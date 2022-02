Samsung Galaxy S22 eerste indruk De Samsung Galaxy S22 is kleiner dan de Galaxy S21, maar ook krachtiger, voorzien van een betere camera, een glazen achterpaneel en nieuwe software.

Toon pagina inhoud

Gisteren heeft Samsung de Galaxy S22 serie officieel gepresenteerd. Er zijn drie modellen aangekondigd, naast een basismodel is er ook een Galaxy S22 Plus en een Galaxy S22 Ultra uitgebracht. Voor deze eerste indruk hebben we ons gefocust op het basismodel, uiteraard komen ook de verschillen met het Plus model aan bod, evenals die met z’n voorganger – de Galaxy S21. Hoewel het Ultra model wel binnen de S-serie valt vertoont deze telefoon beduidend meer verschillen met de andere twee S22 modellen. Hier zullen we dan ook een separate preview over schrijven.

Op het eerste gezicht lijkt de Galaxy S22 erg op z’n voorganger – zowel qua specs als qua design. Zodra je de telefoon vastpakt worden de verschillen echter al snel duidelijk. Het nieuwe model voelt namelijk heel anders aan in je hand. Mocht je overwegen om deze mobiele telefoon te kopen, dan is het raadzaam om eerst eens een telecomwinkel te bezoeken om de telefoon even kort zelf uit te kunnen testen.

Samsung S22 handligging en design

De nieuwe Samsung telefoon is iets kleiner dan z’n voorganger, er is gekozen voor een 6,05” display (dat vertaalt zich in de marketing als 6,1” scherm). Ter vergelijking, de S21 beschikt over een 6,2” display. Bij beide gaat het om een plat scherm met een Full HD+ resolutie en een 10-120 Hertz refresh-rate.

Als je een klein toestel verkiest boven een groot model, dan is dit zeker een geschikte kandidaat. Mede doordat de schermranden zo smal zijn, voelt de Galaxy S22 aan als een compacte telefoon.

Welke grootte je prefereert is erg persoonlijk. Zelf geef ik de voorkeur aan een iets groter scherm. Daarvoor heeft Samsung het Plus model in het leven geroepen. De S22 Plus is namelijk uitgerust met een 6,6” Full HD+ AMOLED scherm (dat was 6,7”). Dit is tevens het belangrijkste verschil met het basismodel – gecombineerd met de batterijcapaciteit, maar daar komen we later in deze preview nog uitgebreid op terug.

Afgezien van de grootte van de telefoon zijn ook de frameranden aangepast. Deze zijn minder rond vormgegeven dan voorheen. Dit is zichtbaar, maar ook voelbaar – de randen voelen scherper aan in je handpalm. Ook de achterzijde voelt platter aan. Persoonlijk vond ik het oude model een betere handligging bieden. Desondanks lijken de platte frameranden en het kleine display een nieuwe trend te vormen – die we bijvoorbeeld ook bij de iPhone 12 en iPhone 13 serie terugzien.

Sprekende over het achterpaneel, hier heeft Samsung een welkome wijziging doorgevoerd. De Galaxy S22 beschikt namelijk weer over een glazen achterkant – net zoals het geval was bij de Galaxy S20. De tussentijds gelanceerde Galaxy S21 kreeg, samen met de Galaxy S21 FE, een kunststof achterpaneel.

Dit viel bij veel gebruikers niet in goede aarde: ‘Ik ga toch geen €850 betalen voor een plastic telefoon?’ zo luidde veel reacties. Hier heeft Samsung naar geluisterd, het bedrijf heeft besloten om de S22 opnieuw te voorzien van een glazen achterzijde.

Zowel aan de voor- als achterzijde van de telefoon is het nieuwe Gorilla Glass Victus+ toegepast om het glazen oppervlak te beschermen tegen krassen en stoten. Het achterpaneel heeft een matte afwerking, dat er stijlvol uitziet en ook niet zo gevoelig is voor vingerafdrukken.

Het frame is eveneens aangepast, voor het eerst worden de S-serie smartphones voorzien van een Armor Aluminium frame – zoals het bedrijf reeds heeft toegepast bij de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphones. Het is het sterkste aluminium frame dat Samsung ooit heeft toegepast.

