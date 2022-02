Samsung Galaxy Tab S8 eerste indruk Met de Galaxy Tab S8 zet Samsung een bijzonder veelzijdige en krachtige Android tablet in de markt. Maar hoe zit het met de prijs/kwaliteit verhouding?

Gelijktijdig met de Galaxy S22 smartphones heeft Samsung ook drie nieuwe tablets aangekondigd. Het gaat om de Galaxy Tab S8 en de Tab S8 Plus. Daarnaast heeft Samsung een geheel nieuwe Galaxy Tab S8 Ultra gepresenteerd. De drietal high-end Android tablets beschikken over een groot display, een krachtige chipset en een grote capaciteit batterij. Alle drie de modellen worden geleverd met een S Pen. In deze preview gaan we dieper in op het nieuwe basismodel. Wat heeft de Tab S8 zoal te bieden en welke functies zal je moeten missen als je besluit om dit model te kopen, in plaats van de Plus of Ultra?

De tablet markt wordt al lange tijd gedomineerd door Apple met z’n uitgebreide iPad tablet reeks. Expert reviews hebben uitgewezen dat de halverwege 2020 geïntroduceerde Galaxy Tab S7 en Tab S7 Plus de eerste high-end tablets van Samsung zijn die zich kunnen meten aan de populaire iPad modellen. Maar hoe zit het met de nieuwe modellen, weet Samsung opnieuw een grote sprong voorwaarts te zetten of zijn de verbeteringen ditmaal toch te minimaal?

Samsung Galaxy Tab S8 preview

Net als bij de Galaxy S22 en S22+ lijken de Galaxy Tab S8 en Tab S8+ in grote mate op elkaar. Het basismodel is kleiner en heeft een kleinere batterij, ook de meegeleverde S Pen is net wat minder geavanceerd. Andere aspecten zoals de aluminium behuizing, de processor, software, camera, microfoons, connectiviteit en beveiliging zijn voor beide tablets identiek.

Er zit €200 prijsverschil tussen het basis en het Plus model – ook dit komt overeen met de S22 smartphones. De Samsung Tab S8 is verkrijgbaar voor een vanaf prijs van € 750 – hiervoor ontvang je het WiFi model met 8GB werkgeheugen / 128GB opslaggeheugen. Prijzen lopen op tot €950 voor het 5G model met 8GB/256GB geheugen.

Ten opzichte van vorig jaar zijn de prijzen met €50 gestegen. Daar komt bij dat er ditmaal geen oplader wordt meegeleverd. Bij de Galaxy Tab S7 serie werd er nog wel een 25W snellader meegeleverd. Dat maakt het prijsverschil met vorig jaar feitelijk nog iets groter.

Maar Samsung levert dit jaar ook wat extra’s bij de Galaxy Tab S8. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft namelijk besloten om het updatebeleid te verlengen. Je ontvangt voor de nieuwe tablets gegarandeerd 4 jaar Android OS updates en 5 jaar beveiligingsupdates.

Dat betekent dat je één jaar langer kunt profiteren van de nieuwste software en beveiliging. Samsung levert hiermee een belangrijke meerwaarde en loopt duidelijk voorop ten opzichte van alle andere Android fabrikanten.

Design & S Pen

De Samsung Galaxy Tab S8 is uitgerust met een 11-inch LTPS TFT display met een WQXGA displayresolutie (2560×1600 pixels) en een 120Hz refresh-rate. De displaygrootte en resolutie is gelijk gebleven ten opzichte van z’n voorganger. Dankzij de hoge refresh-rate zien bewegende beelden er veel vloeiender uit, ook tijdens het scrollen door lange webpagina’s of menu’s komt de hoge verversingsfrequentie goed tot z’n recht.

Het scherm biedt een fijne kijkervaring. Desondanks moet gesteld worden; het is geen AMOLED scherm. Het LCD display heeft een kleinere kijkhoek, toont minder contrast en minder rijke kleuren dan het Super AMOLED display dat voor de Galaxy Tab S8 Plus en Ultra modellen is ingezet.

Dit is feitelijk één van de belangrijkste verschillen tussen de Tab S8 en de €200 duurdere Plus variant. Laatstgenoemde beschikt over een 12,4” WQXGA+ Super AMOLED scherm. Deze is dus iets groter, maar ook mooier – doordat het een OLED scherm betreft.

Een ander verschil is te vinden in de S Pen. De Galaxy Tab S8 Plus en Tab S8 Ultra worden beide geleverd met een geheel nieuwe styluspen die wordt gekenmerkt door een extra lage latentie van slechts 2,8ms. Hierdoor moet het schrijven met de digitale pen net zo natuurlijk aanvoelen als wanneer je met een pen op papier schrijft.

