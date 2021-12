Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm introduceert opvolger van Snapdragon 888. De Snapdragon 8 Gen 1 biedt krachtige prestaties met nieuwe 5G, gaming en camera mogelijkheden.

Qualcomm heeft een uiterst krachtige mobile processor aangekondigd. De Snapdragon 8 Gen 1 wordt de opvolger van de Snapdragon 888, die in veel 2021 vlaggenschip smartphones is toegepast. De nieuwe SoC zal in 2022 in veel high-end telefoons worden toegepast, waaronder de Samsung Galaxy S22, de Xiaomi 12, de OnePlus 10, de Oppo Find X4 en de RealMe GT2 Pro. Naar verwachting zal Lenovo als eerst een nieuwe Motorola Edge smartphone introduceren die wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Qualcomm heeft niet alleen de benaming veranderd, de nieuwe SoC biedt ook sterk verbeterde prestaties op het gebied van 5G, Artificial Intelligence (AI), Personal Assistents evenals vernieuwde gaming en camera mogelijkheden – waaronder ondersteuning voor 8K RAW en ‘Always-on camera’.

Qualcomm Snapdragon mobile processor

Het is de eerste chipset van Qualcomm die gebakken is volgens het 4nm procedé. De octa-core Snapdragon 8 Gen 1 levert 20% betere CPU prestaties en 30% betere GPU prestaties. Ook is de chipset 30% energiezuiniger dan z’n voorganger.

De Qualcomm SoC is gebaseerd op de nieuwe ARMv9 architectuur en voorzien van acht cores. De primaire Cortex-X2 kern draait op 3Ghz – vergelijkbaar met de MediTek Dimensity 9000. Daarnaast bevat de Snapdragon 8 Gen1 drie 2.5Ghz Cortex-A710 en vier 1,8Ghz Cortex A510 kernen.

Ook de GPU is vernieuwd, het gaat om een Adreno GPU die sterk verbeterde render-prestaties levert ten opzichte van z’n voorganger. De vernieuwde grafische processor moet gaming van desktop-kwaliteit mogelijk maken, aldus de fabrikant. Gamers zullen gebruik kunnen maken van alle Snapdragon Elite gaming functies, waaronder ultravloeiende respons en kleurrijke HDR scènes.

Om gebruik te kunnen maken van het snelle 5G mobiele internet netwerk is de Snapdragon 8 Gen 1 voorzien van een X65-modem. Het is alweer de 4de generatie 5G modem van Qualcomm en de eerste 10 Gigabit 5G modem-RF oplossing, waardoor nog hogere 5G snelheden behaald kunnen worden. Ook wordt toegang geboden tot meer 5G netwerken wereldwijd, nieuwe 5G banden en wereldwijde multi-sim kaart.

Via het 5G netwerk kunnen download snelheden van maar liefst 10Gbps behaald worden. Ook wifi-verbindingen krijgen een upgrade. De nieuwe chipset biedt ondersteuning voor WiFi 6 / WiFi 6E met een snelheid van 3.6Gbps. Tevens wordt Bluetooth 5.2 ondersteunt.

De Snapdragon 8 Gen 1 is tevens voorzien van een vernieuwde AI engine, het gaat om de 7de generatie. In de productpresentatie benadrukte Qualcomm dat deze uitmuntende AI mogelijkheden biedt.

Verder is de nieuwste Qualcomm Snapdragon SoC voorzien van een 18-bit triple ISP, die altijd actief is op de achtergrond. De image signal processor, genaamd Snapdragon Sight, maakt het mogelijk om professionele foto en video opnames vast te leggen met je mobieltje.

De Snapdragon Sight kan afbeeldingen van drie camera’s tegelijkertijd op de achtergrond verwerken. Daarnaast kunnen er in één seconde maar liefst 240 afbeeldingen worden vastgelegd in een 12 MP resolutie. Ook biedt de processor ondersteuning voor 8K beelden in HDR10 Plus, waarbij meer dan een miljard kleurtinten kunnen worden vastgelegd. Zelfs het vastleggen van 8K RAW beelden behoort tot de mogelijkheden.