De telefoon heeft symmetrische schermranden, wat zorgt voor een extra elegante uitstraling. Het scherm heeft een 19,5:9 beeldverhouding – dat is eveneens vergelijkbaar met de iPhone modellen. Bij de S21 was dit 20:9 – dat betekent dat het nieuwe model in verhouding iets breder en minder lang is. Het toestel is ook iets minder dik: 7,6mm in plaats van 7,9mm. Het gewicht is nagenoeg gelijk gebleven: 168 gram om 169 gram.

Het AMOLED scherm biedt een prachtige kijkervaring, zoals we van Samsung gewend zijn. De helderheid is verhoogd, hierdoor moet het ook makkelijker worden om de display af te lezen in direct zonlicht. Dit is met de huidige winterse weersomstandigheden niet zo goed te testen, desondanks oogt het 1300 nits display inderdaad iets helderder dan z’n voorganger.

De Galaxy S22+ en S22 Ultra doen het op het gebied van displayhelderheid nog beter. Deze smartphones worden gekenmerkt door een piekhelderheid van 1.750 nits. De nieuwe feature Vision Booster zorgt er daarnaast voor dat het contrast en de verlichting automatisch wordt aangepast aan de omgeving, dit komt het kijkcomfort ten goede.

Eerste indruk van de Galaxy S22 camera

Centraal bovenin het scherm is een ponsgat gemaakt voor de selfiecamera. De 10 megapixel resolutie beeldsensor en de f/2.2 lens is onveranderd. Dat geldt tevens voor de plaatsing van de front-camera. De kwaliteit van de 10MP camera is toereikend. Toch is het opmerkelijk dat Samsung het S-serie model voor het vierde jaar achtereen voorziet van dezelfde front-camera.

Over de plaatsing ben ik erg tevreden. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan een telefoon met een centraal geplaatste camera, dit komt de compositie ten goede. Het is veel eenvoudiger om selfies recht van voren te maken – ook tijdens het voeren van videogesprekken ziet het er beter uit dan selfiecamera’s die in de linkerhoek zijn geplaatst. Video’s kun je met deze camera vastleggen in 4K resolutie @ 60fps.

Het camerasysteem aan de achterzijde toont meer wijzigingen. Het design is duidelijk geïnspireerd op de S21 modellen. Het cameraeiland loopt opnieuw optisch door tot aan de zijkant van het toestel. De drievoudige camera is in een verticale opstelling geplaatst met direct ernaast de LED flitser.

De hoofdcamera is vernieuwd. De 12MP groothoekcamera is vervangen voor een 50MP exemplaar. Deze biedt een hogere resolutie dan z’n voorganger, bovendien is de sensor maar liefst 23% groter dan voorheen. Zodoende is deze beter in staat om kwalitatieve foto’s in slechte lichtomstandigheden vast te leggen. Daarnaast zorgt 4-in-1 pixelbinning technologie ervoor dat je haarscherpe 12,5 megapixel opnames kunt maken.

De 12MP ultra-groothoekcamera is ongewijzigd. De telezoom camera is wel vernieuwd. Waar de S21 is voorzien van een 64MP camera, beschikt de S22 over een 10MP camera. Hoewel dit een beduidend lagere resolutie betreft, biedt deze wel een betere zoomkwaliteit. Dankzij de vernieuwde lens zullen de zoomfoto’s er dan ook beter uitzien. Naast 3x optische zoom wordt 30x digitale zoom ondersteunt.

Afgezien van de vernieuwde configuratie heeft Samsung ditmaal ook extra ingezet op een betere beeldbewerking. De Neural Processing Unit (NPU) is 2x zo snel in staat om de opgenomen data te verwerken. Handig bij actieopnames, maar ook bij het vastleggen van avondopnames. Bij weinig licht zal de Samsung S22 automatisch twee foto’s maken, die worden samengevoegd om tot een extra heldere en detailrijke foto te komen – zonder al te veel ruis.

Ook is er de camera voor het eerst voorzien van Super Clear Glass, deze zorgt voor 98% minder schitteringen en reflecties – die veroorzaakt worden door licht in het donker.

Dankzij vernieuwde AI-technologie is de Galaxy S22 ook in staat om mooiere portretfoto’s te maken, met een bokeh-effect. Een zogenaamde ‘AI Stereo Depth map’ zorgt ervoor dat de camera beter in staat is de voorgrond van de achtergrond te kunnen onderscheiden – denk bijvoorbeeld aan een plukje haar dat voorheen opging in de achtergrond. Deze blijft nu mooi gedetailleerd op de voorgrond zichtbaar. Deze feature werkt zowel voor personen als huisdieren.