Bij het basismodel wordt dezelfde S Pen meegeleverd die ook bij de Tab S7 Plus is inbegrepen. Deze styluspen heeft een latentie van 9ms – wat alsnog beduidend beter is dan de 26ms S Pen die bij de standaard Tab S7 wordt geleverd.

Net als bij z’n voorganger is de vingerafdruksensor aan de zijkant van het apparaat geïntegreerd. De andere twee Tab S8 tablets zijn voorzien van een in-display vingerafdrukscanner.

De tablet heeft een Armor Aluminium behuizing, die sterker is dan voorheen en bovendien dunner is. Volgens Samsung is de vernieuwde behuizing 30% krasbestendiger en 40% minder vatbaar om te buigen. Daarnaast heeft Samsung de behuizing van de Galaxy Tab S8 deels gefabriceerd van gerecycled plastic – het gaat hierbij met name om afgedankte visnetten die uit de oceaan zijn gehaald om weer een nieuwe bestemming te geven.

Krachtige processor & Nieuwste Android software

De Samsung Tab S8 wordt aangedreven door de uiterst snelle Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Dit is de meeste krachtige chipset van Qualcomm. Deze processor wordt in alle drie de Tab S8 modellen ingezet. Zodoende is het basismodel feitelijk net zo krachtig als de geavanceerde Ultra.

Standaard wordt er 8GB werkgeheugen ingebouwd. Daarnaast is er keuze uit twee verschillende opslagvarianten: 128GB of 256GB. Een groot voordeel is dat de tablets ook ondersteuning bieden voor een microSD geheugenkaartje – dit in tegenstelling tot de S-serie smartphones van het merk. Hierdoor kun je het opslaggeheugen altijd nog uitbreiden, mocht je op den duur tegen geheugenproblemen aanlopen.

Ook voor het uitwisselen van bestanden wordt een microSD kaartje geregeld gebruikt. Hiervoor is overigens ook een vernieuwde Quick Share feature voorhanden, die het mogelijk maakt om 2x sneller bestanden over te dragen dan voorheen.

Afgezien van de verschillende geheugenconfiguraties wordt er ook keuze geboden uit een een WiFi-only en een 5G model. Gebruik je de tablet hoofdzakelijk thuis, dan kan het WiFi-model uitkomst bieden. Verwacht je het mobiele apparaat ook geregeld buitenshuis mee te nemen, dan biedt het 5G model een goed alternatief. Uiteraard dien je dan ook een abonnement af te sluiten, zodat je gebruik kunt maken van alle voordelen die het 5G mobiele internet netwerk te bieden heeft.

Aangaande de software, de nieuwe Samsung tablet draait op het Android 12 besturingssysteem. Daar overheen is de Samsung de One UI 4 gebruikersinterface geplaatst. Deze biedt een fijne gebruikerservaring en wordt gekenmerkt door meer personalisatieopties ten opzichte van One UI 3. Ook zijn er meer privacy instellingen voorhanden, om je tablet optimaal beschermt te houden. Bovendien is het makkelijker geworden om te bepalen welke apps toegang krijgen tot jouw microfoon en camera.

Uiteraard zijn er ook functies als split screen en pop-up view beschikbaar, om meerdere apps naast elkaar te gebruiken. De vernieuwde software en de krachtige chipset maken de Galaxy Tab S8 een ontzettend fijne tablet om productief op te werk te gaan. Zeker gecombineerd met de meegeleverde S Pen. Het is een zeer veelzijdig apparaat die voor tal van doeleinden ingezet kan worden – van entertainment tot studie en werk.

Ook heeft Samsung tal van mogelijkheden geïmplementeerd om de tablet naadloos te laten samenwerken met andere Galaxy-apparaten – denk aan je smartphone, smartwatch of je draadloze oordopjes. Voor het eerst is ook Samsung Health beschikbaar. Daarnaast is de Tab S8 compatibel met Samsung Dex – zo kun je de tablet omtoveren naar een desktop-mode, waarbij alle features en apps van je tablet toegankelijk worden op je PC.

Tablet met goede camera

Samsung heeft de Galaxy Tab S8 voorzien van een vernieuwde 12 megapixel front-camera. Deze is in de schermrand gepositioneerd, waardoor deze niet zo erg opvalt als de notch bij de Tab S8 Ultra. De front-camera is uiteraard te gebruiken om selfies te schieten, maar deze camera is ook bij uitstek geschikt om videogesprekken te voeren.