Verder biedt de SoC ondersteuning voor een mega-nachtmodus die 30 afbeeldingen vastlegt – dat is 5x meer dan de vorige generatie – vervolgens worden de beste delen samengevoegd om één uiterst detailrijke en heldere opname te creëren. Dankzij de Qualcomm Spectra ISP, aangedreven door AI, is de chip ook in staat om uiterst snel scherp te stellen en gezichten te herkennen. Daarnaast biedt de Snapdragon 8 Gen 1 de mogelijkheid om 200MP foto’s te maken met een enkele lens, of tot 36MP foto’s met drie lenzen tegelijk.

Ten slotte is er een extra Always-On ISP ingebouwd. Dankzij de nieuwe Always-on camera functionaliteit kun je de camera tussentijds gewoon aan laten staan, zonder dat de accucapaciteit snel achteruit holt. Handig als je op een locatie bent waar je regelmatig je camera erbij wilt pakken. Met de nieuwe camera mogelijkheden springt Qualcomm op slimme wijze in op de behoefte van journalisten, influencers, fotografen en videografen.

Ook op audio-gebied zijn de nodige verbeteringen doorgevoerd. Dankzij Snapdragon Sound-technologie worden mobiele gebruikers getrakteerd op heldere spraak en muziek met geïntegreerde Bluetooth audio en Qualcomm apt-X Lossless technologie, evenals geheel nieuwe LE-audiofuncties zoals broadcast-audio, stereo-opname en voice back-kanaal.

Samsung Galaxy S22 met Snapdragon 8 Gen 1

Op 9 december 2021 wordt naar verwachting de eerste Motorola telefoon aangekondigd die wordt aangedreven door de nieuwe Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC. Later deze maand wordt ook de Xiaomi 12 verwacht, die voorzien wordt van dezelfde chipset. In eerste instantie zullen deze telefoons echter uitsluitend in China worden uitgebracht. Zodoende is het aannemelijk dat we in Europa nog tot begin 2022 moeten wachten alvorens de eerste telefoons met deze krachtige processor verkrijgbaar zullen zijn.

Vermoedelijk zal de Samsung Galaxy S22 serie tot de eerste modellen behoren die wereldwijd wordt uitgebracht. Het gaat om drie telefoons, naast een basismodel wordt er een Galaxy S22 Plus en een Galaxy S22 Ultra verwacht. Het nieuwe trio zal in februari 2022 officieel worden gepresenteerd.

Normaliter gebruikt Samsung in Europa de Exynos-tegenhanger, van eigen makelij. De Exynos 2200 wordt de eerste SoC van Samsung met AMD GPU. Zodoende zijn de verwachtingen hooggespannen. Afgelopen maand werd echter duidelijk dat er serieuze problemen zijn ontstaan in de productie van de Exynos 2200. Zodoende zal Samsung veruit de meeste Galaxy S22 devices voorzien van de nieuwe Snapdragon chip.

Een maand later, in maart, worden er verschillende Chinese modellen verwacht die worden aangedreven door de Snapdragon 8 Gen 1. Zo zal de Xiaomi 12 tegen die tijd ook in Europa worden uitgebracht. Rond diezelfde periode zal ook de OnePlus 10 en Oppo Find X4 serie worden aangekondigd.

Oppo en OnePlus maken onderdeel uit van de Chinese multinational BBK Electronics, waartoe ook Vivo en Realme behoren. Realme is in 2018 van start gegaan als een spin-off van Oppo, vooralsnog is het merk met name bekend om haar budget modellen. Het bedrijf heeft echter te kennen gegeven in 2022 voor het eerst een flagship telefoon te introduceren, genaamd de Realme GT2 Pro. Dit toestel zal eveneens worden aangedreven door de nieuwe high-end mobile SoC van Qualcomm. Genoeg nieuwe vlaggenschip modellen om naar uit te kijken de komende periode!