De komende periode zullen er ongetwijfeld tal van test foto’s worden geschoten met de nieuwe S-serie smartphone van Samsung. Dan zal er ook meer duidelijk worden over de beeldkwaliteit van de vernieuwde triple-camera.

Ook op het gebied van video zijn er de nodige aanpassingen en vernieuwingen doorgevoerd. De Galaxy S22 kan video’s vastleggen in een verbluffende 8K resolutie @ 24fps. In 4K resolutie kun je tevens kiezen voor de extra vloeiende 60fps optie.

Nieuw is de Auto Framing feature, die debuteerde halverwege 2021, ten tijde van de 3de generatie Galaxy Z smartphones. Hierdoor is de telefoon in staat om tijdens de video-opname op jou te blijven focussen, ook als je beweegt tijdens de video-opname. Zodoende behoudt je meer bewegingsvrijheid. Ideaal voor het maken van een vlog.

Ook wordt de auto frame-rate automatisch aangepast aan de omgeving. Daarnaast zorgt ‘Super Night Solution’ voor minder ruis bij avondopnames. Tot slot is ook de beeldstabilisatie verbeterd, dankzij geavanceerde VDIS-technologie worden trillingen geminimaliseerd waardoor beelden vloeiender en scherper ogen.

Of de vernieuwde camera set-up daadwerkelijk zoveel betere prestaties biedt in slechte lichtomstandigheden zullen de expert reviews moeten gaan uitwijzen. Samsung Nederland heeft reeds aangegeven binnenkort over test samples te beschikken, tegen die tijd zullen wij ook een uitgebreide Galaxy S22 review publiceren.

De kortstondige hands-on sessie was helaas niet voldoende om nu al uitsluitsel te kunnen geven over de camerakwaliteit. Desondanks klinken de verbeteringen positief. Ook zijn er al enkele test foto’s online verschenen, deze zien er indrukwekkend uit. De S21 beschikt al over een goede camera, met de S22 worden de puntjes op de i gezet.

Vernieuwde chipset met ‘game console kwaliteit graphics’

Samsung voorziet haar S-serie smartphones al jaren van twee verschillende chipsets, die regioafhankelijk worden ingezet. Dat is dit jaar niet anders. Zo wordt in Amerika de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 toegepast, terwijl de Galaxy S22 in Europa wordt aangedreven door de Samsung Exynos 2200 SoC. Beide zijn recent geïntroduceerd, het zijn bijzonder kleine en krachtige processoren, gebakken volgens het 4nm procedé.

Normaliter presteert de Exynos onder ten opzichte van de Snapdragon variant. Dit jaar leek Samsung met een heuse inhaalslag te zijn begonnen. De Exynos 2200 is namelijk de allereerste chip van Samsung met een AMD GPU. Het gaat om een op AMD RDNA 2-architectuur gebaseerde Samsung Xclipse GPU.

De nieuwe processor biedt ook ondersteuning voor hardwarematige ray-tracing en variabele rate-shading technologie – zoals we ook kennen van de Sony PS5 en Xbox Series X game consoles. De Exynos 2200 moet dan ook console kwaliteit graphics tonen, aldus Samsung.

De komende periode zal er ongetwijfeld meer bekend worden omtrent de prestaties van deze nieuwe SoC. Voorafgaand aan de lancering zijn er meermaals zorgen geweest over de Exynos 2200. De nieuwe chipset van Samsung zou zelfs minder goed presteren dan de Qualcomm Snapdragon 888 van vorig jaar.

Die zorgen werden alleen maar groter toen Samsung op het laatste moment besloot het lanceringsevent af te blazen. De reden bleef onbekend, maar anderhalve week later werd de Exynos 2200 alsnog geïntroduceerd. Details omtrent de kloksnelheden zijn echter niet vermeld.

Desondanks mag je er vanuit gaan dat het nieuwe topmodel goede prestaties levert. Ook als je houdt van een potje gamen zit je met de Galaxy S22 wel goed.

Android 12 telefoon met 4 jaar software ondersteuning

Uiteraard heeft Samsung ook de software vernieuwd. Het gaat om Android 12 in combinatie met de One UI 4 gebruikersinterface. Toch zijn de Galaxy S22 modellen niet de eerste toestellen van Samsung die draaien op het nieuwe OS van Google. Vorige maand werd de Galaxy S21 FE geïntroduceerd – vanwege de verlate introductie heeft Samsung besloten om deze telefoon ook te voorzien van Android 12.