Dankzij de vernieuwde ultra-groothoek lens, de integratie van drie microfoons en intelligentie auto-framing technologie kun je met deze tablet hoogwaardige video-calls voeren. De Auto Framing technologie debuteerde ten tijde van de Galaxy Z Fold 2 en is tevens te vinden op de nieuwere Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphones.

Auto-Framing stelt de camera in staat om de bewegingen van de gebruiker te volgen, waardoor er continue scherp gesteld wordt. Hierdoor is de gebruiker veel vrijer in z’n bewegingen en kunnen er probleemloos hands-free videogesprekken en/of vlogs opgenomen worden.

Op de achterzijde van de Samsung Tab S8 is een dubbele camera geplaatst. Het gaat om een 13 megapixel groothoekcamera met autofocus en een 6 megapixel ultra-groothoek camera. In deze eerste indruk kunnen we helaas nog niet dieper ingaan op de beeldkwaliteit van deze dual camera. Desondanks zullen er de komende periode ongetwijfeld verschillende test foto’s online verschijnen, die een goede eerste impressie zullen geven van de beeldkwaliteit die het vernieuwde camerasysteem biedt.

In onze review van de Galaxy Tab S7 Plus concludeerde we dat de 13 + 5 MP dubbele camera een redelijke fotokwaliteit biedt. Desondanks misten we wat scherpte en ook in donkere lichtomstandigheden had het camerasysteem moeite om detailrijke opnames vast te leggen. Samsung smartphones bieden doorgaans een betere beeldkwaliteit, desondanks is de beeldkwaliteit zeker toereikend voor een tablet. De vernieuwde dual camera zal vermoedelijk een licht verbeterde beeldkwaliteit bieden ten opzichte van vorig jaar.

Video’s kunnen in 4K resolutie @ 30fps worden vastgelegd. Daarnaast is de Samsung Galaxy Tab S8 in staat om 8K video’s af te spelen, met een maximale frame-rate van 60fps.

Samsung heeft ook de nodige aandacht besteed aan de speakers. Er is een quad stereo speaker systeem ingebouwd met Sound by AKG. Daarnaast biedt het apparaat ondersteuning voor Dolby Atmos technologie voor een mooie 3D geluidservaring. Samsung tablets bieden doorgaans een goede geluidservaring, daar zal de nieuwe Tab S8 zeker geen uitzondering op vormen.

Geen oplader meegeleverd

De nieuwe Samsung tablet is voorzien van een 8.000 mAh batterij. Dat is beduidend kleiner dan de 10.090 mAh accu die in de Tab S8 Plus te vinden is en de 11.200 mAh batterij van de Tab S8 Ultra. Desondanks levert het basismodel volgens Samsung de langste accuduur. Eén en ander valt uiteraard samen met het feit dat het basismodel over het kleinste scherm beschikt.

Met een volle batterij kun je zo’n 15 uur video’s afspelen, alvorens je de Tab S8 weer aan de oplader dient te leggen. Over de batterijduur valt dan ook weinig te klagen. Ook tijdens een intensieve werkdag zal deze tablet het niet ineens laten afweten.

Dankzij de ondersteuning voor 45 Watt snelladen is de batterij ook weer in een mum van tijd bij te laden. Het kost 80 minuten om een lege accu weer helemaal op te laden. Daarnaast wordt 15W wireless charging ondersteunt. Mocht je deze mogelijkheid prefereren houdt dan wel rekening met een beduidend langere oplaadtijd. Daarnaast heeft de accu meer te leiden onder draadloos opladen, dan bedraad opladen. Dit kan er op den duur voor zorgen dat de accu sneller leegloopt.

Samsung heeft helaas besloten om dit jaar geen oplader mee te leveren bij de Galaxy Tab S8 serie – zoals helaas al langer het geval is bij de Galaxy S-serie en Z-serie smartphones. Vorig jaar werd er nog wel een 25W lader meegeleverd bij de Tab S7 devices.

Hoewel je met deze oplader alsnog niet het maximale uit de Tab S7 / S7+ kon halen -deze tablets bieden namelijk ook ondersteuning voor 45W opladen- was de 25W lader in ieder geval voldoende om direct aan de slag te kunnen gaan met de nieuwe devices.

Heb je nog een oude oplader thuisliggen, dan kun je overwegen om deze in te zetten voor de Tab S8. Controleer wel even het maximale laadvermogen – als je een 15W lader thuis hebt liggen dan is het zeker het overwegen waard om een nieuwe te kopen. Een 45W Wall Charger wordt door Samsung aangeboden voor €34.

