes op de A12Z Bionic-chip zorgen daarnaast voor een gedetailleerdere opname van de omgeving. Deze elementen dragen bij aan nieuwe AR (Augmented Reality) mogelijkheden.

Alle bestaande ARKit-apps krijgen automatisch onmiddellijke AR-plaatsing, Motion Capture en People Occlusion. Met de nieuwste update voor ARKit hebben ontwikkelaars de beschikking over een nieuwe Scene Geometry-API en kunnen ze de nieuwe LiDAR-scanner inzetten om compleet nieuwe AR ervaringen mogelijk te maken.

Met de LiDAR-scanner is ook de Meten-app verbeterd en kan bijvoorbeeld de lengte van een persoon sneller en eenvoudiger worden berekend. Daarnaast verschijnen er automatisch verticale hulplijnen en grenslijnen waarmee gebruikers objecten sneller en nauwkeurig kunnen meten. De Meten-app bevat nu ook een liniaalweergave. Ook kunnen gebruikers een lijst bijhouden van alle metingen die ze hebben gedaan, compleet met screenshots.

Apple Magic Keyboard met trackpad

Naast de 2de generatie Apple Pencil en de vernieuwde Smart Keyboard Folio is de iPad Pro nu ook compatibel met het Magic Keyboard. Het toetsenbord kan magnetisch worden vastgeklikt aan de tablet, de kijkhoek is tot 130 graden verstelbaar. Het volledige keyboard met verlichte toetsen beschikt over een eigen USB-C poort, zodat de USB-C poort van de iPad Pro beschikbaar blijft voor accessoires zoals externe schijven en displays.

Het handige trackpad van het Magic Keyboard maakt het navigeren nog eenvoudiger. Het veelzijdige trackpad maakt het makkelijk om te typen, door webpagina’s te scrollen, om tekst te selecteren en te bewerken, maar bijvoorbeeld ook om speadsheets te maken. De cursor is aangepast aan de touchscreen ervaring. Zo verandert de cursor in een cirkel, zodat gebruikers goed kunnen zien waar ze op kunnen klikken.

Nieuwe iPad Pro kopen

De Apple iPad Pro 2020 is per direct verkrijgbaar in de kleuren zilver en spacegrijs. De basisconfiguratie beschikt over 128GB opslagruimte, daarnaast is er keuze uit 256GB, 512GB of 1TB aan geheugen. De 11-inch tablet is verkrijgbaar vanaf €900 voor het WiFi-only model en kost €1010 voor WiFi+Cellular. Voor de 12,9-inch variant is de vanaf prijs vastgesteld op €1.120 voor WiFi-only en €1.230 voor WiFi+Cellular. Klanten die online een aankoop doen bij Apple kunnen hun iPad gratis van een inscriptie laten voorzien.

Het Magic Keyboard voor de iPad Pro is vanaf mei verkrijgbaar voor €340 voor de 11-inch iPad Pro en €400 voor de 12,9-inch variant. De 2de generatie Apple Pencil kost €135 en de Smart Keyboard Folio (spacegrijs) kun je kopen voor €200 voor 11-inch en €220 voor het 12,9-inch model.

Heb je nog een oude iPad die je wilt inruilen? Zo kun je korting krijgen op je nieuwe aankoop of een Apple Store-cadeaubon ontvangen. Als het apparaat niet in aanmerking komt voor een tegoed, zorgt Apple dat het gratis wordt gerecycled. Daarnaast geeft Apple onderwijskorting voor (aankomende) studenten van het hoger onderwijs, hun ouders en leerkrachten evenals mensen die thuisonderwijs geven of op een andere wijze verbonden zijn aan het onderwijs.