De vernieuwde software biedt meer personalisatie mogelijkheden. Je kunt zelf de kleuren van je startscherm, maar ook van menu’s en icoontjes bepalen. De widgets zijn eveneens vernieuwd. Daarnaast zijn er meer privacy instellingen voorhanden – zo kun je eenvoudiger bepalen welke apps toegang hebben tot jouw microfoon en camera.

Tijdens Unpacked deed Samsung ook nog een andere opmerkelijke aankondiging. Voortaan zullen de Galaxy S-serie smartphones namelijk profiteren van 4 jaar Android OS updates en 5 jaar beveiligingsupdates. De vernieuwde update policy geldt ook voor de reeds geïntroduceerde Galaxy S21 serie, de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3.

Hiermee loopt Samsung duidelijk voorop ten opzichte van alle andere Android smartphone fabrikanten. Met name Chinese merken doen het gewoonweg slecht op dit punt. Koop je bijvoorbeeld een high-end Oppo Find X3 Pro smartphone van €1.000, dan ontvang je slechts 2 jaar Android OS updates en 3 jaar beveiligingsupdates. OnePlus en Xiaomi doen het helaas niet beter.

Daar komt bij dat Samsung erom bekend staat de software updates tijdig uit te rollen en vooraf goed te testen. Zodoende komt het eigenlijk nooit voor dat Samsung een upgrade moet terugdraaien, pauzeren of andere rare fratsen moet uithalen – waar andere fabrikanten helaas nog wel vaak last van hebben. Denk aan Google laatst, met de Pixel 6 update, en OnePlus die de OxygenOS 12 update (o.b.v. Android 12) ook tussentijds heeft gepauzeerd. Dit komt de gebruikerservaring zeker niet ten goede. Van Xiaomi zijn helaas ook meer slechte dan goede verhalen te horen als het gaat om het updaten van devices.

Dat Samsung z’n updatebeleid nu opnieuw herziet en verlengt is absoluut een goede en ook strategische zet. Het zal de concurrentiepositie ongetwijfeld ten goede komen en de Chinezen dwingen om meer aandacht te gaan besteden aan de software – dat essentieel is voor een goede gebruikerservaring. Door de Galaxy telefoons langer van updates te voorzien kunnen gebruikers ook langer profiteren van de nieuwste functies, bovendien blijft hun telefoon langer beschermt tegen bedreigingen van buitenaf. Daar komt bij dat de telefoon minder snel is afgeschreven op de tweedehands markt.

Batterij & Opladen

Dat brengt ons bij de batterij en de oplaadmogelijkheden. In deze eerste indruk kunnen we nog geen uitsluitsel geven over de batterijduur. Desondanks lijken de specificaties al wel een duidelijk signaal af te geven. Waar de Galaxy S21 met 6,2” display is voorzien van een 4.000 mAh batterij is de nieuwe 6,1” Galaxy S22 uitgerust met een 3.700 mAh batterij. Ook het Plus model is er 300 mAh op achteruit gegaan.

Dit baart toch enige reden tot zorg. In onze Galaxy S21 review concludeerde we dat de batterijduur van zo’n 10 uur matig was. Het lijkt erop dat het nieuwe model er in ieder geval niet op vooruit zal gaan qua accuduur. Desondanks moet de batterij het volgens Samsung een hele dag volhouden.

Uiteraard kan de extra energiezuinige chipset nog enig soelaas bieden, mogelijk is ook het batterij management systeem herzien. Of dit alles daadwerkelijk zal resulteren in een bevredigende batterijduur zullen we nog even moeten afwachten. Hier komen we te zijner tijd zeker nog op terug in onze Samsung S22 review.

Aangaande de oplaadsnelheid, we hadden graag gezien dat Samsung alle drie de S22 modellen zou uitrusten met 45W ondersteuning. In plaats daarvan heeft Samsung ervoor gekozen om alleen de S22+ en Ultra compatibel te maken met 45 Watt snelladen. Het basismodel biedt opnieuw ondersteuning voor 25W snelladen.

Dat is toch een beetje teleurstellend. Zeker als je je bedenkt dat er inmiddels ook tal van budget telefoons te vinden zijn, van Chinese merken, die sneller op te laden zijn. Desondanks moet gesteld worden dat Samsung nog altijd in de pas loopt met Apple en Google – wiens toestellen nog trager op te laden zijn. Een ander puntje van kritiek, er wordt geen oplader meegeleverd in de verkoopverpakking. Deze dien je als losse accessoire te kopen.