Optionele accessoires

Gelijktijdig met de nieuwe tablet line-up heeft Samsung ook verschillende optionele accessoires uitgebracht. Denk bijvoorbeeld aan de Book Cover. Deze werkt als een hoesje voor de tablet en maakt het tevens mogelijk om de tablet in landschapsmode neer te zetten. Ook is er een uitsparing gemaakt voor de S Pen, zodoende houdt de Book Cover zowel de tablet als je styluspen optimaal beschermt. De prijs van de Book Cover is vastgesteld op €60. Deze is overigens ook voor de Tab S7 te gebruiken.

Er is ook een Keyboard Cover verkrijgbaar. Deze biedt alle functionaliteit van de standaard Book Cover, inclusief een fysiek toetsenbord. Erg handig als je veel wilt typen op je tablet. Ten slotte werkt een fysiek toetsenbord toch een stuk sneller dan een virtueel toetsenbord. Je kunt de keyboard cover kopen voor € 116.

Heb je niet altijd de behoefte aan een toetsenbord? Het is ook mogelijk om een extern draadloos toetsenbord aan de Samsung Tab S8 te koppelen.

Tot slot heeft Samsung een Protective Standing Cover uitgebracht voor de Galaxy Tab S8. Deze is extra robuust uitgevoerd waardoor de tablet beter beschermt blijft tegen schade – mocht het apparaat een keer op de grond vallen. Dit hoesje is voorzien van een brede uittrekbare standaard, om de tablet in landschapsmode neer te kunnen zetten.

Mocht je overwegen de Galaxy Tab S8 te kopen, dan doe je er verstandig aan om dit tijdens de pre-order periode te doen. Samsung geeft namelijk tot en met 24 februari 2022 een Keyboard Cover Slim cadeau bij aankoop van een Tab S8 naar keuze. Om de cover gratis te bemachtigen dien je de tablet voor 24 maart 2022 te registreren via de website van Samsung. Hier houden de pre-order voordelen overigens nog niet bij op. Meer hierover in het volgende hoofdstuk van deze Galaxy Tab S8 preview.

Samsung Galaxy Tab S8 kopen

De veelzijdige tablet is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren: Graphite, Zilver en Pink Gold. De Pink Gold variant is geheel nieuw en sluit perfect aan de bij Galaxy S22 / S22 Plus, die eveneens in deze nieuwe roze gouden kleur verkrijgbaar zijn.

Samsung hanteert de volgende prijzen voor de Tab S8:

• 8GB / 128GB – WiFi model – prijs : € 750

• 8GB / 256GB – WiFi model – prijs : € 800

• 8GB / 128GB – 5G model – prijs : € 900

• 8GB / 256GB – 5G model – prijs : € 950

De nieuwe tablets worden uitgebracht op vrijdag 25 februari 2022. Tot en met 24 februari is het mogelijk om een pre-order te plaatsen. Naast een gratis Keyboard Cover Slim geeft Samsung tijdens de voorverkoop ook €100 extra inruilwaarde voor jouw oude telefoon of tablet. Daarnaast kun je drie maanden lang kostenloos gebruik maken van Spotify Premium en vier maanden van YouTube Premium – voor het bekijken van video’s zonder advertenties.

Tot slot biedt Samsung momenteel 50% korting als je ook direct een Samsung Care+ verzekering afsluit. Zodoende kun je jezelf indekken tegen onbedoelde schade – zoals vloeistofschade, valschade en/of diefstal. In plaats van €69 betaal je nu tijdelijk €34,50 voor een éénjarige verzekering. Indien gewenst kun je Samsung Care+ ook voor 2 jaar afsluiten.

Samsung Tab S8 review conclusie

Met de Tab S8 bouwt Samsung voort op het succes van de Tab S7 serie. De vernieuwingen zijn niet gigantisch groot, maar dat was ook eigenlijk niet nodig – tenslotte presteerde de vorige generatie al erg goed. Dat er standaard een verbeterde S Pen wordt meegeleverd is zeker een toegevoegde waarde.

Hoewel de prijs iets is gestegen ten opzichte van vorig jaar (€50), biedt Samsung een redelijk goede prijs/kwaliteit verhouding met deze nieuwe tablet reeks. Het apparaat is voorzien van de meest krachtige chipset van dit moment en de nieuwste software. Bovendien zorgt de extra lange software ondersteuning ervoor dat je nog langer optimaal gebruik kunt maken van de Galaxy Tab S8.

Of je kunt leven met een LCD scherm is erg persoonlijk. Mocht je toch een OLED scherm prefereren dan kan de €200 duurdere Galaxy Tab S8 Plus een uitstekend alternatief vormen. Indien je twijfelt is het zeker raadzaam om eens een MediaMarkt of BCC bij jou in de buurt binnen te lopen, zo kun je de verschillen qua displays eenvoudig met elkaar vergelijken.