Voordat we doorgaan naar de prijs en verkrijgbaarheid, eerst nog een laatste verschil tussen de Galaxy S22 en S22 Plus. Alleen het Plus model beschikt over het snellere WiFi 6E en Ultra Wideband (UWB)-connectiviteit – voor een zeer nauwkeurige locatiebepaling. Deze features ontbreken helaas bij het basismodel.

Samsung Galaxy S22 kopen

Samsung heeft ervoor gekozen om de Galaxy S22 voor dezelfde prijs in de markt te zetten als z’n voorganger. De prijs voor een simlockvrij, los toestel is vastgesteld op €850. Hiervoor ontvang je het model met 8GB/128GB opslaggeheugen. Voor €50 extra krijg je de beschikking over 256GB opslaggeheugen.

Voor dat prijsverschil zou ik je willen aanraden om voor het duurdere model te kiezen. Aangezien de S-serie smartphones geen ondersteuning bieden voor een microSD geheugenkaart kun je op deze wijze voorkomen dat je na verloop van tijd tegen geheugenproblemen aanloopt.

Samsung biedt de S22 aan in een reeks kleurvarianten. Het gaat om vier standaard en vier exclusieve kleuren. De exclusieve varianten zijn uitsluitend via de Samsung website verkrijgbaar en worden op aanvraag geproduceerd, waardoor de levertijd zo’n 3 tot 4 weken in beslag neemt. De standaard kleuren zijn Phantom Black, Phantom White, Pink Gold en Green.

Kies je een kleur uit het exclusieve leveringsprogramma dan heb je keuze uit Graphite, Cream, Sky Blue en Violet. Bij de standaard kleuren heeft het frame en het metalen cameraeiland dezelfde kleur als de behuizing, bij de exclusieve kleuren is er gekozen voor een contrasterende kleur. Zo beschikt de Cream en Sky Blue variant over een zilverkleurig frame en bij de Violet is er gekozen voor een roze frame. Tot slot heeft het Graphite model een zwartkleurig frame.

De S22 en S22+ worden op vrijdag 11 maart 2022 uitgebracht. Het Ultra model zal twee weken eerder in de verkoop gaan. Desondanks is het voor alle drie de modellen nu al mogelijk om een pre-order bestelling te plaatsen. Tijdens de voorverkoop ontvang je verschillende extra’s van Samsung.

Consumenten die de Galaxy S22 kopen tijdens de pre-order periode ontvangen na registratie de Galaxy Buds Pro Bluetooth draadloze oordopjes cadeau. Daarnaast kun je profiteren van €150 extra inruilwaarde als je jouw oude telefoon of tablet inlevert. Heb je ook behoefte aan een hoesje? Tijdens de pre-order periode ontvang je tevens 20% voordeel op bijpassende accessoires.

Daarnaast zijn er verschillende bundel packs samengesteld, waarbij je korting krijgt door gelijktijdig een hoesje en oplader te kopen. Denk aan een Clear View Cover + Adapter Pack voor €50, een Clear Standing Cover met Adapter voor €34 of een Silicon cover met Wireless Duo Charger Pack voor €64.

Je kunt overigens ook besluiten om de Galaxy S22 te leasen, tijdens de promotieweken betaal je slechts €1 eenmalige afsluitkosten. Tot slot biedt Samsung momenteel 50% korting op Samsung Care+, dit is een verzekering die je dekt tegen onopzettelijke schade.

Heb je ook interesse in de nieuwe Galaxy Tab S8 tablet? Dan kun je gebruik maken van de actie waarbij je 25% bundelvoordeel ontvangt. De genoemde acties en aanbiedingen zijn geldig tot en met 10 maart 2022.

Uiteraard is het ook mogelijk om de Galaxy S22 met abonnement te kopen. Door direct een abonnement af te sluiten kun je korting krijgen op de toestelprijs. De bel- en databundel tarieven zijn gelijk aan een sim-only abonnement, waardoor je onder aan de streep doorgaans goedkoper uit bent door de telefoon met abonnement te kopen.

Via de Samsung website wordt eveneens de mogelijkheid geboden om direct een abonnement af te sluiten bij T-Mobile, Vodafone, KPN, Tele2 en HollandsNieuwe. Dan ontvang je echter geen korting op de toestelprijs. Het is dan ook raadzaam om een online prijsvergelijker te raadplegen, zoals Mobiel.nl, om de verschillende abonnementen en prijzen te kunnen vergelijken.